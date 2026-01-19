「国家資格キャリアコンサルタント」スクール別合格数で3年連続No.1（年間1,936名）― 厚労省公開データより

株式会社リカレント

価値観や働き方が多様化するなか、「自分らしいキャリアを築きたい」「誰かのキャリアを支える仕事に携わりたい」と考える人が増えています。こうした背景から、専門的な知識と実践力を備えた国家資格キャリアコンサルタントの社会的ニーズは年々高まっています。

社会人の再教育を推進する株式会社リカレント（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田直之）は、国家資格キャリアコンサルタント試験において、スクール別の年間合格者数で3年連続No.1※を達成しました。

2023年度（2025年発表の最新データ）におけるリカレントの年間合格者数は1,936名となり、2021年度から3年連続で業界No.1となっています。



※厚生労働省「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」公開データを参照（2021～2023年度）

リカレントが3年連続No.1を達成した背景

リカレントでは、資格試験の合格のみをゴールとするのではなく、資格取得後に現場で即戦力として活躍できるキャリアコンサルタントの育成に注力してきました。

プロのキャリアコンサルタントに必要な理論や知識に加え、キャリア相談の場面を想定したロールプレイや、現場で役立つ事例検討を豊富に取り入れています。こうした「知識」と「スキル」の両立を重視した教育方針が、安定した合格実績につながっています。

「全課程通学スタイル」で学ぶ実践重視のカリキュラム

リカレントのキャリアコンサルタント養成講座では、厚生労働省が定める150時間のカリキュラムすべてで、講師から直接学ぶ全課程通学スタイルを採用しています。キャリアコンサルタントとして現場で活躍する講師から直接指導を受けることで、実践的なスキルを身につけられる点が特長です。

また、校舎への通学が難しい方向けに、フルオンラインで受講できるコースも開講しています。全国どこからでも、講師による事例解説やフィードバックを通じて、キャリアコンサルタントに必要な知識から実践力までを習得することができます。

第一線で活躍する現役キャリアコンサルタントが講師を担当

講師陣は、キャリアコンサルティング1級技能士21名を含む総勢108名。全員が現役のキャリアコンサルタントとして、企業・教育機関・個人支援の現場で活躍しています。

リカレントでは「楽校楽習（がっこうがくしゅう）」を運営理念に掲げ、大人の学びは楽しくあるべきだと考えています。講師は、社会人教育のプロフェッショナルとして、専門分野の指導はもちろん、「学ぶ楽しさ」を実感できる授業づくりを大切にしています。

忙しい社会人を支える学習サポート体制

40年以上にわたる社会人教育のノウハウを活かし、働きながら学ぶ方でも継続しやすい学習環境を整えています。

- 理論の全カリキュラムを収録し、繰り返し視聴できる映像授業- 試験頻出ポイントを厳選した「オンライン1問1答1000問」- 無料で実施している全国一斉模擬試験・解答解説会

スキマ時間を活用しながら効率的に学習できる仕組みにより、初心者でも無理なく学びを進めながら、資格取得と実践力の習得を目指せます。

スクールの詳細を見る :https://www.recurrent.co.jp/cc/

【データ】スクール別年間合格者数

- 2023年度：1,936名- 2022年度：1,501名- 2021年度：1,655名

（厚生労働省「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」公開データより）

キャリアコンサルタントを目指す方向けイベントを開催中

リカレントでは、キャリアアップや資格取得を検討している方を対象に、無料の情報提供イベントを開催しています。

キャリアコンサルタント国家資格説明会

（リカレント各校舎、オンラインで開催）

詳細・お申し込み＞＞https://www.recurrent.co.jp/cc/kcc/seminar/list.php

個別ガイダンス

（希望日時を選択可能）

お申し込み＞＞https://www.recurrent.co.jp/cc/kcc/guidance/

会社概要

株式会社リカレント

本社：東京都新宿区新宿3-1-13 京王新宿追分ビル4階

企業理念：社会人のリカレント教育を推進

事業内容

■リカレント教育事業

ブランドミッション:「好きを仕事にする学校」

- キャリアコンサルタント養成講座(https://www.recurrent.co.jp/cc/)

- メンタルヘルスカウンセラー養成講座(https://www.recurrent.co.jp/eap/)

- 日本語教師養成講座(https://www.recurrent.co.jp/jlt/)



■ヘルスケア事業

ブランドミッション:「日本の社会にこころの健康セーフティネットを」

- オンラインカウンセリング事業 (mezzanine)(https://mezzanine.recurrent.co.jp/)



■キャリアデザイン事業＞＞(https://www.recurrent.co.jp/biz/)

ブランドミッション:「キャリアとメンタルの統合的企業支援」

- キャリア開発支援

- キャリアコンサルティング支援

- キャリア形成支援