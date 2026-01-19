【新商品】箔押しブランド「ROKKAKU」と、人気イラストレーターオビワンのコラボ『旅熊 TOURSシリーズ エンボス缶セット』『旅熊 TOURSシリーズ ステーショナリー』が一般販売開始いたします
『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」と、人気イラストレーターオビワンのコラボ新商品『旅熊 TOURSシリーズ エンボス缶セット』がROKKAKU公式オンラインショップ・ロフト一部店舗で販売開始！
さらに、缶セットに入っていた箔押しアイテム5点『旅熊 TOURSシリーズ ステーショナリー』が、2026年1月20日(火)からオンラインショップおよび全国の取扱い販売店より、単品販売を順次開始いたします。
先月開催された「文具女子博2025 横浜会場」にて先行販売！
海から陸、そして宇宙まで旅を続けるクマのワンシーンを描いた「旅熊 TOURSシリーズ」
「EARTH」「GALAXY」の二つの世界観で、それそれ異なる箔押しが施されたアイテムには、様々な箔色、テクスチャ加工が施されています。
オビワンのレトロ可愛い絵柄を、ROKKAKUならではの箔押し加工技術が美しく彩ります。
『旅熊 TOURSシリーズ エンボス缶セット』
会期中話題となった大人気商品が遂に一般販売開始しました。5点の箔押しステーショナリーが入った『旅熊 TOURSシリーズ エンボス缶セット』はROKKAKU公式オンラインショップ・ロフト一部店舗にて販売いたします。
■ROKKAKU公式オンラインショップ
https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
『旅熊 TOURSシリーズ ステーショナリー』
エンボス缶の中身に入っていた『旅熊 TOURSシリーズ ステーショナリー』は各種オンラインショップおよび全国の取扱い販売店にて単品による一般販売が開始されます！
【商品の概要】
旅熊 TOURSシリーズ エンボス缶セット 2種
●商品サイズ：約W130×H45×D130ｍｍ
●素材：紙・金属・アクリル
●商品価格（消費税込み）：各5,940円（箔押しアイテム5点セット入り）
※セット内容は下記をご覧ください
EARTH TOURS セット内容
GALAXY TOURS セット内容
旅熊 TOURSシリーズ ステーショナリー
パスポート風ノート 2種
パスポートにそっくりなノートが登場！表紙は全て箔押し加工で仕上げています。
1ページ目はパスポート風の身分証デザイン、本文は無地のため普段使いのノートとしてお使いいただけます。
●商品サイズ：約W88×H125ｍｍ
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各1,100円（本文 112ページ）
EARTH TOURS
GALAXY TOURS
チケット風メモ 2種
3枚つづりの小さなメモは、チケットのように切り離して使えるユニークな仕様です。
箔押しのスタンプがきらきらと輝きます。
●商品サイズ：約W70×H105ｍｍ
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各880円
EARTH TOURS
GALAXY TOURS
アクリルキーホルダー 2種
二色の箔がきらきらと輝くリバーシブル仕様です。
表と裏で異なる表情のきらめきをお楽しみください。
●商品サイズ：約W66×H76ｍｍ
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各990円
EARTH TOURS
GALAXY TOURS
ダイカットクリアカード 2種
透け感のあるクリア素材に箔押し加工がきらきらと輝きます。
スマホカバーに入れたり、インテリアとしても使用しやすいお手軽サイズです。
●商品サイズ：約W66×H76ｍｍ
●素材：PET
●商品価格（消費税込み）：各660円
EARTH TOURS
GALAXY TOURS
ミニレター 2種
エンボス加工によるさりげない質感のあるファインペーパーを封筒に使用しています。
箔押しのテクスチャーや抜きの表現が多彩な表情を魅せてくれます。
●商品サイズ：〈封筒〉約W120×H82ｍｍ〈便箋〉約W115×H75ｍｍ
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各660円（封筒 2枚 / 便箋 10枚）
EARTH TOURS
GALAXY TOURS
オビワン（ob1toy）
イラストレーター兼グラフィックデザイナー。レトロで可愛いをコンセプトに、幅広いデザインを制作。自身のオリジナルグッズ「レトロ郵便」を発信し、多くのファンを魅了し続けています。
■オビワン（ob1toy）instagramアカウント
https://www.instagram.com/ob1toy/
ROKKAKUとは
ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。
■ROKKAKUブランドサイト
https://rokkaku-futaba.jp/
箔押し加工とは
熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。
■販売情報
【販売場所】
●ROKKAKU公式オンラインショップ
https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
●フタバオンラインショップ
https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
●全国の取扱い販売店
※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。
●ロフト一部店舗：2026年1月下旬～順次販売開始
※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。
【販売開始日】
●ROKKAKU公式オンラインショップ：2026年1月20日(火) 9:00～
●フタバオンラインショップ：2026年1月20日(火) 9:00～
※オビワン缶セットのお取り扱いはございません
●全国の取扱い販売店：2026年1月下旬～順次販売開始
※オビワン缶セットのお取り扱いはございません
●ロフト一部店舗：2026年1月下旬～順次販売開始
■フタバ株式会社概要
発売元：フタバ株式会社
【本社所在地】
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号
【設立】
昭和 47 年 2 月
【代表者】
代表取締役社長 市川 宗一郎
【事業内容】
年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供
慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売
感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発
大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供
【WEB サイト】
企業 HP：http://www.futabanenga.com/
年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/
「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official
■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先
フタバ株式会社 企画部
電話：052-882-1671
受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）