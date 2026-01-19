4½µ4µÙ¤Î¡ÖÈ´¤±Æ»¡×¤Ë¥á¥¹¡£Ï«´ðË¡²þÀµ¤ÇÏ¢Â³¶ÐÌ³¤Ï13Æü¾å¸Â¤Ø¡©
Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Î²þÀµ¤Ë¸þ¤±¡¢Ï«Æ¯À¯ºö¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢Â³¶ÐÌ³¤Î¾å¸Âµ¬À©¡×¤¬ÏÀÅÀ¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¹ÔË¡¤Ç¤Ï½µ1Æü¤ÎË¡ÄêµÙÆü¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã³°¤È¤·¤Æ¡Ö4½µ4µÙ¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÏÀ¾å¤ÏÄ¹´ü´Ö¤ÎÏ¢Â³¶ÐÌ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ï¢Â³¶ÐÌ³¤ò13Æü¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ëÊý¸þÀ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÎÄêÁ°¤Îº£¡¢´ë¶È¤¬³ÎÇ§¤¹¤Ù¤±Æ¶ÁÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=dRz3R_PkRDE ]
¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î26Æü¡¡12¡§00～
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ
¾ì½ê¡§ËÜ¼Ò¡ÊÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®3-12 µªÈø°æÄ®ËÜ¼Ò¥Ó¥ë6F¡Ë
È÷¹Í¡§ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼èºà¡¦¾ðÊóÄó¶¡ÌÜÅª¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡Û
¡¦¸½ºß¤ÎÏ«´ðË¡¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³¶ÐÌ³¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¦¡Ö4½µ4µÙ¡×¤È¡Ö½µ1ÆüµÙ¡×¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤«
¡¦¤Ê¤¼4½µ4µÙ¤¬¡ÖÈ´¤±Æ»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«
¡¦Ï¢Â³¶ÐÌ³13Æü¾å¸Â¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤«
¡¦2½µ´Ö¤Ë1Æü¤ÎµÙÆü³ÎÊÝ¤Ï¡¢¼ÂÌ³¾å¤É¤¦±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¡¦²þÀµ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤Ê¶È¼ï¡¦Æ¯¤Êý¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«
¡¦¥·¥Õ¥ÈÀ©¡¦ÈËË»´üÂÐ±þ¤Ï¤É¤¦¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¡¦³ÎÄêÁ°¤Îº£¡¢´ë¶È¤¬ÅÀ¸¡¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤±¿ÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤«
¡Ú¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
¾®Ìî ½ã¡Ê¤ª¤Î¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë
ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´ØÅù¤ÇÎß·×400²ó°Ê¾å¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¦Ï«Ì³¸¦½¤¤ËÅÐÃÅ¡£¡ÖË¡Î§¤ò¤É¤¦¸½¾ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÖµÁ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー»ñ³Ê¤Î´Æ½¤¡¦¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê³ô¡ËSA¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¸ÛÍÑ¡¦Ï«Ì³¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¡¦¸¦½¤»ö¶È¤òÅ¸³«¡£Æ¯¤¯¿Í¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó»ö¶È¡×¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¡£Á´¹ñ650Ì¾Ä¶¤¬¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È&Ï«Ì³ÂÐÂÐºö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ñ³Ê¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°é¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://caa.or.jp/