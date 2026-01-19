2026年新規就航「三井オーシャンサクラ」小笠原チャータークルーズ発売

株式会社エイチ・アイ・エス

　株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区　以下、HIS）は、2026年9月に新規就航する「三井オーシャンサクラ」を全船チャーターし、同年11月に出航する小笠原クルーズの販売を開始します。




　このたび発売する「三井オーシャンサクラ」は、商船三井クルーズが培ってきた心温まるサービスを継承する、快適なクルーズ船です。全長200m以下の小回りが利く船体により、大型船では寄港が難しい離島や秘境へも海からゆったりとアプローチできることが魅力です。また、5月に引退を迎える「にっぽん丸」が35年以上築き上げた伝統の味を引き継ぎ、上質な料理の数々で旅を華やかに彩ります。世界自然遺産・小笠原の自然美と、伝統の美食を楽しむ特別なひとときをご提供します。






＜シップデータ＞


船籍：日本


総トン数：32,477トン


全長：198ｍ


全幅：25ｍ


乗客定員：458人


客室：229室


建造：2010年6月（2026年改装）



2026年新規就航 東京港発横浜港着


三井オーシャンサクラで航く 小笠原クルーズ　6日間


https://domestic-cruise.his-j.com/cruise/detail?code=SAKURA-charter-1


出発日：2026年11月23日（月・祝）


出港：東京（晴海客船ターミナル）
帰港：横浜（大さん橋国際客船ターミナル）


寄港地：小笠原（父島）


旅行代金：450,000円～1,650,000円


　　　　　（大人お1人様/2名1室利用）






＜ツアーポイント＞


・東京から約1,000kmの秘境、世界自然遺産・小笠原諸島へ。


　上質なサービスとオリジナルイベントを楽しむ至福の航路。


・特別企画１.ペントハウススパスイート以上の客室に滞在されるお客様限定で


　「ウミガメパピーウォーカー（ウミガメの名付け親制度・放流体験）」を実施。


・特別企画２.アオウミガメ放流イベント、船内での子ガメとのふれあい体験を実施。