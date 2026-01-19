お得な“カスタマイズ”と、好きなだけアレンジ可能な“推し盛弁当”！約9か月のトライアル販売を経て、ついにほっかほっか亭で本格スタート！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、約9か月間のトライアル販売を経て、2026年2月1日（日）より、自分好みにアレンジしたお弁当が注文できる「カスタマイズ弁当」「推し盛弁当」として、新たに開始いたします。

https://www.hokkahokka-tei.jp/menu/customizebento/

昨今の自分型消費の加速により、さまざまなカスタマイズサービスが流行している昨今、2024年度に実施した武庫川女子大学 経営学部との産学連携プロジェクトや、名古屋市主催の東海地区の女子大学生を対象にした新規ビジネス創出ワークショップでは「自分だけのオリジナル弁当があればいいのに」という意見や提案をいただきました。

そこで、ほっかほっか亭の近畿エリア・東日本エリアの一部店舗にて、モバイルオーダー限定で、一からごはんや惣菜の種類を選ぶことができるオリジナル弁当のサービスを2025年5月より約9か月間、トライアル販売を実施しました。

武庫川女子大学 最終プレゼンテーションの様子

ほっかほっか亭では類を見ない、長期トライアルにて、お客さまのお声や調理現場、接客現場での意見を反映しながら、試行錯誤した結果、SNSやほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」を活用したデジタルマーケティングをきっかけに、20代のお客さまなど、新規顧客層の獲得にも成功。

この度、満を持して、様々なニーズにお応えできるように「カスタマイズ弁当」「推し盛弁当」の2種類のサービスを2026年2月1日（日）より開始いたします。

■ のり弁当もお得にアレンジ「カスタマイズ弁当」

ほっかほっか亭 カスタマイズ弁当

トライアル期間、一番人気が高かった “トッピングで、好きな惣菜をプラスする“お弁当アレンジ。2月1日（日）からは、100円（税込）惣菜のラインナップを増やして、「もう少しだけ食べたい」という方や、「ごはんのお供をプラスしたい」という方におすすめのご提案を紹介しています。590円（税込）でお手軽に、のり弁当アレンジを楽しむことができます。

ほっかほっか亭 カスタマイズ弁当

● のり唐揚弁当（左）・のりシュリンプ弁当（右）：590円（税込）

のり弁当と唐揚の組み合わせは、カスタマイズ1番人気の組み合わせ！ボリューム感をちょっと足したいときにぴったりなカスタマイズメニューです。

さらに、魚介の味を楽しみたいときは、ポップコーンシュリンプのカスタマイズがおすすめです。

のり唐揚弁のりシュリンプ弁当

● のり明太弁当（左）・2月16日(月)発売 のりかきあげ弁当（右）：590円（税込）

ごはんがさらに進むお供として人気の明太子をカスタマイズした、ありそうでなかった人気の組み合わせが可能に。

さらに、2月16日(月)からは、サクサクのかきあげをトッピングした、ボリューム感もたっぷりなカスタマイズも実施できるようになります。

■ 自分の“好き！”を詰め込む「推し盛弁当」

のり明太弁当のりかきあげ弁当ほっかほっか亭 推し盛弁当

ごはんの量を選択し、17種類の好きな惣菜を好きなだけ※チョイス。最後に、ご希望の味付けに合わせてたれやソースを選んで完成する “自分だけの唯一無二のお弁当” をつくることができるサービスが、ついに、全国のほっかほっか亭でモバイルオーダー限定サービスとして開始します。惣菜は注文内容に合わせて、店舗にて判断して盛り付けられるので、どのような仕上がりになるかは、受け取ってからのお楽しみです。

※ひとつのお弁当・おかずに対して、1種類の惣菜・たれ＆ソースにつき、上限5個までです。

※惣菜・たれ＆ソースは、エリアによって仕様が異なります。

ほっかほっか亭 推し盛弁当

● 推し盛弁当例／ミックスフライ弁当

ほっかほっか亭の人気おかずでおなじみ、サクサクの揚げ物たちをふんだんに詰め込んだ、背徳感がたまらない「ミックスフライ弁当」です。

・選択おかず：白身フライ、唐揚2コ、コロッケ、ポップコーン

シュリンプ

・選択たれ＆ソース：オリジナルソース、マヨしょうゆ

推し盛弁当例／ミックスフライ弁当

● 推し盛弁当例／親子ミックス弁当

たまごおかずと唐揚を組み合わせた、親子メニューで楽しむことができる欲張り弁当です。味もボリュームも大満足なこと間違いなしのアレンジ。

・選択おかず：唐揚 2コ、ニラ玉、煮たまご、たまごやき

推し盛弁当例／親子ミックス弁当■ アレンジ可能なラインナップアレンジ可能なラインナップ 惣菜アレンジ可能なラインナップ たれ＆ソース

「カスタマイズ弁当」「推し盛弁当」で選ぶことができるラインナップが異なります。惣菜ラインナップは、メニューに合わせて、変更になる可能性があります。くわしくは、特設ページ、店頭、注文画面にてご確認ください。

各種価格につきましては、下記特設ページをご覧ください。

https://www.hokkahokka-tei.jp/menu/customizebento/

※西日本店舗での仕様になっています。一部、エリアによって仕様や金額が異なります。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国788店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii