「定番の逸品」から「県民も買えない激レア食材」まで、茨城の食が大集結！茨城の旬に恋する『いばキュン！Marche』 二子玉川で初開催！　ねば～る君も登場・常陸牛などの豪華景品が当たる大抽選会も実施！

茨城県

茨城県は、いばらきの選りすぐりの美味しさをお届けする『いばキュン！Marche』を、2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間、二子玉川ライズ ガレリアで開催します。

本マルシェには、県内各地から全22店舗が出店。いばらきの食の魅力を知ってもらうため、生産者や加工業者が自ら店頭に立ち茨城の“おいしい今”をお届けします。会場には納豆の妖精「ねば～る君」も駆けつけて、マルシェを盛り上げます。

今回の目玉企画は、茨城の特選食材が味わえる『究極のキッチンカー』！

茨城の旧国名「常陸」を冠する「常陸牛」、茨城県銘柄豚肉「常陸の輝き」、23年に誕生した超大型の「常陸乃国いせ海老」、24年に誕生した完全養殖・生食推奨「常陸乃国まさば」の4つのブランド食材が特別限定メニューで登場します。

茨城県内でしか味わえない新鮮な野菜や果物、こだわりのスイーツや加工品など、いばらきの美味しさを満喫できる2日間となっています。

茨城の旬に恋する『いばキュン！Marche』 開催概要

【開催日時】

2026年1月24日（土）・25日（日） 11:00～18:00 ＊雨天決行（半屋外スペース）

【会場】

二子玉川ライズ ガレリア（東京都世田谷区玉川2-21-1）

＜アクセス＞

東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結

https://www.rise.sc/

【特別企画】

◆いばらきの特選食材が味わえる『究極のキッチンカー』

●提供メニュー（予定）

〇常陸牛：常陸牛ボルシチ、常陸牛ビーフシチュー、常陸牛カレーライス

〇常陸の輝き：常陸の輝きゴロっと肉まん、常陸の輝きシュウマイ

〇常陸乃国いせ海老：常陸乃国いせ海老ステーキ ハーフカット（特大）・ハーフカット（大）

〇常陸乃国まさば：常陸乃国まさば丼

◆常陸牛など豪華景品が当たる大抽選会

1,500円（税込）以上お買い上げにつき1回、ガラポン抽選に参加できます！

◆「ねば～る君」が来場予定！！

1日4回（11:30、13:00、14:30、16:00予定）、各回約20分

【いばキュン！マルシェ 詳細】

公式インスタグラムにて情報発信中

茨城の旬に恋する『いばキュン！Marche』 チラシ

当日のご取材を承っております。ご希望の方は、お手数ですが、取材申込先までご連絡をお願いいたします。