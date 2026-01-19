¼ò¤¬¤Þ¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿Í¤¬¤Þ¤Ä¤ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡Ö¾ëÅç¼òÂ¢¤Ó¤é¤¡×¤Îµ°À×
2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¾ëÅçÄ®¤Ë¤Æ¡ÖÂè32²ó ¾ëÅç¼òÂ¢¤Ó¤é¤¡×¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬Ë¬¤ì¡¢Ä®Á´ÂÎ¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë2Æü´Ö¡£¡Ö¾ëÅç¼òÂ¢¤Ó¤é¤¡×¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¶å½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼òÂ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾ëÅçÄ®¤òÃæ¿´¤Ë8¤Ä¤Î¼òÂ¢¤¬½¸·ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿6¼òÂ¢¡Ê°°µÆ¡¢ÃÓµµ¡¢ÃÞ»ç¤ÎÍÀ¡¢ÈæÍãÄá¡¢¿ðÊæ¶Ó¡¢ÅÎ¤ÎÂ¢¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂçÁ±»ûÄ®¤Î¡ÖÂëÀµ½¡¡×¡¢ÂçÀî»Ô¤Î¡Ö¼ãÇÈ¼òÂ¤¡×¤¬½é»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¾ëÅç¤Î¼òÊ¸²½¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¢¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¿å¡¢ÊÆ¡¢µ»¡¢¤½¤·¤ÆÅ¯³Ø¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÌÃ¼ò¤ò¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç°û¤ßÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿·´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢8Â¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ò¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¡Ö¾ëÅç¡ç¡Ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡× ¤¬ÅÐ¾ì¡£¼òÂ¢¸«³Ø¡Ê°ìÉôÂ¢¸µ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢ÃÏ°èÊª»º¤ÎÈÎÇä¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤Ç³Ú¤·¤à2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¡ÖÅì¤ÎÆç¡¢À¾¤Î¾ëÅç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ò¤É¤³¤í
Â¢¸µ¤¿¤Á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÂçÀîÇÏ¼Öµ°Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ï¡¢º£¤â»°ßÌÄ®¹â»°ßÌ¤ÇÊÝ´ÉÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ëÅç¤Î¼òÂ¤¤ê¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÞ»çÊ¿Ìî¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÎÉ¼Á¤ÊÊÆ¡£¼ªÇ¼Ï¢»³¤ò¸»¤È¤¹¤ë¡¢Ë¤«¤ÇÀ¶¤é¤«¤Ê¿å¡£¤³¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¾ò·ï¤Î¤â¤È¡¢¾ëÅç¤Ç¤Ï¼òÂ¤¤ê¤¬Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£¾ëÅç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»°ßÌÃÏ¶è¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤È¼òÂ¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢ºÇÀ¹´ü¤ÎÌÀ¼£31Ç¯¤Ë¤Ï85Â¢¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸»ºÎÌ¤Ï5Ëü2ÀéÀÐ¤ËÃ£¤·¡¢¾ëÅç¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡ÖÅì¤ÎÆç¡¢À¾¤Î¾ëÅç¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î´À¹¤ò¸Ø¤ëÂ¢¸µ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¡£¹Á¤äÅ´Æ»¡¢¿åÆ»¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¤Û¤«¡¢¶ä¹Ô¤ÎÀßÎ©¤ä³Ø¹»¤ÎÍ¶Ã×¤Ê¤É¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÂ¤¤ê¤¬¾ëÅç¤Î»º¶È¤ò»Ù¤¨¡¢¾ëÅç¤ÎÌ¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¸®¤Î¼òÂ¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¾®¤µ¤ÊÄ©Àï
¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¾ëÅçÁí¹ç»Ù½ê¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î¹¾¾å¤µ¤ó¡¢Á°¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î¾åÌî¤µ¤ó¡£¹¾¾å¤µ¤ó¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö¼òÇµÃÝ²°¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÍ·°¼òÂ¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£
