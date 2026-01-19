IENA ENFANT が伊勢丹新宿店にて初の期間限定ポップアップを開催。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区 取締役社長: 古峯 正佳）が運営する、

上品で洗練されたおとなのフレンチスタイルを提案する「IENA（イエナ） 」より、キッズラインとして

2021年に誕生した「 IENA ENFANT （イエナアンファン） 」が

2月18日（水）から2月24日（火）までの７日間、期間限定POPUPとして、伊勢丹新宿店に初登場。

今回のPOPUPでは、伊勢丹新宿店 先行販売アイテムから、ブランドを象徴するシグネチャーアイテム、2026年卒入園に向けた新作オケージョンアイテムまでラインナップ豊富に展開。

日別のイベントもご用意しており、特別な７日間を体験できます。

ぜひ、この機会にIENA ENFANTの世界観を体感ください。

【 IENA ENFANT PICK UP アイテム 】◼︎ONE PIECE \14,300-◼︎ BAG \17,380-◼︎JACKET \18,700-◼︎ACCESSORY \11,880-◼︎BAG \6,600-◼︎SHOES \5,940-【 BABY アイテム 】◼︎ROMPERS \7,700-◼︎ROMPERS \4,950-◼︎BATH TOWEL \7,150-

【 伊勢丹新宿店 先行販売アイテム 】

１.BASICデニムアイテム３型の新⾊ブラックを先行販売。

◼JACKET \8,910-◼ONE PIECE \8,910-◼PANTS \5,940-

２.お子様と兼用で使用できる人気のチャームを数量限定でご用意。

◼︎CHARM \5,500-

３. IENA ENFANTで幾度か開催しご好評を博した《IENA ENFANTアカデミア》より

ご自宅で”プチデザイナー体験”が楽しめる限定キッドが登場。

IENA ENFANTデザイナーが描くオリジナルデザイン画６枚をはじめ、実際のお洋服作りから生まれた残布、遊び心あふれるシールをセットにしたオリジナルキッド。

制作の楽しさとブランドの世界観を体感できる数量限定アイテムです。

◼ACADEMIA KID \4,400-

キッド内容

・IENA ENFANTオリジナル A3 ファイル

・IENA ENFANTオリジナル デザイン画 6種類

・IENA ENFANTオリジナル マルシェBAG

・お楽しみシール、数種類

・お洋服制作から生まれた布、数種類

【 伊勢丹新宿店 限定ノベルティ 】

IFME製品含む15,000円以上ご購入の方にオリジナルワッペンをプレゼント。

（数に限りがございます。あらかじめご了承ください。）

◼IFME × IENA ENFAT \6,490-◼IFME × IENA ENFANT \5,940-【 購入者限定 ノベルティ】

IENA ENFANTの商品をご購入の方にオリジナルシール入りガチャガチャを1回お楽しみいただけます。（数に限りがございます。あらかじめ

ご了承ください。 ）

【 開催概要 】

イベント名称：「IENA ENFANT POPUP SHOP」

会期：2026年2月18日（水）～ 2月24日（⽕）

会場：伊勢丹新宿店本館６階

センターパーク/ザ・ステージ #6

〈店舗情報〉

〒160-0022

東京都新宿区新宿3-14-1 （本館６階）

伊勢丹POPUPに関する詳細は下記よりご覧いただけます。日別のイベントもご紹介しております。

IENA ENFANT 公式 BLOG （1月16日（金）公開予定）

URL：https://baycrews.jp/blog/detail/100004692(https://baycrews.jp/blog/detail/100004692)

【 ABOUT IENA ENFANT （イエナアンファン） 】

０歳の新生児から小学生１～2年生くらいまでのお子様を対象としたベビー&キッズライン。

IENA同様、素材・ディテール・仕様にもこだわり、シンプルでベーシックでありながらも他にはない特別を提案しています。

OFFICIAL MEDIA

ONLINE STORE: https://baycrews.jp/brand/detail/enfant

SHOP: https://baycrews.jp/store/detail/0934

INSTAGRAM: iena_enfant(https://www.instagram.com/iena_enfant/)

【 会社概要 】

株式会社ベイクルーズ

創立 ：1977 年 7 月 22 日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、

飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL

WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/