Power Angels、ドーナッツロボティクスに投資

株式会社Power Angels（本社：福岡市博多区、代表取締役：山本敏行）は、「国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業」の制度を活用した「PAファンド4号」を組成し、日本発のAIロボットスタートアップであるドーナッツロボティクス株式会社（本社：東京都、代表取締役 小野泰助）への投資を2025年12月29日に実行したことをお知らせいたします。

※「国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業」の制度活用についてのリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000153657.html)

日本発ヒューマノイド開発を世界へ押し出すための重要な一歩となる投資

ドーナッツロボティクス株式会社は、2014年に福岡県北九州市で小さなガレージから活動を開始し、2016年に法人化。日本が長年培ってきたロボット技術を土台に、安全性・信頼性・運用現場への適応力を重視したヒューマノイドおよび次世代接客ロボットの研究開発を行ってきました。これまでに同社の取り組みは、New York Times、TIME、Forbesなどの海外主要メディアでも紹介され、2024年には「EY Innovative Startup」に選出されるなど、国際的な評価も高まっています。

現在は、生成AIを活用した多言語会話・画像理解技術を組み込んだロボットの実証導入が、商業施設、空港、建築現場など多様な環境で進められています。量産型二足歩行ヒューマノイド「cinnamon 1」（2026年1月発表予定）をはじめ、次世代接客ロボット「cinnamon Guide」、犬型ロボット「cocoa」など、用途に応じたプロダクト展開を通じて、ヒューマノイドの社会実装を目指しています。

Power Angelsは、今回の投資を、日本発ヒューマノイド開発を「第三極」として世界に押し出すための重要な一歩と位置づけています。今後も、資金提供にとどまらず、人材・事業連携・ネットワークを通じて、スタートアップ企業の成長支援を行ってまいります。

ドーナッツ ロボティクス CEO 小野 泰助より

この度のPower Angels様から、熱いご支援をいただきました事を大変嬉しく思います。

2025年、AIバブルの波はフィジカルAIへと移り、この業界でも米中の二極化が進んでおります。

多くの産業で日本の立ち位置が失われていく中、ロボット分野は「最後の砦」として必ず勝たなくてはいけません。

今回のご出資は、第三極としての「日本製ヒューマノイド」への期待であると、私は受け止めております。世界に名前が知られる企業になるよう邁進いたします。

Power Angels 代表取締役 山本敏行より

フィジカルAI、とりわけヒューマノイド分野は、今後の社会課題と真正面から向き合う重要な領域です。

産業用ロボットでは世界的な評価を築いてきた一方で、ヒューマノイド領域では米国・中国が先行しているのが現状です。その中で、長年ロボット技術に向き合い、現場実装を見据えた開発を続けてきたドーナッツロボティクスの取り組みには、大きな可能性を感じました。

Power Angelsとしては、資金提供にとどまらず、人材やネットワークの面でも関わることで、日本発のヒューマノイド開発が世界に届くための土台づくりに貢献していきたいと考えています。

ドーナッツロボティクス株式会社について

ドーナッツロボティクス株式会社(https://www.donutrobotics.com/)（Donut Robotics Co., Ltd.）は、ヒューマノイドの社会実装を目指す日本発のAIロボットスタートアップです。

生成AIを活用した多言語会話・画像理解技術と、現場導入を前提としたロボット制御技術を強みとし、商業施設・インフラ・建設現場など多様な領域での活用を進めています。

日本製の安全なAIによるロボット制御を軸に、グローバルロボットブランドの確立を目指しています。

株式会社Power Angelsについて

株式会社Power Angels(https://www.donutrobotics.com/)は、日本のスタートアップエコシステムの発展を目的としたエンジェル投資家コミュニティです。

国家戦略特別区域特例を活用したファンド組成を通じ、資金提供に加えて人材・ネットワーク・知見を提供することで、次世代を担うスタートアップの成長を支援しています。