»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢1990Ç¯Âå¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÉÔ¶·¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¤³¤ÎÄ®¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿°ì¸®¤Î¼òÂ¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ»³¥Î°æÀî±è¤¤¤ËÂ¢¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍ·°¼òÂ¤¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ·°¼òÂ¤¡×¤ÏÄ®Æâ¤Î¼òÂ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è¤Î¾¦Å¹¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ä®¤ª¤³¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¾ëÅç¼òÂ¢¤Ó¤é¤¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
"1¤Ä¤ÎÂ¢¤ÇÂ¾¤ÎÂ¢¤Î¼ò¤â°ì½ï¤ËÇä¤ë"¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢¶È³¦»æ¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ë¤Ï¡Ö¼òÂ¢¤Ó¤é¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾¦¹©²ñ¤«¤é¾¯¤·Êä½õ¶â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼êÊÛÅö¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Á°¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î¾åÌî¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢"¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë"¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À¡¢µ×Î±ÊÆ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤Þ¤Ä¤ê
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Î¡ÖÄ®Ì±¤Î¿¹¸ø±à¡×¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¼ò¤Å¤¯¤ê¤Î¹©Äø¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÈÇ²è¡ÖÃÞ¸å¾ëÅç¼òÂ¤³¨¿Þ¡×¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÍè¾ì¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢µ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¡£Ê¿À®21Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè15²ó¤Ë¤Ï¡ÖÄ®Ì±¤Î¿¹¸ø±à¡×¤Ø¤È²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉáÄÌÅÅ¼Ö¤·¤«Ää¤Þ¤é¤Ê¤¤À¾Å´»°ßÌ±Ø¤Ë¡¢ÆÃµÞÅÅ¼Ö¤¬Î×»þÄä¼Ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢Ê¿À®26Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè20²ó¤«¤é2Æü´Ö³«ºÅ¤Ë¡£µ×Î±ÊÆ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÎáÏÂ3Ç¯¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢³«ºÅÄ¾Á°¤Þ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯Ãæ»ß¤ò·èÃÇ¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÅô¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾ëÅç¼òÂ¢¤Ó¤é¤¤Î³«ºÅ¤ÈÂ¸Â³¤ò´ê¤¦Í»Ö¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â³«ºÅ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー·Á¼°¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢¾ëÅç¼òÂ¢¤Ó¤é¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¼çºÅ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¾ëÅç¼òÂ¢¤Ó¤é¤¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢²¿¤È¤«³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¾µÂú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅÓÀÚ¤ì¤º¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿Í¤È¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢¤Þ¤Ä¤ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¼òÂ¢¤Ó¤é¤¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ØÂ³¤¯
¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¼òÂ¢¤Ó¤é¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¹¾¾å¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¿±ÄÂ¦¤â¹âÎð²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¾ëÅç¤Î¼ò¤Å¤¯¤ê¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¡Ö¾ëÅç¼òÂ¢¤Ó¤é¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè32²ó¾ëÅç¼òÂ¢¤Ó¤é¤
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡9:30～16:00
¡Ú¾ì½ê¡Û¡ã¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡äÄ®Ì±¤Î¿¹¸ø±à¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¾ëÅçÄ®ÆêÄÅ764¡Ë
¡Ú»²²ÃÂ¢¸µ¡Û°°µÆ¡¢ÃÓµµ¡¢ÂëÀµ½¡¡¢ÃÞ»ç¤ÎÍÀ¡¢ÈæÍãÄá¡¢¿ðÊæ¶Ó¡¢ÅÎ¤ÎÂ¢¡¢¼ãÇÈ
¡Ú¼çºÅ¡Û¾ëÅç¼òÂ¢¤Ó¤é¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ú¶¦ºÅ¡Ûµ×Î±ÊÆ»Ô¡¢µ×Î±ÊÆÆîÉô¾¦¹©²ñ¡¢µ×Î±ÊÆÆîÉô´Ñ¸÷Êª»º¿¶¶½²ñ
