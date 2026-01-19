関東の駅そば運営会社６社 コラボ企画第４弾 あなただけのえきそばアレンジ教えてください。１６８店舗横断 「えきそば界隈 フォトポストキャンペーン」実施！
関東沿線で駅のそば屋を運営する６社は、駅ならではの食文化の一つである「駅そばの魅力」を伝え、駅そばのファンを増やすことを目的に１月１９日（月）～２月２３日（月・祝）まで「えきそばめぐり第４弾 えきそば界隈 フォトポストキャンペーン」を共同開催します。
えきそばめぐり公式Xアカウント（@ekisoba6(https://x.com/ekisoba6)）をフォローし、あなたのアレンジそばの写真をポストすると、抽選で６３名さまにオリジナルグッズの詰め合せやアクリルキーホルダーが当たります。期間中、えきそばめぐり公式Xアカウント（@ekisoba6(https://x.com/ekisoba6)）では、各社で利用できるクーポン券がランダムでその場で当たるキャンペーンも実施します。
また京王電鉄株式会社協力のもと、YouTube合同企画を実施いたしました。京王電鉄株式会社の公式 YouTubeでは、関東の駅そば運営会社６社対決が本日配信されます。
関東駅そば運営会社
えきそばめぐり公式X
株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区）
京急ロイヤルフーズ株式会社（本社：東京都大田区）
株式会社JR東日本クロスステーション（本社:東京都渋谷区）
株式会社東急グルメフロント（本社：東京都目黒区）
株式会社メトロプロパティーズ（本社：東京都台東区）
株式会社レストラン京王（本社：東京都府中市）
えきそば界隈 フォトポストキャンペーン１．名称
えきそばめぐり第４弾 えきそば界隈 フォトポストキャンペーン ～アレンジそばを教えてください～
キャンペーンページ https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/topics/archives/post_21.html
２．期間
２０２６年１月１９日（月）から２０２６年２月２３日（月・祝）
３．応募方法
１.えきそばめぐり公式Xアカウント（＠ekisoba6(https://x.com/ekisoba6)）をフォローする。
２.下記の店舗でお好きなメニューを注文し、アレンジそばの写真を撮り、#えきそば界隈 を付けてXでポストする。
※各駅そばブランドでの複数投稿も可能です。
３.抽選で６３名さまにえきそば界隈詰め合せBOX他をプレゼント。（当選連絡は３月上旬を予定）
４．対象店舗 ６社合計１６８店舗
箱根そば（箱根そば本陣・FC店舗含む全４４店舗）
https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/#shoplist(https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/#shoplist)
えきめんや（全１１店舗）
https://www.keikyu-royalfoods.co.jp/stores/ekimenya/(https://www.keikyu-royalfoods.co.jp/stores/ekimenya/)
いろり庵きらく（全８３店舗）
https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/(https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/)
しぶそば（全１５店舗）
https://www.shibusoba.com(https://www.shibusoba.com)
めとろ庵（全７店舗）
https://www.metropro-sc.jp/metroan/(https://www.metropro-sc.jp/metroan/)
高幡そば・たまの里・万葉そば（全８店舗）
https://www.res-keio.co.jp/sobadokoro/takahata/index.html(https://www.res-keio.co.jp/sobadokoro/takahata/index.html)
５．当選景品
グランプリ：えきそば界隈詰め合わせBOX（３名）
えきそば界隈賞：アクリルキーホルダー（６０名）
※発送時期：３月中旬以降順次
【応募の注意事項】
・ご応募は日本国内にお住まいで、商品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。
・ご応募の受付・受理・抽選結果等のお問い合わせに関してはお答えできません。
