OKI、未来体験をテーマにした「YOXO FESTIVAL 2026」に出展

OKIは、2026年1月30日（金）～2月1日（日）に横浜市ランドマークプラザ フェスティバルスクエアで開催される「YOXO FESTIVAL 2026」に出展し、ICTを活用した体育授業やプログラミングを親子で体験できるコーナー「OKI みらい体験ひろば」を開設します。本取り組みを通じ、次世代を担う子どもたちにデジタル技術による新しい学びや楽しさを提供するとともに、地域社会と連携した未来のICT活用のあり方を発信します。

「YOXO FESTIVAL（よくぞフェスティバル）」は、多彩なイノベーターやクリエイターが一堂に会し、最先端技術や実証実験中のアイデア・ソリューションを発表・体験できる、横浜のオープンイノベーション推進機関である「横浜未来機構」主催のイベントです。来場者は、デモやワークショップを通じて、未来の技術に直接触れることができます。

会期中、OKIは“OKI みらい体験ひろば ～未来を創る体育&プログラミング体験～”として、ICTを活用したリストバンド型デバイスで体力測定できる新しい体育授業や、micro:bit（注1）およびScratch（注2）を使った小学生向けプログラミングワークショップを提供します。また、日本初の国産電話機製造で知られるOKIならではの展示として「黒電話」も展示し、歴史と未来の双方を体験できるコーナーを展開します。

OKIは今後も、教育×IoTソリューションを通じて、子どもたちの探求心を育む環境づくりや地域社会への貢献に努め、これらの取り組みを通して企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

OKI出展概要

会期名：YOXO FESTIVAL 2026

日程：2026年1月31日（土）～2月1日（日）

出展場所：ランドマークプラザ フェスティバルスクエア

B_テクノロジー（横浜イノベーションエリア１.）【B-3】

（https://yoxo-o.jp/yoxofestival/exhibit/?kw=B-03#list）

出展内容

OKI みらい体験ひろば ～未来を創る体育&プログラミング体験～

・OKIのイノベーション活動から生まれた『体育ICTソリューション』によるデモ体験

「自分のからだを知ろう！」

・小学生向けプログラミング体験ワークショップ：実際に手を動かして「技術」を体感

・「ザ・昭和の黒電話」コーナー：昔懐かしい黒電話を実際に触って「過去」も体験！

体育ICTソリューションについて

本ソリューションは、児童生徒の腕にリストバンド型デバイスを装着し、心拍数や消費カロリーなどの運動情報をリアルタイムで可視化します。児童生徒および教員はタブレット端末でデータを確認できるため、教員は安全な授業管理が可能となり、児童生徒は自らの運動状態を学習の振り返りや目標設定に役立てることができます。

リストバンド型デバイスモニタリング結果画面

YOXO FESTIVAL 2026について

「横浜でみらい体験」をテーマに、企業・スタートアップ・アカデミア・個人といった多彩なイノベーター・クリエイターが一堂に会し、最先端技術や実証実験中のアイデア・ソリューションを出展・発表する、横浜未来機構主催のイベントです。OKIは横浜未来機構の正会員です。

日程：2026年1月30日（金）～2月1日（日）

会場：みなとみらい地区

公式サイト：https://yoxo-o.jp/yoxofestival/

用語解説

注1：micro:bit（マイクロビット）

2015年に英国放送協会（BBC）によって設計された教育向けのマイクロコンピューター

注2：Scratch

マサチューセッツ工科大学メディアラボとScratch財団が共同開発した8～16歳のユーザー向けの無料の教育プログラミング言語およびその開発環境。（https://scratch.mit.edu/）

