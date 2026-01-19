【東京駅】ブリュレバタータルトの『東京高輪バタリスタ』が大丸東京店に1月21日～1月27日の期間限定で初出店～東京高輪発、3層食感のバタースイーツ～

株式会社ドウシシャ東京高輪バタリスタ ブリュレバタータルト

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、東京高輪を舞台にこれまでにない新たなバタースイーツを提供するブランド『東京高輪バタリスタ』を展開しています。本ブランドは、1月21日(水)から1月27日(火)に大丸東京店1階 MVPスイーツにて期間限定で初出店します。

URL: https://www.amine.jp/c/tokyo_takanawa_butterista/

「東京高輪バタリスタ」は、「T.D.Early（ティーディーアーリー）」「OIMO MERCI（オイモメルシー）」のスイーツブランドや、スイーツ専門店「amine（アマイン）」をプロデュースするドウシシャが東京本社を構える高輪の新たな名物として立ち上げたブランドです。

「毎日を少しだけ上質に。」をミッションに、新たな街、東京高輪を舞台にこれまでにない贅沢で特別なバタースイーツを提供していきます。

旅行や出張の際にも立ち寄りやすく、東京駅土産の定番から話題の商品が揃う大丸東京店に初出店します。看板商品である「ブリュレバタータルト」は、贈答用におすすめの18個入り、手土産にも便利な8個入り、自分のご褒美用にうれしい5個入りの3種類をラインアップし、皆さまのご来店をお待ちしております。大丸東京店1階 MVPスイーツにて期間限定出店となりますので、話題の味をぜひお試しください。

【商品紹介】

「東京高輪バタリスタ ブリュレバタータルト」

◆商品特長

「東京高輪バタリスタ ブリュレバタータルト」は、贅沢なバター感と3層の異なる食感をお楽しみいただける、上品なひとくちサイズのタルトです。カリッとした表面、とろりとしたキャラメルチョコレート、サクッとしたタルト生地の3つの食感が楽しめます。

スタイリッシュなスクエア型のタルトに、濃厚でなめらかなキャラメルチョコレートを贅沢に流し込みました。表面にはパリッとした食感のキャラメリゼクランチをまぶし、ほろ苦さと甘みの絶妙なバランスを演出しました。

東京高輪からお届けする、新しいバターの贅沢をぜひご堪能ください。

◆パッケージデザイン

パッケージ天面のゴールドとオフホワイトのバランスが高級感とモダンさ、ナチュラルさをイメージ。

部分的に和柄をあしらい、東京高輪の持つ歴史や文化を表現しました。

パッケージの花のような文様は、東京都港区の木「ハナミズキ」をモチーフにしています。

【販売情報】

販売場所：大丸東京店 １階 特設会場MVPスイーツ（中央入口前）

〒100-6701東京都千代田区丸の内1-9-1

販売期間：2026年1月21日（水）～2026年１月27日（火）

販売時間：10:00～20:00

販売商品：東京高輪バタリスタ ブリュレバタータルト

販売価格：5個入 972円（税込）、8個入 1,512円（税込）、18個入 3,499円（税込）

※品切れの際はご容赦ください。

※お取り置きやご予約は承っておりません。

【ブランドロゴ＆ストーリー】

東京高輪バタリスタ

Mission of BUTTERISTA

― ミッション オブ バタリスタ ―

「毎日を少しだけ上質に。」をミッションに、新たな街、東京高輪を舞台にこれまでにない贅沢で特別なバター菓子を提供していきます。

― 新たなカルチャーへ ―

洗練された洋菓子に閉じ込めた高級感あふれるバターの香り。

日本の繊細さと、これまで育まれてきた伝統や文化に最新の技術とテクノロジーを融合。

東京高輪から全世界へ発信される新たな贅沢。

東京高輪バタリスタ Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_takanawa_butterista/

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 (平日9：00～17：00)

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。