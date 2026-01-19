【 京都伝統産業ミュージアム 】3日間限定でミュージアム全館が″入場無料″に！「第31回 京友禅総合展」1/23より開催

株式会社京都産業振興センター

京都伝統産業ミュージアム（京都市左京区）では、2026年1月23日（金）から25日（日）までの3日間、京都を代表する伝統染色技法である手描友禅の魅力を発信する「第31回 京友禅総合展 京手描友禅作品展」を開催いたします。

会場では、職人による多彩な作品展示に加え、実際の制作工程を間近で見ることができる実演や、技法を体験できるワークショップを実施。さらに、組合主催の染色教室や青年会による作品展も同時開催し、世代を超えて受け継がれる手描友禅の魅力を発信します。

また、開催期間の3日間限定で、通常は有料のエリアを含むミュージアム全館を「無料開放」いたします。

伝統に根ざしながらも、今の時代に向き合う手描友禅の“いま”を、ぜひ会場でご体感ください。

■ 注目ポイント

1. 【全館無料】どなたでも、団体でも！3日間限定の「無料開放DAY」を実施

本展の開催期間中、京都伝統産業ミュージアムは全館入場無料となります。通常は一般500円の有料エリアもすべて開放されるため、どなたでもお気軽に京都の伝統産業の魅力に触れていただけます。京友禅の世界を存分に楽しめる、特別な3日間です。

2. 【伝統×革】新商品発表！「京都レザー協会」との異色コラボレーション

京都手描友禅協同組合と（一財）京都レザー協会による「新商品開発プロジェクト」の成果をお披露目します。伝統的な京手描友禅の技法を皮革に施した、これまでにない「皮革製ポーチ」を発表。伝統的な手描友禅の美しさと、日常使いできる革製品の機能性を併せ持った新しいファッションの形を発表します。

3. 【体験・実演】スマホの写真が金彩に！デジタルと職人技の融合

見るだけではなく、自ら手を動かして伝統の技を体験できるプログラムもございます。

- 「スマホの画像で金彩体験！」ワークショップ： お客様のスマートフォンにある写真（ペットなど）をその場で線画に変換し、ミニトートバッグに金箔を貼って仕上げる、デジタルとアナログを融合させた体験です（参加費2,500円）。- 職人の「ええ技」実演コーナー： 下絵、糊置、挿友禅、金彩、しみ抜き など、普段は見ることができない熟練の職人による日々の仕事ぶり間近でご覧いただけます。昨年の開催風景

■ その他の見どころ

- 2025京都・ミスきものが来場： 1月24日（土）・25日（日）の2日間は「2025京都・ミスきもの」が来場し、来場者の皆さまを温かくお迎えします。お客様とご一緒に記念撮影も可能です。- 次世代の作品展示： 「第49回 京都手描友禅染色教室作品展」や「京都手描友禅協同組合 青年会作品展」も同時開催。次世代へと受け継がれる手描友禅の未来を感じていただけます。昨年の開催風景

■ 開催概要

- 名称： 第31回 京友禅総合展 京手描友禅作品展- 会期： 2026年1月23日（金）～1月25日（日）- 時間： 10:00 ～ 18:00（最終日は16:00まで）- 会場： 京都伝統産業ミュージアム 企画展示室・MOCADギャラリー（みやこめっせ地下1階）- 入場料： 無料（期間中はミュージアム全館無料）- 主催： 京友禅協同組合連合会、京都手描友禅協同組合- 公式サイト： https://kmtc.jp/（京都伝統産業ミュージアム）

＜参考＞京都伝統産業ミュージアムとは

京都伝統産業ミュージアム｜74 CRAFTS WALL & EXHIBITION（常設展示）

京都伝統産業ミュージアムは、京都市左京区・岡崎公園内にあるミュージアムです。

京の歴史と技を伝える伝統産業74品目を一堂に紹介し、展示・実演・体験・販売を通して工芸の魅力を発信。伝統を未来につなぐ拠点として、国内外の来館者に工芸と出会う機会を提供しています。

また、公式オンラインショップ「MOCAD ONLINE SHOP」を運営し、京都の伝統工芸品をオンラインでも安心してお求めいただける環境を整えるとともに、工芸品の背景にあるストーリーやつくり手の想いを発信し、工芸を暮らしの中でより身近に感じていただけるよう取り組んでいます。

京都伝統産業ミュージアム｜公式サイト :https://kmtc.jp/

・所在地：京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 京都市勧業館みやこめっせ 地下1階

・開館時間：10:00～18:00（入館は17:30まで）

・観覧料：

｜一般（大学生を含む） 500円（20名以上の団体は400円）

｜小中高生、高等専門学校生 400円（20名以上の団体は300円）

※未就学児は無料

※障がい者手帳を提示の方本人および介添人1名まで無料

※京都市内在住 70歳以上の方は無料（入館時に証明できるものを提示）

※京都市内在住 小中学生・高校生は無料（入館時に証明できるものを提示）

※和装の方は無料

・運営：株式会社京都産業振興センター