公益財団法人京都市環境保全活動推進協会

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会（所在地：京都市伏見区深草池ノ内13、理事長：新川達郎）は、持続可能な社会の実現を目指し、未利用バイオマス有効活用推進事業「炭から始める気候アクション」を展開しています。

また当協会が所在する伏見区では、国が進める「脱炭素先行地域」に選定された京都市の中心エリアとして、持続可能なライフスタイルへの転換を目指した機運醸成に取り組んでいます。

この度、このような取組の一環として、京エコロジーセンター（指定管理者：公益財団法人京都市環境保全活動推進協会）は、京都市伏見区役所深草支所との共催で、身近な公共空間である小学校施設を活用し、深草の竹から作った竹炭を用いた墨汁作りを体験しながら、炭の持つ力や地球環境について楽しく学び、交流しながら実践できるワークショップ「～炭から墨まで“ふしぎ”発見！～深草の竹で墨汁づくり」を開催します。

深草の竹炭で墨汁づくりワークショップ～自然素材であなただけの作品を～

“炭”で地球環境を救えるって、ご存じですか？

炭の持つ力について学びながら、みんなで深草の竹からつくった竹炭で墨汁づくりを体験します。できあがった墨汁で、文字や絵を自由に書いて楽しみましょう！

【開催概要】

●日時 令和８年２月７日（土）午前１０時～午前１１時３０分

●場所 深草小学校ふれあいサロン

※校内への車両（自転車含む）の乗り入れはできません。

●対象 深草支所管内に在住の方

●定員 ２４名程度(多数抽選)

●参加費 ５００円

〈イベント詳細〉

https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/page/0000347673.html

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会について

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会は、持続可能な社会（脱炭素社会・循環型社会・自然共生社会）を実現するため、市民・事業者・行政・教育機関と連携を強め、広く環境保全活動を推進することにより、環境に配慮した市民の自主的な行動による地域社会づくりに寄与することを目的に設立された法人です。

【会社概要】

社名：公益財団法人京都市環境保全活動推進協会

所在地：京都市伏見区深草池ノ内13

理事長：新川達郎

事業内容：環境意識の普及、啓発、環境情報の発信、環境保全に関する調査、研究、環境教育及び人材育成、環境保全のための市民、事業者等との連携、支援、環境意識の向上のための国際的な連携、支援、環境保全活動に関する施設の管理運営等

設立： 2001年

HP：https://keaa.or.jp