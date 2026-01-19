【チャンピオンRED2026年3月号】祝・連載150回「絢爛たるグランドセーヌ」の表紙が目印！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している『チャンピオンRED』（編集長：小口太郎）1月19日（月）発売の2026年3月号にて、「絢爛たるグランドセーヌ」が連載150回を迎えることをお知らせします。

チャンピオンRED3月号の表紙を飾るのは、祝・連載150回「絢爛たるグランドセーヌ」！優美に踊る奏が目印!!

そして連載150回を記念して巻頭カラーも「絢爛たるグランドセーヌ」！クラシック・バレエを象徴する演目『白鳥の湖』を初めて生で観劇し、感銘を受ける奏。そんな奏たちの今年のサマー・パフォーマンスは一体どうなる!?

さらに特別付録は「絢爛たるグランドセーヌ」くるくる回転スタンド！

組み立てた舞台上の奏に向かって息を吹きかけたら、あなたの心も踊る！

加えてカラー特別記事「Cuvie先生が行く[絢爛たるグランドセーヌ]舞台探訪アーカイブ」も収録！

「絢爛たるグランドセーヌ」くるくる回転スタンド

センターカラーには豪華２作品が登場！

1作品目は、最新単行本12巻発売！ メディカル・ホラー「フランケン・ふらん Frantic」！

悪の組織 ブラック・ロータスの悪行を阻止するため、センチネルたちが登場！ さらに正義感の強い一般人が現れて!?

2作品目は、最新単行本2巻発売！ ハートフルミステリー「ガラガラポン」！

次なる目的のとある村へ向かう翡翠と本郷。その道中で謎の少年・トオルと名乗る青年と一緒になって!?

さらに「聖闘士星矢」生誕40周年記念特別企画「伊藤英明が[聖闘士星矢]を語る！」インタビュー記事を収録！溢れる星矢愛、ほとばしる小宇宙を感じること必至!!

チャンピオンREDは、2026年も衝撃満載の漫画をお届けしますので、よろしくお願いいたします！

【商品概要】

媒体：「チャンピオンRED」2026年3月号

表紙：「絢爛たるグランドセーヌ」

付録：「[絢爛たるグランドセーヌ]くるくる回転スタンド」

巻頭カラー：「絢爛たるグランドセーヌ」

センターカラー：「フランケン・ふらん Frantic」「ガラガラポン」

発売：2026年1月19日（月）

特別定価：880円（税込）

発行：株式会社秋田書店

チャンピオンRED公式 :https://www.akitashoten.co.jp/red

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/