売上・効率アップに直結！「ビジネスを加速させる動画活用術セミナー」を開催

one move株式会社

会社名： One move株式会社（本社：東京都）は、営業・人事採用・社内教育などの業務で動画活用を検討する企業担当者向けに、「ビジネスを加速させる動画活用術セミナー」を2026年2月5日に開催します。



「文字だけのマニュアルを誰も読んでくれない」「営業のたびに同じ説明を繰り返している」

その課題は、動画で解決できる可能性があります。

本セミナーでは、専門知識ゼロからでも 短時間・低コスト・高クオリティ を両立するための制作プロセスを、業務導入の観点で具体的に解説します。





開催背景業務のオンライン化・採用競争の激化・人材育成の効率化が進む中、企業コミュニケーションは「文章」から「動画」へと急速にシフトしています。一方で、動画制作を外注に依存すると、コスト・スピード・社内ナレッジ蓄積の面で課題が残ることも少なくありません。本セミナーでは、“社内で回る制作体制”をつくるための考え方と、実務で再現できる運用設計を提供します。セミナー概要内容セミナー名 ビジネスを加速させる動画活用術セミナー開催日時 2026年2月5日（木） 13:00～14:00（約1時間）開催形式 オンライン参加費 無料対象 営業職、人事・採用担当者、社内マニュアルを作りたい方、広報・マーケティング担当者

＊同業の方のお申し込みはお断りしております。

申込方法

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMmHL2RQAxkvDA4E4BWokYOwXKmZlGdNYuJug_x07m9Kal9Q/viewform

よりお申し込みください

主催 one move株式会社



⸻



こんな企業・担当者におすすめ

・ 営業説明を動画化し、商談工数を削減したい

・ オンボーディング／研修を標準化し、教育コストを下げたい

・ 採用（会社紹介・社員インタビュー）を強化したい

・ 外注ではなく、社内で制作できる体制を整えたい

・ 著作権や運用ルールなど、企業リスクを踏まえた制作をしたい



⸻



学習内容

1. 【戦略】 ビジネス動画の種類（会社紹介／マニュアル／インタビュー等）と目的整理

2. 【シナリオ作成】 視聴者を迷わせない「結論から伝える」構成案の作り方

3. 【効率化ツール】 AIを活用した自動字幕生成・ナレーション作成の活用ポイント（運用設計含む）

4. 【著作権・リスク管理】 素材利用の注意点と、企業として守るべきルール策定

5. 【効果測定】 作って終わりにしないための分析指標（視聴維持／CV／業務KPI 等）



※内容は一部変更となる場合があります。



⸻



参加特典（例）

・ ビジネス動画「目的別」構成テンプレート（会社紹介／採用／マニュアル／営業）

・ 社内運用ルール雛形（著作権・素材管理・公開範囲・承認フロー）

・ KPI設計シート（効果測定の指標例つき）

・ AI活用チェックリスト（字幕・ナレーション導入時の留意点）



⸻



持参物・事前準備

・ ノートPC（推奨）

・ 可能であればスマートフォン（撮影・検証用）

・ 事前インストール（推奨）：字幕作成／簡易編集ツール（例：CapCut等）

・ 社内で動画化したい題材（例：営業説明資料、マニュアル原稿、採用FAQ等）があると当日の理解が深まります



⸻



お申し込み・お問い合わせ

詳細を見る :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMmHL2RQAxkvDA4E4BWokYOwXKmZlGdNYuJug_x07m9Kal9Q/viewform



・ 問い合わせ先：r-chinone@onemove.marketing（千野根）



⸻



■本件に関するお問い合わせ

one move株式会社 セミナー運営事務局

所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿４丁目２０-３