Google Cloud × AWS のマルチクラウド運用を最適化　株式会社G-gen、企業向け新サービス「マルチクラウドパッケージ」を提供開始

株式会社G-gen

この度、株式会社G-gen（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽柴孝、以下G-gen）は、Google Cloud と AWS の利用・運用・コスト管理を一元化し、マルチクラウド環境全体を最適化する新サービス 「マルチクラウドパッケージ」 の提供を1月19 日（月）より開始いたします。

本サービスは、複数クラウドの利用に伴って生じる管理負荷や運用上の複雑さを軽減し、マルチクラウド環境を安定的かつ効率的に運用できる体制づくりを支援するものです。

■ 背景と課題

近年、クラウド利用企業では特定の用途ごとに最適なプラットフォームを選ぶマルチクラウド戦略が進んでいます。しかし、複数クラウドの利用によって以下のような課題が発生しています。

利用状況やコストが個別に把握され、全体最適が困難

問い合わせ窓口が分散し、運用負荷が増加

設計・運用方針を統一できずに現場の負担が増える

これらの課題を受け、G-genは企業のマルチクラウド活用を支援する包括的なサービスとして「マルチクラウドパッケージ」を開発しました。

■ 本サービスの概要

「マルチクラウドパッケージ」は、Google Cloud および AWS を併用している企業を対象に、設計・移行・運用から継続的な改善までを一体的に支援するサービスで、主な特長は以下の3点です。

1. クラウド利用状況・コストの可視化

Google Cloud と AWS の利用状況・コストを一元管理可能なダッシュボードを提供し、プロジェクトごとの比較や分析が容易になります。

2. 窓口一元化によるサポート

技術的な問い合わせや運用相談を、専用ポータル／窓口を通じて一元対応します。クラウドごとに問い合わせ先が分かれることによる負荷を軽減します。

3. 最適構成と運用改善の提案

用途や負荷に応じた最適な設計を提案し、運用改善につながる具体的なアクションを継続的に支援します。

■ 提供条件

「マルチクラウドパッケージ」は以下のお客様を対象に提供されます。

Google Cloud の請求代行契約を G-gen と締結している企業

AWS の請求代行契約をサーバーワークスと締結している企業

※本サービス利用に際して別途追加費用は発生しません。

株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。

会社概要

社 名 : 株式会社G-gen

代表者 : 代表取締役 羽柴孝

本 社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階

資本金 : 5,000万円

事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式Webサイト : https://g-gen.co.jp

Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X (旧 Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud

技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。