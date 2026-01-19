ミスミグループのシステム開発会社DTダイナミクスにて、情報セキュリティ国際規格「ISO27001」認証を取得

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大野龍隆）のグループ会社である株式会社DTダイナミクス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道廣隆志、以下DTダイナミクス）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格「ISO27001」の認証を2025年12月24日に取得したことをお知らせします。

今後もミスミグループはサービスの品質向上を通して、ものづくり産業のお客さまにグローバルで時間価値を提供、生産性の向上に貢献してまいります。

■ 取得の背景と今後の展望

DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速する製造業界において、設計データなどの機密性の高いデータの取り扱いにおいて、情報セキュリティリスクへの対応は、企業の社会的責任となっています。DTダイナミクスは、ミスミグループが展開するmeviy（メビー）やMISUMI RAPiD Design（ミスミラピッドデザイン）などのサービス開発・運用を担う企業として、これまでもお客さまの生産性向上を支援してまいりました。今後、さらなるサービス展開を見据え、情報漏洩リスクへの対応と信頼性の向上は不可欠であると考え、この度、情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO 27001認証を取得しました。本認証の取得により、グローバル基準を満たした情報セキュリティ体制が客観的に証明されました。

今回の認証取得はゴールではなく、継続的な改善を前提とした情報セキュリティ管理体制における新たなスタートと位置付けています。今後もお客さまの大切なデータをお預かりする重みを真摯に受け止め、定期的な監査を通じて、最高水準の安全性を備えたデジタルサービスを提供し続けてまいります。

■ 取得の概要

組織名称：株式会社DTダイナミクス

認証規格：JIS Q 27001：2025（ISO/IEC 27001：2022＋Amd 1：2024）

登録番号：IS406

登録日：2025年12月24日

審査登録機関：一般社団法人ベターリビング システム審査登録センター

適用範囲：meviy 及びその他のシステム開発・保守・運用業務

■ ISO/IEC 27001について

ISO/IEC 27001は、組織の情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格です。顧客情報・設計データ・生産データなどの重要な情報資産に対して、リスクを体系的に識別・評価し、管理策を計画・実施・運用・改善する枠組みを定めています。認証取得は第三者機関の審査を通じ、方針・組織体制・リスク評価・教育などの要件が有効に機能していることの客観的な証明となり、国際的に信頼されている認証の一つです。

■ DTダイナミクスとは

DTダイナミクスは、ミスミグループのデジタル事業を推進するテクノロジーカンパニーです。機械部品のAIプラットフォームmeviyをはじめ、MISUMI RAPiD Designの開発・運用を中心に、機械部品調達のリードタイム短縮を実現、「顧客の時間価値」を徹底的に追求します。国内外の開発体制を活用し、ものづくり産業のDXとグローバル展開の加速に貢献しています。

コーポレートサイト：https://dt-dynamics.com/

■ ミスミグループとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。