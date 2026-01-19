アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」×AUGER 本日より貝印公式オンラインストア限定で先行予約受付開始！さらに対象店舗限定のWノベルティキャンペーンを1月26日（月）開始

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）のグルーミングツールブランド「AUGER（オーガー）」は、 アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」とコラボレーションした同作キャラクターのオリジナルパッケージ＆オリジナルカラーのカミソリ2種と替刃の先行予約を貝印公式オンラインストア限定で2026年1月19日（月）より開始いたします。また、2026年1月26日（月）の発売日※には、対象店舗限定のWノベルティプレゼントキャンペーンを実施します。

※店舗によって入荷日が前後いたします。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」×AUGERフィルムカードが付いてくるWノベルティプレゼント

グルーミングツールブランド「AUGER」が、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」とコラボレーション。オリジナルアクリルスタンド付き限定アイテムの発売に併せて、一部の対象店舗でご購入いただくと、アクリルスタンドに加えアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」名シーンのフィルムカードがもれなく付いてくる、Wノベルティプレゼントキャンペーンを実施いたします。

対象店舗は下記公式サイトよりご確認いただけます。

キャンペーンサイト：https://kai-auger.jp/cp/jojo2025/

※対象店舗は変更になる可能性があります。

ノベルティ 概要＊アクリルスタンドはいずれか1点が付属＊アクリルスタンドはいずれか1点が付属

■フィルムカード

対象店舗限定のWノベルティキャンペーンでは、ランダムのアクリルスタンドに加えて、各キャラクターのアニメでの名シーンがデザインされたフィルムカードがもれなく付属します。

・AUGER ファントムブラッドコラボホルダー替刃１＋１個付：ジョナサン・ジョースター

・AUGER ファントムブラッドコラボ替刃スリムパック３個入：ディオ・ブランドー

・AUGER 戦闘潮流コラボホルダー替刃１＋１個付：ジョセフ・ジョースター

・AUGER 戦闘潮流コラボ替刃スリムパック３個入：シーザー・A・ツェペリ

■対象店舗

下記キャンペーンサイトにて公開中

https://kai-auger.jp/cp/jojo2025/

商品概要

【アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」×AUGER コラボレーション商品】

■コラボレーション商品一覧

・AUGER ファントムブラッドコラボホルダー替刃１＋１個付

・AUGER ファントムブラッドコラボ替刃スリムパック３個入

・AUGER 戦闘潮流コラボホルダー替刃１＋１個付

・AUGER 戦闘潮流コラボ替刃スリムパック３個入

※替刃1個は本体装着済

＊いずれもアクリルスタンド1個付（16種＋シークレット4種、全20種）

■価格

オープン価格

■発売日

2026年1月26日（月）発売

＊貝印公式オンラインストアにて、1月19日（月）より先行予約受付開始（規定数に達し次第、終了）

詳細：https://kai-auger.jp/cp/jojo2025/

■個数

数量限定

■取り扱い店

全国のドラッグストア、量販店、ホームセンター、バラエティストア、貝印公式オンラインストア「KAIストア」など

■アクリルスタンドのキャラクター

＜ファントムブラッド キャラクターアクリルスタンド＞

(「AUGER ファントムブラッドコラボホルダー替刃１＋１個付」に付属)

ジョナサン・ジョースター、ディオ・ブランドー、ウィル・A・ツェペリ、ロバート・E・O・スピードワゴン

＋シークレット１種

＜戦闘潮流 キャラクターアクリルスタンド＞

(「AUGER 戦闘潮流コラボホルダー替刃１＋１個付」に付属)

ジョセフ・ジョースター、シーザー・A・ツェペリ、リサリサ、カーズ

＋シークレット１種

＜ファントムブラッド スクエアアクリルスタンド＞

(「AUGER ファントムブラッドコラボ替刃スリムパック３個入」に付属)

ジョナサン・ジョースター、ディオ・ブランドー、ウィル・A・ツェペリ、ロバート・E・O・スピードワゴン

＋シークレット１種

＜戦闘潮流 スクエアアクリルスタンド＞

(「AUGER 戦闘潮流コラボ替刃スリムパック３個入」に付属)

ジョセフ・ジョースター、シーザー・A・ツェペリ、リサリサ、カーズ

＋シークレット１種

【アクリルスタンド10種フルセット 2種】

本セットは、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」とコラボレーションしたギフトボックスにてお届けします。

