【イベント告知】総合格闘家のYA-MANさんら豪華ゲストが集結！話題のプロテインシャンプー＆トリートメント発売記念イベントを開催！
フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、ヘア＆スカルプケアブランド「VITALISM（バイタリズム）」とのコラボレーションによって誕生した「VALX プロテインシャンプー＆トリートメント」の発売を記念し、2026年1月24日(土)にドン・キホーテ溝ノ口駅前店にてスペシャルイベントを開催いたします。
本商品は“プロテイン発想のヘアケア”という独自のコンセプトが支持され、SNSや店頭を中心に大きな注目を集めました。
VALXメンバーズストアでは、プロテインシャンプーが発売直後に完売するなど、想定を上回る反響を記録しています。
こうした反響を受け、実際に商品を体験いただける場を設けることで、VALXが提案する新しいヘアケアの価値をより深く感じていただきたいという想いから、このたび発売記念イベントを開催する運びとなりました。
当日は、VALXの監修者である山本義徳氏、パーソナルトレーナーのCocoro.さんに加え、総合格闘家のYA-MANさんがスペシャルゲストとして参加。
トークショーや写真撮影・サイン会、トレーニングセミナー、YouTube公開収録など、ここでしか体験できない多彩なコンテンツを展開します。
さらに、会場では「VALX プロテインシャンプー＆トリートメント」をはじめとした商品の体験に加え、購入者・来場者向けの特典も多数用意。
プロテインの試飲やVALXオリジナルグッズのプレゼントに加え「リフレッシュムスク」の香り体験コーナーや、シャンプーの泡立ち具合を体感できるデモンストレーションコーナーなど、五感でVALXの世界観を体感できる体験型イベントとして開催します。
イベントの詳細情報は、VALX公式SNS（@valx_official）にて掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
▶︎詳細はこちら(https://www.instagram.com/p/DTjitCWjxRn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
【イベント詳細】
開催日時：2026年1月24日（土）12:00～16:00
開催場所：神奈川県 川崎市高津区溝口1-13-5 ドン・キホーテ 溝ノ口駅前店
出演ゲスト：YA-MANさん、山本義徳氏、Cocoro.さん
主な内容：・ゲスト登壇トークショー（ドン・キホーテ店頭）
・YA-MANさん 写真撮影＆サイン会（ドン・キホーテ店頭）
・トレーニングセミナー（VALX GYM溝の口）
・YouTube公開収録（VALX GYM溝の口）
・プロテイン試飲、来場・購入特典 ほか
※一部コンテンツは対象商品の購入者限定・先着制となります。
【特典】
○事前購入者限定特典（2026年1月23日(金)までに対象商品をご購入いただいた方）
・イベント当日、VALXプロテインシャンプー&トリートメント「スペシャルセットBOX」の購入レシートをご提示いただいた方に「VALX個包装セット」をプレゼント（WPC・EAA9 各1個）
※全店対象
※イベント当日のみ引き換え可能
○来場特典
・VITALISM及びVALX公式LINEの追加で、選べるノベルティをプレゼント
※数量限定／なくなり次第終了
○VALX商品購入者特典（イベント当日）
税込3,000円以上のVALX商品購入で、VALXオリジナルグッズくじに参加可能
○コラボ商品購入者特典（イベント当日）
VALX プロテインシャンプー＆トリートメント「スペシャルセットBOX」をご購入いただいた方に、下記全てのイベントに参加できる整理券をプレゼント
１. ドン・キホーテ店頭にてYA-MANさん 写真撮影＆サイン会
２. VALX GYM 溝の口にてトレーニングセミナー（山本義徳氏・Cocoro.さん）
３. VALX GYM 溝の口にてYouTube公開収録
※先着順。定員に達し次第、締め切り。
※コラボ商品購入者は「１.～３.全てのイベント参加」または「VALXオリジナルグッズくじ」のどちらかを選択可能
新年を迎えて初のイベントとなります。ぜひ足をお運びください。
「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。
【VALXについて】
VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。
▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)
【VALX株式会社 会社概要】
・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」
https://shop.valx.jp/
・24時間フィットネスジム「VALX GYM」
https://gym.valx.jp/
会社名：VALX株式会社
代表者：代表取締役 只石 昌幸
本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階
事業内容：D2C事業・フィットネス事業
設立：2006年5月
資本金：9,000万円
TEL：03-6455-0045
FAX：03-6455-0046
URL：https://corp.valx.jp/