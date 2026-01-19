フューチャーリンクネットワーク、ZEN大学の学生が三重県鈴鹿市で物流DX・業務改善に挑む企業連携プログラムを実施

株式会社フューチャーリンクネットワーク

株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、ZEN大学と協業し、学生向け企業連携プログラム「『動脈』をデザインせよ！：サプライチェーンDX体験プログラム」を、2026年2月後半～3月に三重県鈴鹿市およびオンラインで実施します。

本プログラムは、多貴商運株式会社が受け入れ企業として参画し、株式会社三重シティプロモーションが現地コーディネートを担います。ZEN大学の学生が現場起点で物流プロセスを可視化し、DX・業務改善提案まで行うPBL（Project Based Learning）を推進するとともに、地域と地域外人材の継続的な接点をつくることで、FLNが推進する関係人口創出事業を一層促進します。

実施の背景

物流業界では「2024年問題」に代表される人手不足やコスト増が深刻化しており、DXによる業務効率化・BPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）が喫緊の課題となっています。

特に自動車部品輸送はサプライチェーンの「動脈」であり、その滞りは製造業全体に影響を及ぼすため、物流プロセスの可視化と改善の重要性が増しています。

本プログラムは、こうした社会課題の現場を題材に、学生が「注文～配達完了」までの一連の業務を俯瞰し、改善提案まで行う実践型の学びの機会として企画しました。

社会体験プログラム概要

プログラム名：「動脈」をデザインせよ！：サプライチェーンDX体験プログラム

実施期間：2026年2月24日(火)～3月17日(火)

実施場所：三重県鈴鹿市(現地)またはオンライン

参加者定員： 10名

プログラムを通して得られる物・成果物

プログラムの流れ（予定）

関係者と役割

学生募集・事前イベントについて

学生が得られる学び- ビジネスプロセス理解力：「注文～配達完了」のプロセスを俯瞰し、物流におけるサプライチェーンの繋がりと重要性を理解する成果物（アウトプット）- 「注文～配達完了」業務フロー図- 簡易DX提案書- 最終日に、多貴商運の役員・社員に対してオフライン（対面）で提案プレゼンテーションを実施[表: https://prtimes.jp/data/corp/58260/table/451_1_af1848db1d931fa81d8e61ae82554135.jpg?v=202601191051 ]- ZEN大学：学生向け課題解決プログラムの実施・運営- 多貴商運株式会社：学生向け課題解決プログラムの受け入れ（現場提供／課題共有／最終発表受け入れ）- 株式会社フューチャーリンクネットワーク：学生向け課題解決プログラムを通じたZEN大学との協業推進、関係人口創出事業の促進- 株式会社三重シティプロモーション：学生向け課題解決プログラムにおける現地コーディネート（受け入れ環境整備、地域連携、運営支援）

本プログラム実施に先立ち、2026年1月末から2月中に、以下を実施予定です。

今後の展望

- ZEN大学の学生に向けた募集の開始（募集要項・応募フォーム公開）- 「地域の仕事“ホンネ”サロン」開催（プログラム説明・受け入れ企業紹介・質疑応答：オンライン）

FLNは、本プログラムを通じて地域企業の現場課題に学生が向き合う機会をつくり、地域と地域外人材の継続的な関わりを生み出すことで、関係人口創出の取り組みを拡大してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フューチャーリンクネットワーク

関係人口創出部

問い合わせフォーム：https://www.futurelink.co.jp/inquiry/

会社概要

社名：株式会社フューチャーリンクネットワーク

所在地：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

代表者：代表取締役 石井丈晴

事業内容：地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の運営、関係人口創出事業の推進 ほか

URL：https://www.futurelink.co.jp