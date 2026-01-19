【2025年サンリオキャラクター大賞パートナー部門1位】「ラッピー×サンリオキャラクターズ」コラボ第2弾が解禁！今度はラッピーたちが“番組スタッフ”になって大奮闘！？

株式会社TBSグロウディア

株式会社TBSグロウディア(本社：東京都港区 代表取締役社長：園田憲)は、TBSの日本でいちばん明るい朝の番組『ラヴィット！』の公式マスコットキャラクター「ラッピー」と、株式会社サンリオのキャラクターによるコラボレーション企画第2弾を発表いたしました。

「2025年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」で第1位に輝いた「ラッピー×サンリオキャラクターズ」、日本でいちばん明るい朝を届ける最強タッグが再び実現！今回は『番組制作スタッフ』をテーマに、ラッピーとサンリオキャラクターズが一生懸命働く姿を描いた、ここでしか見られない限定デザインのアイテムを展開いたします。

【目玉商品】- 「ミニマスコットセット」ラッピーとお馴染みのサンリオキャラクターが並んだ、幸福感たっぷりの2体セット。デスクに飾ったり、バッグに付けて「推し活」を楽しんだりと、常に一緒にいられるサイズ感です。- 集めて楽しい「トレーディング つながる！キラキラアクリルチャーム」集めるほどに楽しさが広がる連結仕様。その他、日常使いしやすい雑貨も多数ラインナップ予定！【購入特典】

対象店舗にて「ラッピー×サンリオキャラクターズ」商品を2,500円(税込)以上ご購入の方に、「オリジナルトレーディングカード(全8種)」もご用意しています。

新商品は1月30日(金)から2月12日(木)まで、全国のキデイランドで先行販売。

2月13日(金)からはECサイトTBS SHOPPINGでも販売開始、ほかTBSストア(東京駅店)等でも順次取り扱い開始予定です。

【販売スケジュール・取扱店舗】

キデイランド先行販売- 期間：2026年1月30日(金) ～ 2月12日(木)- 店舗：全国のキデイランド ※一部取扱いのない店舗もございます- 詳細はキデイランド公式サイトをご確認ください： https://www.kiddyland.co.jp/event/rappy_sanrio2026/EC販売・一般販売- TBS SHOPPING（ECサイト）：2026年2月13日(金)より取扱開始https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/sale_top/rappy- TBSストア（東京駅店）等：2026年2月13日(金)より順次取り扱い開始予定【ラッピープロフィール】- 名 前：ラッピー- コンセプト：ラッピー＝ラヴィット！＋ハッピー（ラヴィット！を見てハッピーになれるように）- キャラクター紹介：無邪気でいたずら好きなラッピー。人間が大好きで好奇心旺盛！ 惑星ラヴィット！から地球に家族旅行で来ていたところ、 家族とはぐれてしまい迷子に‥ ひょんなことからTBSに辿り着き拾ってもらう。 ラヴィット！に出演するかたわら、実は午前10時以降、ADとして働いていて(!?) ラヴィット！をより面白くするために日々奮闘中！ 無邪気でマイペースなラッピーは周囲を巻き込んでトラブルになることも。- 誕生日：3月29日（放送開始日）- 興味：衣・食・住・遊の情報 何にでも興味を持つ- 夢：TBSの看板うさぎになること、世界平和- 好きな言葉：横並びトップ- 好きなもの：お笑いラヴィット！公式サイト：https://www.tbs.co.jp/loveit/ラヴィット！公式X ：https://x.com/tbs_loveitラヴィット！公式Instagram ：https://www.instagram.com/tbs_loveit