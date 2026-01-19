2年連続！武田真治さんがココ・ロードレース公式アンバサダーに就任

グアム政府観光局

グアム政府観光局は、2026年4月11日（土）・12日（日）に開催するグアム最大級のランニングイベント「ココ・ロードレース」において、俳優・ミュージシャンとして幅広く活躍する武田真治さんが、昨年に引き続き「グアム政府観光局ココ・ロードレース公式アンバサダー」に就任することをお知らせいたします。

「ココ・ロードレース」は、グアムの美しい海岸線や街並みを舞台に開催されるグアム島を代表するランニングイベントで、日本から約3時間半というアクセスの良さや空港からホテルエリアまでの車で約10分という移動のしやすさから、初めて海外レースに挑戦する方や旅とランニングをあわせて楽しみたい方にも参加しやすい大会として近年注目を集めています。また、4月11日（土）には、年齢に応じた距離設定で小さなお子さまから参加できる子ども向けレース「ココ・キッズ・ファンラン」も開催され、ファミリーで大会を楽しんでいただけます。

武田真治さんは、昨年大会では5km駅伝リレーに参加し、参加者とともに大会を大いに盛り上げていただきました。2年連続でアンバサダーを務める2026年大会では、新たな挑戦としてハーフマラソンへの出場を予定しています。レースにお申込みいただいた方は、武田真治さんと同じコースを走りながら、グアムならではの景色や空気を感じる特別なリゾートランニング体験をお楽しみいただけます。また、今後の公式アンバサダー活動として、日本でのイベント出演や、現地での事前交流会なども予定しており、今後発表される関連情報にもぜひご注目ください。

本大会では、日本語での申し込みや問い合わせに対応した、グアム政府観光局公式の「グアム・ココ・ロードレース登録サポート事務局」を設けています。海外レースへの参加に不安のある方でも、安心してエントリーいただけます。

2026年1月31日15:00までにエントリーいただいた方は、早期申込料金にてご参加いただけます。

グアムの美しい景色と島ならではのエネルギーを全身で感じられる、特別な体験となっておりますので、奮ってご参加ください。

【グアム・ココ・ロードレース2026 概要】

開催日：

2026年4月11日（土）ココ・キッズ・ファンラン

2026年4月12日（日）5km駅伝リレー／ハーフマラソン

会場：

イパオビーチパーク（グアム政府観光局オフィス前）

種目：

◆ココ・キッズ・ファンラン

・10～12歳を対象とした3.3km（約2マイル／1.6kmコースを2周）

・7～9歳を対象とした1.6km（約1マイル）

・4～6歳を対象とした0.6km（約0.38マイル）

◆駅伝リレー（5km×4名）

◆ハーフマラソン（21.0975km）

参加費（日本語対応申込み事務局経由）：

◆ココ・キッズ・ファンラン（～2026年3月31日15:00まで）：2,000円

◆ハーフマラソン

早期申込料金（～2026年1月31日15:00まで）：6,500円

通常料金（～2026年3月31日15:00まで）：7,500円

◆駅伝リレー（4名1組）

早期申込料金（～2026年1月31日15:00まで）：10,000円

通常料金（～2026年3月31日15:00まで）：14,000円

※英語公式サイトからの直接申込みの場合、参加費が異なります。

※2026年4月1日からは、英語公式サイトからの直接申込みのみとなります。

主催：グアム政府観光局

【武田真治さんについて】

1972年生まれ、北海道札幌市出身。

高校在学時に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞。ユニセックスなビジュアルで人気に。ドラマやバラエティ番組などでも人気を博し、サックスでの音楽活動でも知られ、マルチに活動中。

【イベント参加方法・申し込み】

ココロードレース2026の最新情報は、グアム政府観光局 公式サイトにてご案内します。

https://www.visitguam.jp/events/koko_road_race_2026/

【お問い合わせ先】

グアム政府観光局

メールアドレス：info@gvb.or.jp

公式ウェブサイト：https://www.visitguam.jp/