高石あかりさんが『ハーパーズ バザー』の表紙に初登場！

女性をエンパワーするインターナショナルファッション誌『ハーパーズ バザー』（発行：株式会社ハースト婦人画報社 本社：東京都港区 代表取締役：ニコラ・フロケ）は、高石あかりさんをカバーに迎えた、3月号を1月20日（火）に発売します。

高石あかり はじまりは、変化とともに

現在放映中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で主演を務め、いま熱い注目を集めている俳優の高石あかりさんが、『ハーパーズ バザー』3月号の表紙に初登場しました。今回の撮影では、ジョナサン・アンダーソンによるディオールのファーストシーズンを着用。「着るのも見るのも楽しいコレクション」と高石さんが語る、随所に遊び心が感じられる6つのルックを披露しました。また、独占インタビューでは連続テレビ小説の現場での日々についての振り返りや、今後目指す俳優像などを語りました。

インタビュー抜粋

「（略）いろいろな個性を持った役に向き合うことを楽しみながら、自分自身のいろいろな側面を表現していきたい。見る人々を驚かせるような役者になりたいと思っています」

ファッションにまた、恋をする

シャネルのマチュー・ブレイジー、ディオールのジョナサン・アンダーソンなど、ラグジュアリーファッション界では数多くのメゾンで新デザイナーが迎えられ、大規模な再編成のシーズンを経て、そのスタイルの再生期を迎えています。歴史的なシーズンとなった今季のデザイナー交代劇を起点に、新時代のファッションを考察しました。

未来をひらく、リーダシップの叡智

誰もが生きやすい社会構造をつくっていくため、いま求められるのは、思いやりを持ってともに生きることを選び取るリーダーシップ。特集“未来をひらく、リーダーシップの叡智”では、杉並区で「ケア」を社会の中心に据える政治を実践してきた杉並区長・岸本聡子さんや、文学とフェミニズムを「具他的な生」の問題として問い直してきた英文学者・小川公代さんなど、政治や文学の現場で実践を重ねてきた女性たちの言葉から、2026年に向けた希望のかたちを探りました。

『ハーパーズ バザー』3月号その他のコンテンツ

・デリケートに仕込む春夏メイク

・立ち直る力、レジリエンスは鍛えられる？

・Style Guide 来たれ、レザーの春





『ハーパーズ バザー』3月号

【発売日】2026年1月20日（火）

【販売価格】800円（税込）

【販売書店】ネット書店を含む全国の書店とELLE SHOP(https://elleshop.jp/web/commodity/000/363900230301/)

『ハーパーズ バザー』について

1867年にニューヨークで創刊、現存するなかで最も歴史あるファッション誌『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』。数々の才能を輩出し、さまざまなレジェンドを生み出し続け、現在、世界30の国と地域で発行されています。そのDNAを引き継ぐ日本版では、心を豊かにするラグジュアリーなファッション、感性と知性を刺激するカルチャーやあらゆる世代の女性たちのライフスタイルに必要なエッセンスを、斬新なビジュアルと読み応えのあるテキストで発信しています。また、女性をエンパワーする企画や特集、多様性やジェンダー、サステナビリティなどの問題にフォーカスした記事をお届けし、よりよい明日のために共に考え、共にアクションを起こしてまいります。

社会を動かす女性をもっと美しく-

公式サイト：www.harpersbazaar.com/jp 公式Instagram：@harpersbazaarjapan

公式X：@HarpersBazaarJP 公式Facebook：@HarpersBazaarJapan

公式YouTube：@Harper’s BAZAAR Japan

