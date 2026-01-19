「『世界のKitchenから』復活総選挙キャンペーン」第１位に選ばれた「キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ」が自動販売機で復活発売！

キリンホールディングス株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）は、2024年に実施した「『世界のKitchenから』復活総選挙キャンペーン」で第１位に選ばれた「キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ」を3月10日（火）より全国の自動販売機にて数量限定で発売します。

「『世界のKitchenから』復活総選挙キャンペーン」はお客様の期待に応えるとともに、自動販売機を通してお客様にわくわく感やよろこびを体感していただきたいという思いから、2024年10月15日（火）から12月16日（月）まで実施しました※1。応募総数は40万票を超え、大変多くのお客様にご参加いただき、投票数189,934票の「キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ」が復活させたい商品第1位に選ばれました※2。

※1 2024年10月15日より全国のキリンビバレッジ自動販売機で「『世界のKitchenから』復活総選挙キャンペーン」を実施！(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2024/1008_02.html)

※2 「『世界のKitchenから』復活総選挙キャンペーン」結果発表！(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/0114_01.html)

「キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ」は、2008年に発売した、ハンガリー・ブダペストの“フルーツスープ”をヒントに生まれた商品です。白桃とマンゴーをとろとろ煮込んで甘みを引き出し、ミルクを合わせた、甘酸っぱいおいしさで好評をいただいていました。今回発売する復活商品は、発売当時のおいしさを現在の仕様で再現したものです。また、今回の復活発売に先駆け、キリンビバレッジ公式X（@Kirin_Company）では1月19日（月）から2月2日（月）の間、「とろとろ桃のフルーニュ先行体験キャンペーン」を実施します。

当社は、お客様とのタッチポイントである自動販売機でワクワク感やよろこびを提供するとともに、「世界のKitchenから」ブランドをはじめとしたキリンビバレッジ商品の販売を通じて、お客様の毎日に、おいしい健康をお届けします。

●中味について

裏ごしした桃とマンゴーを煮込んで、ミルクや果汁などと合わせ、まろやかな甘さと酸味が絶妙な甘ずっぱいおいしさに仕上げました。とろりとした食感が楽しめるリッチな味わいです。過去発売時の味覚をベースに現在の仕様で再現しています。

●パッケージについて

発売当時のパッケージを参考に現在の仕様で再現しました。背景はハンガリーの伝統工芸のレース柄（カロチャ刺繍）をモチーフにし、「煮込んだ果実と乳製品のおいしさ」をイラストでわかりやすく表現したデザインです。

●「世界のKitchenから」ブランドについて

「世界のKitchenから」は、世界の家庭を訪れ、おいしい知恵や工夫を学んでいます。その土地ならではの素材やレシピからひらめいたアイディアを、自分たちのキッチンに持ち帰り、新しいおいしさをつくりだしています。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

-記-

- 商品名 キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ- 発売地域 全国・自動販売機限定- 発売日 2026年3月10日（火）数量限定- 容量・容器 430ml・ペットボトル- 価格（消費税抜き希望小売価格） 220円