【日本政策学校】創設15周年記念 AI時代のリーダーシップと人間の価値を問い直す「JAPAN POLICY INNOVATION SUMMIT 2026」2月28日（土）開催
日本政策学校（事務局：東京都新宿区）は、2026年2月28日（土）、
「JAPAN POLICY INNOVATION SUMMIT 2026」を開催いたします。
本サミットは、「AI時代におけるリーダーシップ・人間の価値」をテーマに、
政治、行政、社会課題、経営など多様な分野で、
日本の未来をより良くしたいと考える方々を対象にしたイベントです。
2026年に創設15周年を迎える日本政策学校は、これまで政策・社会課題の現場で
実践的に活躍する人材の育成に取り組んできました。
本サミットでは、第一線で活躍する実践者の知見を共有し、
分野や立場を超えた対話を通じて、これからの社会の在り方を共に考えます。
▼ イベント詳細・お申込みはこちら
※プログラム詳細・登壇者情報はPeatixにてご確認いただけます
https://japanpolicyinnovationsummit2026.peatix.com/(https://japanpolicyinnovationsummit2026.peatix.com/)
■ 開催の背景
AIや生成技術の急速な進展により、社会の意思決定や組織運営、働き方は大きな転換期を迎えています。
多くの業務が自動化・高度化される一方で、人間はどのような役割を担い、どのように判断し、責任を引き受けていくのかという問いが、あらためて浮かび上がっています。
日本政策学校は、こうした時代背景のもと、
技術の進展と人の役割、制度と現場、立場や分野の違いを越えた視点を共有する場として、
本サミットを企画しました。
本サミットでは、政策・行政・社会課題・経営の第一線で活躍する実践者を迎え、
AI時代におけるリーダーシップ、人間の価値、そして社会と自分自身の在り方について、
多角的な視点から考える機会を提供します。
参加者一人ひとりが、自身の立場や現場に引き寄せて考えるきっかけとなることを目指しています。
■ 第一線で活躍する実践者が集結
当日は、政策・行政・ソーシャルビジネス・経営の分野で
第一線を走る講師陣による基調講演およびパネルディスカッションを実施します。
基調講演には、
東京大学公共政策大学院 教授、元文部科学副大臣であり、
「平成の松下村塾」とも称される社会創発塾を主宰する 鈴木 寛 氏、
社会起業家の育成と事業創出を牽引する
株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役COO 鈴木 雅剛 氏 が登壇予定です。
また、文部科学省にて教育分野の先端技術活用を推進する
菅野 裕太 氏 を交え、AI時代の教育・政策・リーダーシップの在り方について議論します。
■ 開催概要
イベント名：JAPAN POLICY INNOVATION SUMMIT 2026
開催日時：2026年2月28日（土）13:00～17:00
開催場所：国立オリンピック記念青少年総合センター
（センター棟102号室／定員200名）
〒150-0041 東京都渋谷区代々木神園町3-1
参加費：
・会場参加（一般）3,000円
・オンライン参加 1,000円
主催：日本政策学校
▼ イベント詳細・お申込みはこちら
https://japanpolicyinnovationsummit2026.peatix.com/
■ 卒業生が語る「学びのその先」
本サミットでは、日本政策学校の卒業生による「パースペクティブ・セッション」も実施します。
不動産流通を通じた街づくりと組織経営を担う
株式会社東急リバブル 取締役会長 太田 陽一 氏、
こどもの居場所づくりと社会制度変革に取り組む
特定非営利活動法人 Chance For All 代表理事 中山 勇魚 氏 が登壇。
学校での学びが、どのように実社会で生かされているのかを共有します。
[日本政策学校 春学期 新規受講生も募集中]
日本政策学校では現在、春学期の新規受講生を募集しています。
政策・社会課題に本気で向き合い、構想から実践までを学びたい方を対象に、現場と理論を往復する独自の教育プログラムを提供しています。
本サミットは、日本政策学校の学びや雰囲気を体感いただける機会でもあります。
進学をご検討中の方は、ぜひ体験の場としてもご参加ください。
▼春学期 お申込みフォーム
https://forms.gle/ZCsR11TLTUVYRrNY9(https://forms.gle/ZCsR11TLTUVYRrNY9)
▼説明会・一般公開授業参加フォーム（希望者）
https://forms.gle/aJMWxgKgui7Pue5b8
■ 日本政策学校について
日本政策学校は、政策・社会課題の解決に向けて、
次世代のリーダー育成を目的に設立された学びと実践の場です。
行政・民間・NPO・起業家など多様なバックグラウンドを持つ人材が集い、
実践知を重視した学びを行っています。
【お問い合わせ先】
日本政策学校 事務局
infoweb@j-policy.org／0120‐573‐570
HP：https://www.j-policy-web.org