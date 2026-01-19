30周年を迎えたポムポムプリンでJR山手線をラッピング！1月17日(土)よりラッピング電車運行中！通勤・通学など日常の移動時間に癒しをお届け！

株式会社サンリオ(C) 2026 SANRIO CO.,LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦)のキャラクター「ポムポムプリン」は、2026年にデビュー30周年を迎えました。アニバーサリーイヤーの開幕を盛り上げる、ポムポムプリンのデザインをあしらったJR山手線ラッピングトレインが2026年1月17日(土)より運行しており、2月1日(日)までの期間限定でお楽しみいただけます。毎日の通勤・通学など日常の移動時間に、ポムポムプリンがくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しをお届けします。

ラッピングトレインでは、車体のドア横にポムポムプリンのビジュアルをあしらうだけでなく、車内全体もポムポムプリン一色に。アニバーサリーイヤーのキーメッセージ「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をテーマに、ポスター、アドストラップ(吊革広告) 、ドアガラスステッカーなどがポムポムプリンの特別デザイン仕様になり、トレインチャンネルではポムポムプリンの1日を描く約4分間の特別アニメーションを初公開いたします。ポムポムプリンと一緒に「ぼーっとのんびり」できるやさしい癒しの空間を体感いただけます。

ポムポムプリン30周年 山手線ラッピングトレイン概要

運行期間：2026年1月17日(土)～2月1日(日)

運行車両：山手線 E235系、1編成(11両)

装飾仕様：

車体広告、中づりポスター、ドア横ポスター、アドストラップ(吊革広告)、貫通扉ガラス面シート、ドアガラスステッカー、トレインチャンネル、まど上チャンネル、サイドチャンネル

詳細URL：

https://www.sanrio.co.jp/news/spots/pn-jr-train-20260119/

※画像は全てイメージです。

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※広告をご覧になる際は、駅構内・車内での安全に十分ご配慮のうえ、

まわりのお客様のご迷惑とならないようご注意ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更または中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても、やむを得ず運休となる場合がございます。

ポムポムプリンの特別デザインで車両をラッピング！

山手線ラッピングトレインの車体デザインは30周年を記念した描き下ろしイラストを使用。ポムポムプリンとかわいい仲間たち「チームプリン」が仲良くのんびり過ごす様子を描いています。また、車内でもポムポムプリンが様々な場所に登場。ポスターやアドストラップ(吊革広告)、ドアガラスステッカーなどで、車内をポムポムプリン一色にします。また、トレインチャンネルでは特別映像を初公開いたします。見ているだけで気持ちがふっと軽くなるような、ポムポムプリンののんびりした1日を覗き見できる癒しのアニメーションをお楽しみいただけます。

■車体広告■貫通扉ガラス面シート■中づりポスター■アドストラップ(吊革広告)■ドア横ポスター■ドアガラスステッカー

■トレインチャンネル、まど上チャンネル、サイドチャンネル アニメーション映像より引用した画像

※画像は全てイメージです。

参考既出：マクドナルドのハッピーセット(R)にポムポムプリンのおもちゃが登場！

全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて、2026年1月16日(金)から約4週間の期間限定でポムポムプリンのおもちゃが付いたハッピーセットを販売中です。「ポムポムプリン とけい型メモスタンド」、「ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ」、「ポムポムプリン ティーポット型こものいれ」など、ポムポムプリンの様々な形や表情が楽しめるおもちゃ全6種のラインアップです。また、外箱のQRコードをスマートフォンで読み取ると、リズムゲームのデジタルコンテンツ「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」をお楽しみいただけます。

さらに2月5日(木)までの期間、マクドナルドの店内放送に、ポムポムプリンとお友だちの“マフィン”が登場します。ふたりのお便りコーナーや「プリンとマフィンのポムポムビート☆」、アニバーサリーを記念した新曲「ポムポムPow」をのんびりお届けします。

詳細URL：https://www.sanrio.co.jp/news/goods/pn-mcdonalds-happyset-20260116/

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。

※おもちゃはお選びいただけません。※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

ポムポムプリン30周年ロゴ・メッセージ

勉強、おしごと、将来のこと…

みんな毎日考えることがいっぱいだ～。

そんなときこそ、ぼ～っとのんびりしなくっちゃ。

おひるね、おさんぽ、だいすきなおともだち。

それさえあれば、ぼくはゴキゲン♪

ほら、おそとはいい天気

むずかしいこと いったん忘れて、きみもこっちであそぼうよ～。

ーいまからいっしょにポムポムしよ？ ー

ポムポムプリン 30th ANNIVERSARY

特設サイトURL：https://pompompurin30th.sanrio.co.jp

コンセプトムービーURL：https://sanrio.site/Y2a1C

※ポムポムプリン30周年特設サイトからもご覧いただけます

■プロフィール

ポムポムプリン

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。

公式キャラクターサイト ：https://www.sanrio.co.jp/characters/pompompurin/

公式X ：https://x.com/purin_sanrio

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@pompompurin_anime