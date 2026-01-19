最短即日で売掛金を現金化「フリーウェイクラウドファクタリング powered by OLTA」を提供開始

フリーウェイフィナンシャル株式会社

「請求書カード払い」を通じた資金繰り支援を展開するフリーウェイフィナンシャル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：牛崎 遼、以下「フリーウェイフィナンシャル」）は、日本初のオンライン完結型のファクタリングサービス「OLTAクラウドファクタリング」を提供するOLTA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：澤岻 優紀、以下「OLTA」）と共同で、中小事業者向けの新サービス「フリーウェイクラウドファクタリング powered by OLTA」の提供を本日より開始いたします。

■ サービス提供の背景：短期的な資金繰り課題の解決に向けて

中小事業者にとって、仕入れ代金、外注費などの支払いが先行し、売に掛金の入金までにキャッシュが不足する「短期的な資金繰り」の改善は、経営を維持・成長させる上での最重要課題です。

フリーウェイフィナンシャルは、これまで「請求書カード払い」サービスを通じ、支払いをカード決済に切り替えることで実質的な支払い期限を延長し、事業者の手元資金の確保を支援してまいりました。

この度、新たに「ファクタリング（売掛債権の早期資金化）」をラインナップに加えることで、「支払いを遅らせる（カード払い）」と「入金を早める（ファクタリング）」という両側面から、事業者のニーズに応じた最適な資金繰り改善ソリューションを提供いたします。

■ 「フリーウェイクラウドファクタリング powered by OLTA」の特徴

1. オンラインで完結

申し込みから契約、入金まで、すべてオンライン上の手続きで完結します。対面での面談や書類の郵送は一切不要で、全国どこからでもスピーディーに利用可能です。

2. 最短即日のスピード資金化

OLTAが培ってきた独自のAI審査ノウハウを活用。お申し込みから最短24時間（1営業日）以内に売掛債権（請求書）を資金化。急を要する運転資金の確保を強力にバックアップします。

3. 取引先に知られない「2者間ファクタリング」

お客様と「フリーウェイクラウドファクタリングpowered by OLTA」の2者間で契約を行うため、売掛先（取引先）に通知が届くことはありません。今後の取引に影響を与えることなく、安心してご利用いただけます。

■ サービス概要

名称： フリーウェイクラウドファクタリング powered by OLTA

提供開始日： 2025年1月19日

対象： 法人および個人事業主

手数料： 2.0% ～ 9.0%

URL： https://freeway-olta.jp/

■ 代表者コメント

フリーウェイフィナンシャル株式会社 代表取締役 牛崎 遼

「当社はこれまで『請求書カード払い』を通じて中小事業者の皆様の資金繰り改善をご支援してまいりました。今回のOLTA様との共同提供により、売掛金の入金を早める『ファクタリング』という新たな選択肢を提供できることを大変喜ばしく思います。今後も、資金繰り課題に対する最適な解決策を提示し続けることで、挑戦する全ての中小事業者を金融の側面から支えてまいります。」

■ 会社概要

フリーウェイフィナンシャル株式会社

代表者：代表取締役 牛崎 遼

所在地：東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目5階

事業内容：請求書カード払い

URL：https://freeway-card.com/

OLTA株式会社

代表者：代表取締役社長兼CEO 澤岻 優紀

所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 4 階

事業内容：クラウドファクタリング事業、与信モデルの企画・開発・提供、クラウド請求書プラットフォーム「INVOY」の運営

URL：https://www.olta.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

フリーウェイフィナンシャル株式会社 広報担当 info@freeway-card.com