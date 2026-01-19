生成AI時代に「考える力」と「創造する力」を育てる参加型ギャラリーが誕生　―― 山口県柳井市の里山“疎空間”をひらく、創造教育の新たな実証拠点 ――

VERIART株式会社

VERIART,Inc.疎空間を「開疎」する --生成AI時代の創造教育とアートの実証の場

VERIART株式会社（本社：山口県柳井市）は、2026年2月7日（土）、山口県柳井市日積に「VERIART民家まるごとギャラリー1号店」をグランドオープンします。

本施設は、完成した作品を鑑賞するための従来型のギャラリーではありません。アーティストの創作空間と教育空間が一体となった、参加型の創造拠点です。子どもから大人までが、アートと自然に触れながら、自ら問いを立て、考え、表現する--生成AI時代に不可欠な「思考力・判断力・表現力」を実践的に育む場として設計されています。

本ギャラリーは、VERIARTが構想する「創造教育 × アート × 地域」を全国に展開していくための、最初の実証拠点（1号店）でもあります。

■ なぜ、いま「創造的な学び」なのか

生成AIの進化により、「正解を速く出すこと」は機械が担う時代になりました。こうした社会において教育に求められているのは、自ら問いを立て、情報に意味を与え、正解のない状況の中で状況に応じた解を構築していく力です。

文部科学省は学習指導要領において、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」を重視し、育成すべき資質・能力の一つとして「思考力・判断力・表現力等」を位置づけています。

VERIARTは、これらを単なる教室内の学習にとどめるのではなく、アートと本物の体験を通して実装する教育環境として設計しました。VERIARTでは、人間の創造力は生まれつきの才能ではなく、環境によって育つ力だと考えています。アート思考による問いと本物の体験を、親や周囲の大人が理解し支えることで、子どもの創造性は大きく伸びていきます。この設計こそが、VERIARTの教育の中核です。

■ 世界で評価されたアーティストによる、創造の原点からの教育

「VERIART民家まるごとギャラリー」の中心には、2019年パリ国際サロン・グランプリ受賞作家であり、40年以上にわたり高校美術の教壇に立ち、さらに10年以上にわたって子どもたちと創造の現場を歩んできたアーティスト・益村司（77歳）がいます。

益村司は、長年の教育実践の中で、「学びや創造は、正解を教えられた瞬間ではなく、自分自身の内側に問いが芽生えた瞬間から始まる」という確信に至りました。このギャラリーでは、完成作品を見るだけでなく、試行錯誤しながら創り続けてきたアーティストの姿勢や思考に触れることで、創造を「結果」ではなく「プロセス」として捉える学びが生まれます。

■ 里山という「疎空間」を活かした学びの設計

会場となる山口県柳井市日積は、自然に囲まれた里山の集落です。VERIARTは、この環境を創造的な学びに最適な「疎空間」と捉えています。情報や刺激が過度に与えられない環境では、人は自ら感じ、考え、問いを持つようになります。風の音、土の匂い、沈黙の時間--そうした五感の体験から生まれる違和感が、思考の出発点になるからです。

VERIARTは、この疎空間を「開疎」し、詰め込みや過剰な刺激から離れ、自分の感覚で考える余白を取り戻す教育環境として設計しています。

■ 観ることから、考え、創ることへ

VERIARTが大切にしているのは、作品をただ「見る」ことではありません。心をひらいて作品と向き合い、自分の中に問いが生まれる「観る」ことです。この「観る・考える・表現する」という循環こそが、VERIARTが重視するアート思考のプロセスです。そこから考え、手を動かし、表現していく。このプロセスを通して、子どもたちは親のサポートを受けながら主体的に学び、自分なりの価値判断を育んでいきます。アーティストトーク、ライブペイント、親子参加型の創造プログラムなどを通して、来場者はアートをきっかけに、アート思考によって自ら考え、決め、表現する学びを体験します。

■ ギャラリーの前提を、次の時代へ

VERIART民家まるごとギャラリーは、アーティストの創作の場であると同時に、訪れた一人ひとりの「創造の起点」となる創造教育空間です。

・ 作品を鑑賞する場所から、創造が動き出す学びの空間へ。

・ 自然に触れることから、人間の創造力を問い直す拠点。

・ 正解のない時代に向けた、新しい創造の実験場。

・ 地方から始まる、創造力の再設計。

この1号店は、地域の皆さまへの感謝と恩返しの想いを込め、この土地に息づく感性や記憶を、次の世代へとつないでいく拠点でもあります。

■ 開催情報

VERIART民家まるごとギャラリー1号店 グランドオープン

「時を超えて響く鼓動」益村司 凱旋展 開催

・日時：2026年2月7日（土） ※以降、土日のみ開館（10:00～16:00）

・会場：山口県柳井市日積2743

自然に囲まれた里山の民家を、そのままギャラリーとして開放しています。

都会では体験できない、創造的な学びの時間をぜひ現地でお確かめください。

■ お問い合わせ

https://www.veriart.net/（ページ最下部のお問い合わせフォームより）