・画像は投稿者本人が撮影したものに限ります。（個人が特定される情報は投稿しないでください）
・当選の発表はDMの送信をもってかえさせていただきます。
・当選権利の譲渡・換金・交換はできません。
・次の場合無効になります。
・添付した写真や内容に不備がある場合
・住所不明でお届けできない場合
・その他応募に関して不正、または不正が疑われる行為がある場合
各社のお得なクーポンがランダムでその場で当たるキャンペーン１．名称
えきそばめぐり その場で各社のお得なクーポンがランダムに当たるフォロー＆リポストキャンペーン
キャンペーンページ https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/topics/archives/post_22.html
２．キャンペーン期間
２０２６年１月１９日（月）～２０２６年１月２４日（土） ６日間
※１日１回、最大６回くじを引くことができます。
３．クーポン利用期間
クーポン当選～２０２６年２月２３日（月・祝）まで
４．応募方法
１.えきそばめぐり公式Xアカウント（＠ekisoba6(https://x.com/ekisoba6)）をフォローする。
２.キャンペーン投稿をリポストする。
３.１.と２.を達成された方がその場でくじに挑戦。ランダムで６社のクーポン券が当たります。
５．クーポン利用可能店舗
・箱根そば：経堂店・読売ランド前店・町田北口店・千歳烏山店・南林間店・FC店舗を除く３５店舗
・えきめんや：京急川崎店、金沢文庫店を除く９店舗
・いろり庵きらく：いろり庵きらく・いろり庵きらくそば含む全８３店舗
・しぶそば：全１５店舗
・そば処めとろ庵：全７店舗
・高幡そば・たまの里・万葉そば：全８店舗
６．当選クーポン内容
・箱根そば：大盛無料クーポン
・えきめんや：わかめまたは揚げ玉トッピング無料クーポン
・いろり庵きらく：かき揚げそば１００円引きクーポン
・しぶそば：たぬきトッピング無料クーポン
・そば処めとろ庵：わかめトッピング無料クーポン
・高幡そば・万葉そば：きつねトッピング無料クーポン
・たまの里：大盛無料クーポン
【応募の注意事項】
・えきそばめぐり公式X（＠ekisoba6(https://x.com/ekisoba6)）をフォローしていない方は本キャンペーンには参加できません。
・当選についてのお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください。
・当選権利の譲渡・換金交換などはできません。
・賞品のオークションへの出品はご遠慮ください。
・他のクーポン券との併用はできません。
・クーポン券の画像をSNS等への投稿はご遠慮ください。
■各社のお客さま向けお問い合わせ先
・(株)小田急レストランシステム ：info@odakyu-restaurant.jp
・京急ロイヤルフーズ(株) ：０３-３７６８-９０７８／受付時間：平日１０：００～１７：００
・(株)JR東日本クロスステーション フーズカンパニー ：https://foods.jr-cross.co.jp/inquiry/
・(株)東急グルメフロント ：mail@shibu-soba.jp
・(株)メトロプロパティーズ ：０３-５８２７-５８３５／受付時間：平日１０：００～１７：００
・(株)レストラン京王 ：hp-info@res-keio.jp
■各社の広報窓口
・(株)小田急レストランシステム
販売促進グループ 長谷川・高橋／０３-３３７９-６１３６／ors-soumu@odakyu-restaurant.jp
・京急ロイヤルフーズ(株)
直営事業部 小林・岩橋／０３-３７６８-９０７８
・(株)JR東日本クロスステーション
フーズカンパニー総務部広報担当 中村・大野／０５０-３６１１-４４６３／pr-foods@jr-cross.co.jp
・(株)東急グルメフロント
営業部しぶそば担当 伊達／０３-３７９３-４５２４／mail@shibu-soba.jp
・(株)メトロプロパティーズ
リテール事業部 鴫原／０３-５８２７-５８３５
・(株)レストラン京王 経営管理部企画担当 赤川／０４２-３３６-５２１１
関東の駅そば運営会社がYouTubeで初コラボ！ ――京王電鉄公式チャンネルにて特別動画を公開
関東の鉄道沿線を彩る「駅そば」運営６社が、企業の垣根を越えて集結！京王電鉄公式 YouTubeチャンネルにて、駅そばのプライドをかけた「関東の駅そば運営会社 ６社対決」を公開いたしました。「味・そば愛・時間管理・スピード・正確さ」という、駅そばに欠かせない５つの要素を競技化。普段は涼しげな顔でそばを提供する各社の社員がブランドを背負い、手に汗握る真剣勝負を繰り広げます。鉄道とともに発展してきた職人技と、一杯の丼に注ぐ情熱が激突する、前代未聞のエンターテインメントをお楽しみください。
京王電鉄株式会社 公式YouTubeチャンネル(https://youtube.com/@keiopr_official?si=rNf5PU2IHcKHDuJM)
