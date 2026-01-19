2月22日はニャンの日？猫好きさんはGLOBAL WORK集合！「Cat′s ISSUE」との初コラボレーショングッズ2月2日（月）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のGLOBAL WORK（グローバルワーク）は、猫好きクリエイターと共に猫への偏愛を発信するプロジェクト「Cat’s ISSUE（キャッツイシュー）」とのコラボレーションアイテムを、2026年2月2日（月）より全国の107店舗およびWEBストアにて発売いたします。今回の企画では、Cat’s ISSUEのアイコン猫「コムタン」や「サバ美」をプリントしたアパレルや雑貨をラインアップ。さらに、ショップスタッフの愛猫がモデルとなった限定ノベルティの配布や、愛猫フォトコンテストなど、すべての猫好きのみなさまが楽しめる特別なキャンペーンを実施いたします。

「Cat’s ISSUE（キャッツイシュー）」は、溢れる猫への愛情を抑えきれない様々なクリエイターたちが、その過剰なまでの「猫愛」を爆発させ、表現するプロジェクトです。「Live together」を掲げているGLOBAL WORKでは、人々の暮らしを豊かなものにしてくれる「猫」にフォーカスを当て、来たる2月22日の「猫の日」を盛り上げる特別なコレクションを制作しました。

アパレルは、WOMEN / KIDS向けのロングスリーブTシャツとWOMEN向けルームウェアを展開します。雑貨は、キルティングバッグ、ポーチ、ポンポン付きチャーム、晴雨兼用傘の4種類を用意し、親子やギフトでも楽しめる幅広いラインアップです。

2月2日（月）から2月22日（日）までのキャンペーン期間中、取り扱い店舗にて「Cat’s ISSUE」コラボレーションアイテムを1点以上お買い上げいただいたお客さまには、先着でショップスタッフの愛猫をプリントしたオリジナル巾着」を差し上げます。Instagramでは、愛猫自慢で賞品が当たる「#グローバルニャーク」フォトコンテストを開催いたします。優秀賞に選ばれた5名の方には、今回のコラボレーションアイテムである「キーチャーム」をプレゼントいたします。

■「GLOBAL WORKｘCat’s ISSUE コラボレーション」概要

発売日：

2026年2月2日（月）

ティザーサイト：

https://www.dot-st.com/globalwork/disp/itemlist/?dispNo=002001394&260202GWcatsissue(https://www.dot-st.com/globalwork/disp/itemlist/?dispNo=002001394&260202GWcatsissue)

特設サイト：

https://www.globalwork.jp/women/happy_nyanco_day_2026/

※2月2日公開

取扱い店舗：

GLOBAL WORK 107店舗

https://www.dot-st.com/globalwork/cp/shoplist_catsissue

公式WEBストア and ST（アンドエスティ） / ZOZOTOWN / Rakuten Fashion

ノベルティ取扱い店舗：

GLOBAL WORK 107店舗

公式WEBストア and ST（アンドエスティ） ※ZOZOTOWN、Rakuten Fashionは対象外

プレゼントキャンペーン：

GLOBAL WORK公式Instagramアカウント（@globalwork_official(https://www.instagram.com/globalwork_official/)）にて実施

■ノベルティ

キャンペーン期間中、「Cat’s ISSUE」コラボレーションアイテムを1点以上お買い上げいただいたお客さまに、GLOBAL WORKショップスタッフの愛猫をプリントしたオリジナル巾着」をプレゼントいたします。100枚以上の応募写真の中から厳選した、個性豊かな猫ちゃんたちをプリントした全3種のデザインを用意。（※配布はランダムとなります。各店、なくなり次第終了となります。）

■フォトコンテスト

「愛猫フォトコンテスト」プレゼントキャンペーン

【応募期間】

2026年2月2日（月）～ 2月21日（土）23:59まで

【応募条件】

GLOBAL WORK公式Instagramアカウント（@globalwork_official(https://www.instagram.com/globalwork_official/)）のフォロワー限定。 指定のハッシュタグ「#グローバルニャーク」をつけて、愛猫の写真を投稿。

【賞品発送】

賞品は3月上旬ごろ、当選者に対して発送いたします。

賞品の発送が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※当選結果のお問い合わせには、お答えいたしかねますのでご了承ください。

