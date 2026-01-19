ALLIED FEATHER + DOWN、Pitti Uomo AW出展を盛況のうちに終了　 MAN/WOMAN AWへの出展も決定、欧州主要展示会での挑戦を継続

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）が展開するダウンブランド「ALLIED FEATHER + DOWN（アライド・フェザー・アンド・ダウン）」は、2026年1月13日（火）から16日（金）までイタリア・フィレンツェで開催された世界最大級のメンズファッション展示会「Pitti Immagine Uomo」に出展し、盛況のうちに終了いたしました。

また、同ブランドは、2026年1月23日（金）から1月25日（日）に パリで開催される展示会「MAN/WOMAN（AWシーズン）」へも出展を予定しております。

欧州を代表する主要展示会を通じて、機能性とファッション性を兼ね備えたダウンウェアの価値を、欧州市場へ向けて継続的に発信してまいります。

■出展製品ハイライト

ALLIED FEATHER + DOWN 1000FP ダウンベスト（A4399-131VT01)

最高級品質1000FPのダウンを使用したダウンベスト。

表地、裏地にはPERTEX Quantumの中でも最軽量のカテゴリに属する生地を使用し、生地、ダウンともに軽さを追究しました。

ミニマルかつ都会的なシルエットは、日本らしい繊細な美意識を反映しており、スリーシーズンでの単体使用やレイヤリングにも適しています。

商品ページ：https://alliedfeatherdown-product.com/products/a4399-131vt01(https://alliedfeatherdown-product.com/products/a4399-131vt01/?utm_campaign=TIMES_2601_PITTI&utm_id=TIMES_2601_PITTI)

■開催概要

【Pitti Immagine Uomo】

会期：2026年1月13日（火）～1月16日（金）

会場：イタリア・フィレンツェ「Fortezza da Basso」

ブース：SALA DELLA RONDA、Stand 29

今後もALLIED FEATHER + DOWNは、卓越した軽量性と高い断熱性を追求した製品開発を通じて、グローバル市場でのさらなる展開を目指してまいります。

【MAN&WOMAN】

会期：2026年1月23日（金）～1月25日（日）

会場：フランス・パリ

■ブランド概要

ALLIED FEATHER + DOWNについて

長年にわたり、他の追随を許さない世界最高峰の羽毛サプライヤーとして注目されてきたALLIED FEATHER+DOWNは、2021年の秋冬シーズンよりダウンウェアブランドを展開しています。

ALLIEDの羽毛は、水鳥にとって健全な飼育環境と化学物質管理を徹底した契約農場から調達しています。また、複数の第三者機関が定める厳格な動物愛護規定にも対応しています。さらに、業界をリードする環境に配慮したダウン精製技術を開発し、「地球上で最もサステナブルなダウン」を目指して製品の提供をしています。

ALLIEDダウンは、過酷な環境で冒険家たちを暖かく安全に守る品質とパフォーマンスを誇り、日常使いにおいても最も優れたダウンとして広く知られています。ALLIEDロゴが付いた製品に込められた品質向上への姿勢は、ダウンウェアの製造にも受け継がれています。

公式ウェブサイト：https://alliedfeatherdown-product.com(https://alliedfeatherdown-product.com/?utm_campaign=TIMES_2601_PITTI&utm_id=TIMES_2601_PITTI)

Instagram：https://www.instagram.com/alliedfeatherdown_product/

MNインターファッション株式会社

日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社との事業統合により、2022年1月1日に誕生。

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長 ：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2601_PITTI&utm_id=TIMES_2601_PITTI)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信を行っている「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントでも随時発信中です。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2601_PITTI&utm_id=TIMES_2601_PITTI)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/