関東駅そば運営会社の取組みについて
関東の沿線で駅そばを運営する 株式会社小田急レストランシステム、京急ロイヤルフーズ株式会社、株式会社JR東日本クロスステーション、株式会社東急グルメフロント、株式会社メトロプロパティーズ、株式会社レストラン京王の６社では、鉄道とともに発展してきた駅そば文化の継承や駅そばの魅力をお客さまへ伝えることを目的に年に一度合同企画を行っています。老若男女問わず駅そばの魅力を発信できるよう、各社の特徴を活かしながら趣向を凝らした取り組みをしています。駅ならではの食文化である「駅そば」を途絶えさせることなく、継承していきます。
運営会社について株式会社小田急レストランシステム
社名：株式会社 小田急レストランシステム
本社：東京都渋谷区代々木２-２８-１２ 小田急南新宿ビル３Ｆ
設立：１９９０年１０月１日
代表取締役社長：深海 尚
資本金：５，０００万円 （小田急電鉄株式会社１００％）
箱根そばについて：小田急沿線の地域のお客様に愛され続けている箱根そば。小田急沿線を中心に展開しているスタンドそば店です。そばは生麺を茹で上げ、だしの効いた優しい味わいのつゆを使い、自慢のかき揚げはひとつひとつ丁寧に手揚げをしております。季節毎のおすすめメニューは他店では味わえない変り種もご用意。立ち席だけではなく テーブル席もご用意しており、女性や家族連れのお客様にも気軽にご利用頂けるようになりました。小田急線をご利用の際は、是非お立ち寄りください。
京急ロイヤルフーズ株式会社
社名：京急ロイヤルフーズ株式会社
本社：東京都大田区平和島一丁目１番１号
設 立：１９５４年１２月
取締役社長：小島 賢二
資本金：３，０００万円（京急開発株式会社１００％）
えきめんやについて：京急沿線に１１店舗を展開しているお蕎麦屋です。そばの実を丸ごと挽き込んだ「挽ぐるみ」のそば粉を使用しそば本来の鮮やかな香りがおいしさを引き立てます。ぜひ、お愉しみください。
株式会社JR東日本クロスステーション
社名：株式会社JR東日本クロスステーション
本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷５-３３-８ サウスゲート新宿ビル６階
設立：２０２１年（令和３年）４月１日
代表取締役社長：西野 史尚
資本金：４１億１００万円（東日本旅客鉄道株式会社１００％）
いろり庵きらくについて：「ほっとする気取らない日常の行きつけ」がコンセプトのおそば屋さんです。２００８年４月にグランデュオ蒲田に１号店を出店し、２０２６年１月１５日現在では首都圏のエキナカに８３店舗を展開する駅そばブランドになりました。「いろり庵きらく」のこだわりは、蕎麦本来の味を楽しめる生蕎麦、何度も研究を積み重ねたオリジナルの特製つゆ、店内で調理する自家製かき揚げです。明るく落ち着いた照明、清潔な店内で、年齢、性別問わず駅を利用するお客さまの忙しい日常の中で気軽に気楽にほっと一息つける空間を演出します。
株式会社東急グルメフロント
社名：株式会社 東急グルメフロント
本部：東京都目黒区碑文谷６丁目７番２２号
設立：１９６５年１１月１０日
代表取締役社長：岡田 哲明
資本金：１億円（東急株式会社１００％）
しぶそばについて：明るい店内と元気良い接客を大切に、東急線沿線を中心に駅ナカ、駅チカに１５店舗運営しています。おそばは、味・香り・のどごしの良さを追求したオリジナルの配合で提供しています。人気ナンバー１の「かき揚げそば」は季節により異なる食材を使ったこだわりの一品です。
株式会社メトロプロパティーズ
社名：株式会社メトロプロパティーズ
本部：東京都台東区東上野６丁目９番３号 住友不動産上野ビル８号館 ５Ｆ
設立：２００６年４月３日
代表取締役社長：黒須 良行
資本金：１，０００万円（東京地下鉄株式会社１００％）
そば処めとろ庵について：そば・つゆ・天ぷらにこだわりを持っています。
そばは、いつでも茹で立てをご提供できるように生そばを使用しています。
つゆは風味豊かでコクがあり、麺にしっかりと絡む美味しさあるつゆに仕立て、天ぷらはサクサクの食感を出すため、自家製天ぷらをご用意しております。
株式会社レストラン京王
社名：株式会社レストラン京王
本社：東京都府中市府中町２丁目１番地の１４ 京王府中２丁目ビル５階
設立：１９７６年１１月８日
取締役社長：村瀬 正
資本金：９，０００万円（京王電鉄株式会社１００％）
京王沿線に３ブランド計８店舗を展開、それぞれ異なるコンセプトのもと沿線の皆様の暮らしに「おいしさ」「安心」「健康」をお届けします。
高幡そば／サッと美味しいそばが食べられる、立食スタイルの駅ナカのお店。忙しい時や小腹が空いた時に便利な駅そばです。
万葉そば／店内で製麺し注文ごとに茹で上げる“打ちたて・茹でたて” のおいしさを、お楽しみいただけるお店です。
たまの里／お蕎麦と日本酒を通して誰でも入りやすく、地域に愛される居心地の良い空間をめざしている蕎麦居酒屋です。