※賞品の発送は国内の住所に限らせていただきます。

※当選者への商品提供は、お一人さまにつき1セットとなります。

■商品詳細

アイテム1 ロングスリーブTシャツ（WOMEN / KIDS共通）

Cat’s ISSUEのアイコン猫のコムタンをはじめ、お馴染みのお友達猫たちが登場するプリントTシャツ。

ポラロイド写真風デザインが見どころです。”Cats are guardians who support our new challenges”（猫は新しい挑戦を応援してくれる守護神）のメッセージを添えたオリジナルデザインです。

商品名：Cat's ISSUE/ヘビロッＴ猫フォト長袖

価格：3,990円（税込）

カラー展開：オフホワイト / チャコール

サイズ：FREE

商品名：Cat's ISSUE_ヘビロッT猫フォト長袖/キッズ

価格：2,790円（税込）

カラー展開：オフホワイト / チャコール

サイズ：120-140

アイテム２ 乾きやすいスウェット ルームウェア

コムタンとサバ美に手書き風ロゴやイラストをプリントした、トップスとハーフパンツがセットになったルームウエア。

やわらかいミニ裏毛素材で、お部屋でのリラックスタイムやワンマイルのお出かけにもぴったり。

商品名：Cat's ISSUE/乾きやすいスウェットルームセット

価格：5,490円（税込）

カラー展開：杢グレー×サバ美 / グレージュ×コムタン

サイズ：FREE

アイテム３ キルティングバッグ

Cat’s ISSUEオリジナルのイラストをエンボス加工した生地を使用したマルチWAYトートバッグ。

スナップボタンの付け替えで、A4サイズを収納できるトート形から、ファッショナブルな舟形へ変形できます。

さらに、取り外し/調整可能なショルダーがつき、幅広く使えるアイテムです。

商品名：Cat's ISSUE/撥水マルチWAYキルトバッグ

価格：5,490円（税込）

カラー展開：ブラック / シルバー

サイズ：ONE SIZE

アイテム４ キルティングポーチ

トートバッグと同素材のポーチ。メイク用品や文具など小さなアイテムを収納しやすいサイズ感です。

商品名：Cat's ISSUE/撥水キルトポーチ

価格：2,790円（税込）

カラー展開：ブラック / シルバー

サイズ：ONE SIZE

アイテム５ チャーム

コムタンやサバ美のチャーム、サガラ刺繍した猫缶、ふわふわの毛並みをイメージしたファーがついたチャーム。 キーチャームやバッグチャームとして使用でき、それぞれのパーツがじゃらじゃらと揺れる動きも楽しめるアイテムです。

商品名：Cat's ISSUE/CATチャーム

価格：2,490円（税込）

カラー展開：コムタン / サバ美

サイズ：ONE SIZE

アイテム６ 晴雨兼用傘

Cat’s ISSUEでお馴染みの猫たちが勢揃いな総柄デザインが印象的な折りたたみ傘。

紫外線や雨を防ぐだけでなく、使う人の心も癒してくれるアイテムです。

商品名：Cat's ISSUE/晴雨兼用折りたたみ傘

価格：3,990円（税込）

カラー展開：総柄

サイズ：ONE SIZE

■Cat’s ISSUEについて

「Cat’ s ISSUE」は、ネコ好きクリエイターと共にネコへの「偏愛」を発信するプロジェクトとして発足。これまで、溢れるネコへの愛情を抑えきれない様々なクリエイターたちと共にさまざまなネコ企画を展開し、それぞれの過剰なネコ愛を爆発させ表現してきました。2025年には 12周年を迎え「ネコ」だけでなく「ネコと共に幸せに暮らす人」を軸に、暮らしにまつわる様々なコトやモノを企画し、共感を分かち合う新しいプラットフォームも計画中！

＜公式HP＞ https://cats-issue.com/

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/catsissue/

■GLOBAL WORKについて

GLOBAL WORKは、人の周りに存在する様々なものとの「つながり」こそが人生を豊かにし、心からの笑顔を生むと信じ、心地よさや好感度を大切にした、あなたが会いたい人にもっと会いたくなる服、あなたの大切な人ともっと笑顔になれる服「Good Feeling Wear」を、より高品質、納得価格にて提供するブランドです。

国内227店舗、海外25店舗（2025年12月末時点、WEBストア含む）展開。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/globalwork/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.globalwork.jp/

＜公式Instagram＞

オフィシャル：https://www.instagram.com/globalwork_official/

キッズ：https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/

メンズ：https://www.instagram.com/globalwork_men_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official