【2/7(土)神戸】光と美食に酔いしれる一夜。神戸ルミナリエ鑑賞券付き「兵庫県の日本酒・ワインのペアリング特別ディナー」のプランを販売

フェリシモは地域の奥深い魅力や文化を発信する公益社団法人ひょうご観光本部が展開する「兵庫テロワール旅」とのコラボレーション企画として、2026年2月7日（土）に、神戸の夜を五感で味わうスペシャルイベント「兵庫の日本酒とワインとペアリングした美食とルミナリエを巡る特別プラン」を開催します。本プランは、同日開催される兵庫県とのコラボレーション企画において、「食事と夜景を中心に、ゆったりと神戸を楽しみたい」という多くのお客さまからの声に応え、ディナーと鑑賞体験を凝縮した特別コースとして新設しました。

神戸を拠点に活躍する実力派シェフが手掛ける、兵庫五国の恵みを活かしたイタリアン料理と、厳選された日本酒・ワインのマリアージュ。そして震災復興のシンボル「神戸ルミナリエ」の鑑賞を通じて、心満たされるひと時をお届けします。

■特別プランのハイライト

1. フェリシモ特設会場でVIPをもてなす料理人・阿曽大輔シェフによる「スペシャルイタリアン」

ディナーを担当するのは、神戸を拠点に活躍する料理人、阿曽大輔氏（Salon de Minato）。

「地産地消」をテーマに、淡路島の玉葱、但馬牛、三田ポークなど、兵庫県が誇るブランド食材をふんだんに使用した、ここでしか味わえない特別コースをフェリシモ特設会場で堪能できるひと時を提供します。

※食事は着席スタイルビュッフェ形式となります

＜当日のメニュー例＞

兵庫の食材を中心に仕立てた、イタリアン料理をご用意。

・前菜： 淡路玉葱のババロア、丹波地鶏のインボルティーニ、黒毛和牛カレーのスップリ など

・サラダ： 兵庫県神崎郡の有機野菜と生ハムのサラダ ～淡路玉葱のドレッシング～

・温菜： 但馬牛すじ肉のチーズグラタン

・魚料理： 旬魚の低温調理 ビスク仕立てのリゾットとともに

・肉料理： 三田ポーク 豚肩ロースのロースト ポルチーニ茸のクリームソース

・パスタ： 淡路産釜揚げしらすのオイルソースパスタ

・ドルチェ： 生ハム苺大福と抹茶のテリーヌ

※仕入れ状況により、メニューや食材が一部変更になる場合があります

※料理写真はイメージです

※神戸港を一望できるフェリシモ特設会場（レストラン会場）

2.兵庫県産の日本酒とワイン

料理に合わせて兵庫県が誇る芳醇な「地酒（福寿、龍力、千年一酒造）」と、フェリシモ「f winery（エフワイナリー）」醸造のワインと、それぞれの美酒に合わせて仕立てられた特別な料理を提供。 職人の技が光る美食とともに、グラスを傾ける優雅な時間をお過ごしください。

当日は日本酒・ワイン（赤・白）以外に、ビール、ジュースや烏龍茶などのご用意もあります。

3. 神戸ルミナリエ有料エリア鑑賞

ディナーの後は、冬の神戸を彩る光の彫刻「神戸ルミナリエ」へ。 本プランには鑑賞券が含まれており、美しいイルミネーションをスムーズにご覧いただけます。阪神・淡路大震災の年から始まり、人々を元気づけ、復興をともに見守り続けてきた「神戸ルミナリエ」。その希望の光に包まれる、幻想的な散策を満喫できます。

4. 参加者限定のスペシャル特典

当日の感動を自宅でも、そして次の神戸旅でも楽しめるよう特典をご用意しました。

【特典1】こだわりのフェリシモ ワイン フルボトル（1本）

【特典2】フェリシモ チョコレート ミュージアム 特別優待券

【特典3】神戸ポートタワー 特別優待券

■開催概要

プラン名： ルミナリエ鑑賞券付き「兵庫県の日本酒・ワインのペアリング特別ディナー」のプラン

開催日： 2026年2月7日（土）

時間： 17:00～19:00（※ディナー開始～解散時間）（受付：16:45～）

会場： Stage Felissimo2階（ディナー会場）および神戸市内（神戸ルミナリエ会場）

プラン内容：

阿曽シェフによる兵庫県産食材のスペシャルイタリアン料理

兵庫県産日本酒とフェリシモワインのペアリング

神戸ルミナリエ鑑賞チケット

[お土産] フェリシモワイン（フルボトル１本）

[特典] フェリシモ チョコレート ミュージアム＆神戸ポートタワー 特別優待券

参加費： 12,500円（税込）

定員： 26名（※最少催行人数20名）

申込受付： 株式会社日本旅行

申込方法；日本旅行 ウェブサイトにて

＜ご予約・詳細はこちら＞

https://feli.jp/s/pr260119/1/

◆兵庫テロワール旅とは

「terroir＝テロワール」とは、フランス語で「地球」や「土地」を表す “terre（テール）” から派生した言葉で、主にワインの世界において、その味や性質を左右するブドウ畑の土壌や気候、職人の技術など、とりまく環境を表す言葉として使われています。兵庫県では、「テロワール」という言葉が持つ「土地の個性」を五感で感じ、兵庫五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）の風土に育まれた「食」や、歴史・文化・産業に根差した本物の「体験」が味わえる旅を「兵庫テロワール旅」として提案しています。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

