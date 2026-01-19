親子で学び、楽しむ一日　春日部市役所新庁舎にて『親子フェア』開催

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：和田浩明、以下 当社）は、2026年1月25日（日）、春日部市役所新庁舎にて、親子で楽しめる体験型イベント『親子フェア』を開催いたします。

本イベントは、子どもたちが楽しみながら学べる機会の創出と、家族の思い出づくりを目的に企画されたものです。当日は、子どもが主役となって運営する「キッズフリマ」や、振袖レンタル・販売を行う「BRANDNEWoMAN（ブランニューマン）」のプロカメラマンによるフォト撮影会など、親子で参加できるコンテンツを多数ご用意。うれしい来場特典もありますので、ご家族皆様でお越しください。

■ 子どもが“店主”になる「キッズフリマ」

キッズフリマは、売るのも買うのも子どもだけで行うフリーマーケットです。物の売り買いを通して、お金を稼ぐ「商売の面白さ」や、物を大切にする「リユース」の意識を自然と学ぶことができる、親子に大好評の人気企画です！

■ プロカメラマンによるフォト撮影会も同時開催

会場内にはフォトブースを設置し、振袖レンタル・販売を行う「BRANDNEWoMAN（https://www.alphaclub-furisode.com/）」のプロカメラマンによる撮影会を実施。かわいい衣装を着て、成長の記念となる一枚を残していただけます。ご家族やご友人同士での参加も歓迎。

＼うれしい来場特典／

当日、簡単なアンケートにご回答いただいた方全員に、春日部市役所併設の「CAFE BLOOMY’S KASUKABE（https://kasukabe.bloomys-saitama.jp/）」で利用できるWの嬉しい特典をプレゼントいたします。

その1 ジェラート無料券

その2 当日のみ使えるデザートプレート割引券

※1世帯1回限り

『親子フェア』開催概要

会場：春日部市役所新庁舎

〒344-0067埼玉県春日部市中央7丁目2番地1

開催日：2026年1月25日（日）

時間：10:00～17:00

サイト：https://kids-fm.jp/event/event-102150/

▼ キッズフリマ

時間：11:00～12:00／14:30～15:30

参加費：無料

参加予約：https://kids-fm.jp/event/event-102150/

※予約受付開始は2026年1月21日（水）から

会場：1階 ひだまりホール

▼ フォト撮影会

時間：10:00～17:00（最終受付16:00）

参加費：500円／名（撮影料・衣装レンタル・データ1点含む）

会場：2階 本庁会議室

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社（アルファクラブグループ）

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： http://www.alphaclub.co.jp/