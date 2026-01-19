“ぷに”っとフィット、“とろ”っと包み込む、マシュマロのようなまくら登場！『#005 punitoro(ぷにとろ) まくら』2026年１月19日(月)から「Makuake」で先行販売開始

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CＯO：菅野 達志、以下「nishikawa」）は、新触覚のウレタンまくら『#005 punitoro（ぷにとろ） まくら』を、2026年1月19日(月)から応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行予約販売（一般販売予定価格：6,600円/税込、Makuakeサポーター向け各種割引あり）を開始します。また、「二子玉川 蔦屋家電」（東京都世田谷区）内の次世代型ショールーム「蔦屋家電＋（プラス）」にて、2026年2月17日(火)まで体験展示を実施します。 Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/punitoro005/

『#005 punitoro まくら』は、2種類の新素材、ぷにっとした弾力とフィット感を持つウレタン素材と、とろけるような肌触りの「マシュマロフォーム(R)」を組み合わせ、「立体ネックサポート」（特許出願中）を内蔵した新構造です。やわらかいのに沈み込みすぎず、頭と首をやさしく支え、包み込まれるような心地よい寝心地を実現しました。

1万人の睡眠実態を追った「nishikawa 睡眠白書」の調査※1によると、使用しているまくらの素材の1位は「低反発ウレタン」で、圧迫感がなく、包み込むようなやわらかい触感のまくらが多くの人に好まれています。一方で、「低反発ウレタン」はやわらかい故に、「沈みこみすぎて寝姿勢が不自然になる」「寝返りを打ちにくい」「冬に硬くなりやすい」などの弱点があります。『#005 punitoro まくら』は触感が異なる2種類の新素材と「立体ネックサポート」を内蔵した新構造によって、「低反発ウレタン」の長所を活かし短所を解消しました。ぷにっとした弾力の新素材を使用した独自形状の「立体ネックサポート」をまくらの下層に組み込み、人の手でやさしく支えるようなフィット性とサポート力を発揮。仰向け寝・横向き寝ともに後頭部が下がることなく、首元の自然なS字カーブをキープし、首と肩の負担を軽減します。上層のとろけるような肌触りの「マシュマロフォーム(R)」が頭をやさしく包み込み、リラックスした寝姿勢で心地よい眠りをサポートします。

また、多くの方にお使いいただけるように、使いやすさとお手頃な価格にもこだわりました。L字ファスナーで簡単に着脱できるニットカバー付きで、メンテナンスも快適です。高さ違いの2サイズを展開し、体型やお好みによってお選びいただけます。ぜひ、nishikawa品質とコストパフォーマンスにこだわった『#005 punitoro まくら』の新触感の寝心地をお試しください。

※1 当社WEBパネル調査結果 睡眠に関する基本調査10,000人、本調査対象3,000人（18歳～79歳の男女）2024年7月実施

『#005 punitoro まくら』 商品特徴

１. ぷに×とろの新触感！２種類の新素材と立体ネックサポート内蔵でリラックスした寝姿勢をキープ

ぷにっとした弾力とフィット感を持つウレタン素材と、とろけるような肌触りの「マシュマロフォーム(R)」の触感が異なる2種類の新ウレタン素材と、首の形にフィットする「立体ネックサポート」を内蔵した新構造を採用。やわらかいのに沈み込みすぎず、頭と首をやさしく支え、包み込まれるような心地よい寝心地を実現しました。後頭部が下がることなく、首元の自然なS字カーブをキープし、リラックスした寝姿勢で睡眠をサポートします。

『#005 punitoro まくら』構造

２. 仰向け寝でも横向き寝でも首と肩の負担を軽減し、快適な睡眠を実現

仰向け寝：頭、首、肩までしっかりフィットしながら、かつ広範囲に圧力を分散します。

横向き寝：「立体ネックサポート」がサイドに少し高さを作るので、肩を圧迫せずに首の負担も軽減。「マシュマロフォーム(R)」が圧力を分散し、頬にやさしく、首をしっかり支えます。ヨコ60cmのサイズで寝返りも安心です。

３. 簡単に着脱できるニットカバー

インテリアに馴染む杢調のニットカバーは、 L字のファスナーで簡単に付け外しができ、お洗濯も手軽に行えます。また、ウレタン本体は保護と触感の良さを活かすため、伸縮性メッシュ素材で覆われています。なめらかで滑りが良く、ニットカバーからの出し入れもスムーズです。

４. 体型や好みで選べる高さ違いの2サイズ展開

体型や好みに合わせてお選び選べるように、高さ違いの２サイズ「Regular（ふつう）」「High（高め）」を展開します。

５. 高いコストパフォーマンス

多くの方に使っていただけるように、品質だけでなくお手頃な価格にもこだわりました。

2年間（730日）※2使った場合のコストパフォーマンスは1日あたり9円！

※2 一般的なウレタンまくらの耐用年数は、2～3年を目安としています。

「Makuake」先行販売 概要

商品名：

#005 punitoro まくら

取り扱い場所：

応援購入サービス「Makuake」

プロジェクトページ https://www.makuake.com/project/punitoro005/

予約開始日：

2026年1月19日(月)から先行予約販売を開始。3月2日(月)終了予定。

※商品は3月末までにお届け予定です。

価格：

一般販売価格（税込）：6,600円 ＊専用まくらカバー付き

組成：

まくら本体 メッシュ地：ナイロン95%、ポリウレタン5%

材料 ウレタンフォーム

まくらカバー 綿95%、ポリウレタン5%

サイズ：

Regular（ふつう） ヨコ60×タテ40×高さ 約12cm

High（高め） ヨコ60×タテ40×高さ 約14cm

※商品本体、未使用時の高さとなります。使用時の高さ（沈み込みの深さ）には個人差がございます。

Makuakeリターン：

超早割20％OFF、早割18％OFF、Makuake割15％OFF

※各割引は先着順で、先着人数は割引率により異なります。

※送料はnishikawaが負担します。

一般販売：

2026年3月末予定

二子玉川「蔦屋家電＋」体験展示 概要

『#005 punitoro まくら』の寝心地をいち早く体験いただけます！

展示場所：

「蔦屋家電＋」（蔦屋家電 二子玉川１F）

東京都世田谷区玉川1丁目14番1号二子玉川ライズS.C. テラスマーケット二子玉川 蔦屋家電 1階

展示期間：

2026年2月17日（火）まで

営業時間：

10:00～20:00

二子玉川「蔦屋家電＋」

〈 お客様からのお問合せ先 〉

nishikawaお客様相談室

［TEL.］ 0120-36-8161（受付時間：平日10:00～17:00）

［WEB］ https://www.nishikawa1566.com/