2026年新規就航「三井オーシャンサクラ」小笠原チャータークルーズ発売

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 以下、HIS）は、2026年9月に新規就航する「三井オーシャンサクラ」を全船チャーターし、同年11月に出航する小笠原クルーズの販売を開始します。

このたび発売する「三井オーシャンサクラ」は、商船三井クルーズが培ってきた心温まるサービスを継承する、快適なクルーズ船です。全長200m以下の小回りが利く船体により、大型船では寄港が難しい離島や秘境へも海からゆったりとアプローチできることが魅力です。また、5月に引退を迎える「にっぽん丸」が35年以上築き上げた伝統の味を引き継ぎ、上質な料理の数々で旅を華やかに彩ります。世界自然遺産・小笠原の自然美と、伝統の美食を楽しむ特別なひとときをご提供します。

＜シップデータ＞

船籍：日本

総トン数：32,477トン

全長：198ｍ

全幅：25ｍ

乗客定員：458人

客室：229室

建造：2010年6月（2026年改装）

2026年新規就航 東京港発横浜港着

三井オーシャンサクラで航く 小笠原クルーズ 6日間

https://domestic-cruise.his-j.com/cruise/detail?code=SAKURA-charter-1

出発日：2026年11月23日（月・祝）

出港：東京（晴海客船ターミナル）

帰港：横浜（大さん橋国際客船ターミナル）

寄港地：小笠原（父島）

旅行代金：450,000円～1,650,000円

（大人お1人様/2名1室利用）

＜ツアーポイント＞

・東京から約1,000kmの秘境、世界自然遺産・小笠原諸島へ。

上質なサービスとオリジナルイベントを楽しむ至福の航路。

・特別企画１.ペントハウススパスイート以上の客室に滞在されるお客様限定で

「ウミガメパピーウォーカー（ウミガメの名付け親制度・放流体験）」を実施。

・特別企画２.アオウミガメ放流イベント、船内での子ガメとのふれあい体験を実施。