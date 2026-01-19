魅力的なゲストと繰り広げる、奇人賢人のカラオケパーティが帰ってくる。「TechKARA」今年も開催

株式会社LEO

株式会社LEOは、2026年1月27日・28日の2日間、TechGALAサイドイベント「TechKARA」を開催します。 本イベントは、TechGALA本編で生まれた新しい出会いやコミュニケーションを、音楽とカラオケの力を通じてさらに深化させる「究極のネットワーキング・プラットフォーム」です。昨年、参加者同士が深く繋がり、多くのコミュニケーションの起点となったあの熱狂が、今年もJOYSOUND様ののご協力を得て、名古屋・栄の「クラブCentral」で再び幕を開けます。

【DAY1：1月27日】TechGALAプロデューサ参戦の熱狂カラオケナイト。

TechGALA初日の高揚感をそのままに、業界を牽引するリーダーたちと深く繋がる夜になります。

- ゲスト参戦：プロデューサ・奥田 浩美 氏をはじめとする4名のゲストが、ステージから会場を盛り上げます。- ネットワーキング：普段は遠い存在に感じるトップランナーや登壇者と、マイクを囲んで同じ時間を共有。様々な方々と、初対面でも一気に距離を縮められます。- DJ：ホンジョージュンコ 氏によるDJパフォーマンスで幕を開け、会場の一体感を一気に高めます。- ゲスト：奥田 浩美 氏、野呂 エイシロウ 氏、及川 美紀 氏、下農 淳司 氏【DAY2：1月28日】「START CAMP」コラボ。組織を超えた絆を生む、企業対抗バトルナイト。

TechGALA 2日目の締めくくりは、ソーシャルインパクトの祭典「START CAMP」との特別コラボレーション。さらに、CIC Japan 会長の梅澤氏によるDJをオープニングに添えて、特別な時間を皆様に楽しんでいただきます。

- チーム対抗戦：各社の熱量を歌に乗せてぶつけ合う企業対抗カラオケバトルを開催。ライバルやパートナー企業の垣根を超え、リスペクトで繋がる熱い夜を演出します。もちろんその場でチームを組んで飛び入り参加も可能です。- 共創の誕生：「道なき道は、誰かといけ。」を掲げるSTART CAMPの精神をカラオケで体感いただき、次なる共創の一歩をここで手に入れましょう。- DJ：CIC Japan 会長 梅澤 高明 氏（DJ Tak Umezawa）がフロアをプロデュース。最高潮のボルテージでカラオケを迎えます。- MC：藤澤 さしみ 氏、和田 花織 氏協力開催概要- 日時：DAY1：2026年1月27日(火) 21:00～24:00 DAY2：2026年1月28日(水) 21:00～24:00- 場所：クラブCentral 3F（中日ホールすぐ）- 参加費：2,000円（1ドリンク付）- - 未成年は入場いただけません- 申し込みフォームTechKARA DAY1 :https://base.timewell.jp/events/22e9ab7a-3a97-4c43-861c-059a976f2ad2?visit_id=Hsqazbew-GKMpZwv3ph5f&ref=user_2yhbqgKSVWPRPwXecXc4b03hssM&source=copyTechKARA DAY1イベントページTechKARA DAY2 :https://base.timewell.jp/events/bab5137f-50d3-4700-b4c1-df771a83b18d?visit_id=2GW4Al3-OzI-VuCXdIKsA&ref=user_2yhbqgKSVWPRPwXecXc4b03hssM&source=copyTechKARA DAY2イベントページ【株式会社LEO 概要】

HP(https://leopards.co.jp/)

所在地: 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス

設立: 2018年11月 （事業開始 2020年10月）

代表者: 代表取締役 粟生 万琴

事業内容: AOU no MORI -Co Creation Space-の運営、インキュベーション施設の運営、イベント企画・運営、新規事業コンサルティング、人材育成（企業、学生向け）等