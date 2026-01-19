【1月21日開催】3社共催セミナー『ECの利益率が変わる！在庫リスクを抑える海外ブランド調達とD2C戦略』を開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、3社共催のオンラインセミナー『ECの利益率が変わる！

在庫リスクを抑える海外ブランド調達とD2C戦略』を2026年1月21日（水）11時から開催いたします。

株式会社LeaguE/ZenGroup株式会社/株式会社エフェクチュアル の3社が、

海外ブランド調達×D2C戦略の実践ノウハウを、具体的な考え方とともに解説します。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2025/12/15/20260121/)

セミナー概要

「売れるか分からない商品」に、

いつまで大きな在庫リスクと資金拘束を抱え続けますか？



CPCの高騰、物流コストの上昇、競争の激化--

EC事業を取り巻く環境は年々厳しさを増し、

従来の“大量仕入れ・大量販売”モデルでは、利益が残りにくい時代になっています。



そんな中、世界では

「小ロットでテストし、売れ筋だけを伸ばす」D2C戦略が主流に。



本ウェビナーでは、在庫リスクを最小限に抑えながら、利益率とLTVを同時に高める

海外ブランド調達×D2C戦略の実践ノウハウを、具体的な考え方とともに解説します。

こんな方におすすめ- 新商品を出すたびに、在庫を抱える不安から抜け出せていないEC責任者の方- 「売れるかどうか分からない」状態での大量仕入れに限界を感じている方- 小ロットでテストしながら、利益率の高い商材を見極めたい方- D2Cブランドを育てたいが、何から手を付ければいいか分からない方- 広告費や物流費の高騰で、事業全体の収益構造を見直したい経営者・事業責任者の方

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2025/12/15/20260121/)

セミナープログラム

第1部（11:05～11:30） 株式会社LeaguE 武智 翔太郎（たけち しょうたろう）

【企画・開発なし】ゼロから売れるECブランドの立ち上げ方

～海外ブランドの人気商品を独占販売する方法～

海外で売れている日本未上陸のブランドの独占販売権を獲得し販売する

“海外ブランド総代理ビジネス”。

仕入れ資金不要かつ在庫リスクなしのスモールスタートで販売初月から1000万円超の売上を作る方法に注目が集まっています。

海外のヒット商品の日本における独占販売権の獲得方法から、クラファンを活用したリスクを大幅に抑えて販売し、新規の物販事業を軌道に乗せるまでの戦略を事例を交えながら解説します。

第2部（11:30～11:55） ZenGroup株式会社 愼 時範（しん ときのり）

初期月額0円！ノーリスクで海外販売に挑戦できる「ZenLink」とは？

「タグ一行で世界へ。会員300万人へリーチする、集客支援型・越境EC戦略」

越境ECへの挑戦には、言語・決済・配送という「3つの壁」に加え、いかに海外顧客に認知されるかという「集客」の大きな課題が立ちはだかります。

本ウェビナーでは、国内ECサイトにタグを挿入するだけで、これらの課題をワンストップで解決する「ZenLink」についてご説明いたします。

世界181の国と地域、300万人の会員基盤を持つ「ZenMarket」を背景に、

初期・月額費用0円でリスクなく海外販路を開拓し、売上を最大化させる仕組みを、最新の導入成功事例を交えて公開します。

「手間をかけずに海外に売りたい」事業者様必見の25分間です。

第3部（11:55～12:20） 株式会社エフェクチュアル 渡邉 陽介（わたなべ ようすけ）

口コミ・SNS・インフルエンサーPRまで！

ECの集客・売上を妨げる風評・炎上リスク対策とは？

EC事業を取り巻く環境は、広告費の高騰や競争激化、在庫リスクの増大により、

年々厳しさを増しています。

その中で多くの企業が、集客施策や広告改善に注力していますが、

実は見落とされがちなのが「口コミ・SNS上のネガティブな評判」です。

どれだけ広告やSNS施策を強化しても、検索結果や口コミサイト、

SNS上に不安を与える投稿が残っているだけで、購買率は大きく低下します。

しかもこれらの声は、企業側が気づかないうちに拡散・蓄積され、売上やLTVを静かに削り続けます。

本ウェビナーでは、ECの集客・売上を妨げるネガティブ評判の実態と、その影響を可視化する考え方、

そして実際にどのようにモニタリング・対策を行うべきかを事例を交えて解説します。

「売れない理由が分からない」状態から抜け出すための、実践的なヒントをお伝えします。



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（各社25分ずつの講演 途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年1月21日（水）11:00～

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）

視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2025/12/15/20260121/)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

セミナーの詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2025/12/15/20260121/)から確認してください。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com