■商品名

AUGER JOJOコラボ 10種フルセット ジョナサン（ファントムブラッド）

■セット内容

・AUGER ファントムブラッドコラボホルダー替刃１＋１個付 ５点

・AUGER ファントムブラッドコラボ替刃スリムパック３個入 ５点

・アクリルスタンド（ファントムブラッド）全８種＋シークレット２種

■価格

オープン価格

■発売日

2026年1月26日（月）発売（数量限定）

＊貝印公式オンラインストアにて、1月19日（月）より先行予約受付開始（規定数に達し次第、終了）

詳細：https://kai-auger.jp/cp/jojo2025/

■取り扱い店

貝印公式オンラインストア「KAIストア」

全国のドラッグストア、ホームセンター、バラエティショップなど

＊ギフトボックスデザインイメージ＊セット内容

■商品名

AUGER JOJOコラボ 10種フルセット ジョセフ（戦闘潮流）

■セット内容

・AUGER 戦闘潮流コラボホルダー替刃１＋１個付 ５点

・AUGER 戦闘潮流コラボ替刃スリムパック３個入 ５点

・アクリルスタンド（戦闘潮流）全８種＋シークレット２種

■価格

オープン価格

■発売日

2026年1月26日（月）発売（数量限定）

＊貝印公式オンラインストアにて、1月19日（月）より先行予約受付開始（規定数に達し次第、終了）

詳細：https://kai-auger.jp/cp/jojo2025/

■取り扱い店

貝印公式オンラインストア「KAIストア」

全国のドラッグストア、ホームセンター、バラエティショップなど

＊ギフトボックスデザインイメージ＊セット内容

限定グッズが当たるプレゼントキャンペーン

コラボレーション商品をご購入いただいた際のレシートをスマートフォンで撮影し、貝印の公式LINEアカウントにアップロードいただくことで、キャンペーングッズが当たる抽選にご応募いただけます。

■賞品

オリジナル多重構造アクリルスタンド：50名様

■キャンペーン対象商品

・AUGER ファントムブラッドコラボホルダー替刃１＋１個付

・AUGER ファントムブラッドコラボ替刃スリムパック3個入

・AUGER 戦闘潮流コラボホルダー替刃１＋１個付

・AUGER 戦闘潮流コラボ替刃スリムパック３個入

※通常の「AUGERシステムカミソリ ホルダー 替刃４＋１個付」、「AUGERコンボパック ホルダー＋替刃6個付」は対象外です。

■キャンペーンサイトURL

https://kai-auger.jp/cp/jojo2025/

■応募期間

2026年1月26日～2026年5月31日

■応募方法

STEP1 キャンペーンサイトにアクセスし、応募規約に同意の上、貝印公式LINEアカウントを友だち追 加してください。

STEP2 応募フォームにアクセスし、対象商品1個以上のお買い上げレシート画像(店頭購入の場合)、または領収書(オンラインストアで購入の場合)（複数枚合算可）をアップして、必要事項を入力の上ご応募ください。

STEP3 応募後すぐに当選/落選が分かります。

※ご応募いただく対象商品購入レシート等は2026年1月26日(月)～2026年4月30日(火)までにお買い上げいただいたものに限ります。

※対象商品1個購入で1口応募、対象商品を2個購入した場合は2口応募となり、当選確率が2倍になります。セット商品は1セットで当選確率10倍となります。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流」

『ジョジョの奇妙な冒険』とは、『週刊少年ジャンプ』1987年1号より連載がスタートした荒木飛呂彦原作の大人気漫画。『ファントムブラッド / 戦闘潮流』は同作のアニメシリーズの1作目として2012年10月より放送された。

『ファントムブラッド』：古代メキシコで繁栄を遂げた太陽の民アステカ。彼らには奇妙な 「石仮面」が伝わっていた。それは、永遠の命と真の支配者の力をもたらすという奇跡の仮面。だが、ある時を境に歴史から姿を消すこととなる。やがて時は過ぎ、19世紀後半。人々の思想と生活が激変していた時代に出会った、ジョナサン・ジョースターと ディオ・ブランドー。２人は少年時代から青年時代を共に過ごし、やがて「石仮面」を巡って数奇な運命を辿ることとなる――。

『戦闘潮流』：石油王となったスピードワゴンは財団を設立し、ストレイツォは老師トンペティに代わり、波紋使い一派の後継者となっていた。その頃、スピードワゴン財団が派遣した遺跡発掘隊により、メキシコにある遺跡にて一体の奇妙なミイラが発見される。そのミイラの傍らには、あの忌まわしき石仮面のレリーフが刻まれていた…！ジョースター家と石仮面を辿る因縁は未だ終わらず…！

AUGERについて

刃物のスペシャリストである貝印が、「身だしなみを整える時間」をより豊かで、より心地良いものへと導くべく誕生したのが、「AUGER」です。乱雑になりがちな洗面台をすっきりと統一するスタイリッシュなブラックのデザインを採用したグルーミングアイテムは、カミソリ、ツメキリ、ハサミなど幅広いツールを取り扱う貝印だからこそ実現できた、ハイパフォーマンスでハイクオリティなラインナップです。煩わしいと感じられがちな「身だしなみを整える時間」が、特別な時間へと変わり、心身をリセットすることで新しい一歩を踏み出すきっかけにしてほしい――「AUGER」を使うことで、そんな機能や価格を超えた価値を提供したいと考えます。

AUGERブランドサイト：https://auger.jp

AUGER MAG.：

https://www.kai-group.com/products/kamisori/product/auger/auger-mag/

AUGER PRODUCT MOVIE：https://www.youtube.com/watch?v=4dEHB2GvJo8 (https://www.youtube.com/watch?v=4dEHB2GvJo8)

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com