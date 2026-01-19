【大阪初上陸】東京「西麻布けんしろう」「うしみつ」「銀座ちかみつ」の系譜を継ぐ“おもてなし焼肉店”の集大成。待望の関西1号店「梅田うしみつ」が2026年1月24日（土）にグランドオープン！

株式会社ICE

「おもてなし焼肉店日本一」を掲げ、厳撰された和牛と料理の数々で食通を唸らせた「西麻布けんしろう」（運営：株式会社ICE、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 近重良）のオープンから10年。「うしみつ恵比寿本店」「銀座ちかみつ」「江戸焼肉」など、東京で予約困難な高級店を多数展開し、和牛の新たな可能性を切り拓いてきた株式会社ICEが、この度、満を持して関西エリア初出店（グループ12店舗目）となる「梅田うしみつ」を2026年1月24日（土）にオープンいたします。

■ 「梅田うしみつ」が掲げるテーマ：「和牛に懸ける想いを体感する」 食の都・大阪の玄関口である梅田で私たちが提案するのは、単なる焼肉ではなく「和牛に懸ける想い」そのものです。1ミリのカット、1秒の焼き加減にまで徹底的にこだわり抜き、和牛を最大限に引き立てる珠玉の焼肉体験を梅田という地で実現します。

◆「梅田うしみつ」の魅力と3つの特徴◆

1. 梅田うしみつ限定のスペシャリテと、東京の「オールスターメニュー」の融合 梅田うしみつ限定商品として、ヒレ肉の繊細な旨味を蟹とネギ塩で引き立てる「蟹とネギ塩ヒレ」や、食感と旨味をダイレクトに味わう「握りタン」が登場。さらに、都内で圧倒的人気を誇る「和牛の雲丹ユッケドッグ」や、SNSでも話題の「究極のうしみつ飯 ～和牛・雲丹・蟹・いくら～」など、グループの傑作メニューを各コースに散りばめてご提供いたします。

究極のうしみつ飯 ～和牛・雲丹・蟹・いくら～

2. 最上級の体験を約束する「特選和牛×トリュフ」 贅沢を極めるお客様には、最高級和牛を使用したコースをご用意。焼物のスペシャリテ「特選和牛ヒレの焼きすき ～トリュフ、濃厚卵黄～」は、口の中でとろけるヒレ肉とトリュフの香りが重なる、正に「至高」の味わいです。

特選和牛ヒレの焼きすき ～トリュフ、濃厚卵黄～

3. 「全席完全個室」と「焼師」によるフルアテンドサービス 大切な記念日や会食、接待にも最適な「全席完全個室」の空間。当グループの誇りである『焼師』が、一枚一枚最高の状態で焼き上げるフルアテンドサービスにより、お客様を最高の状態で厳撰和牛の世界へ誘います。

全席完全個室

◆梅田うしみつ開店記念コース◆

皆様へのご挨拶と感謝を込め、2026年1月24日(土)より、限定メニューと人気メニューを凝縮した開店記念コースをご提供いたします。

【梅田うしみつ開店記念コース】

価格：\11,000-(消費税込)

【傑作をその手に】

和牛と本鮪のユッケドッグ ～とろたく仕立て～

和牛と本鮪のユッケドッグ ～とろたく仕立て～

【肉のお供】

塩キャベツ、キムチ



【塩焼物のスペシャリテ】＊梅田うしみつ限定

蟹とネギ塩ヒレ

蟹とネギ塩ヒレ

【タンの盛合せ】

握りタン＊梅田うしみつ限定

厳選タンカルビ ～ネギムンチュ～

タンしゃぶ ～塩ポン酢、柚子おろし～

握りタン

【ザク旨の真骨頂 ～食べたら堕ちる、頬と心～】

厳選ヒレ肉のブリオッシュカツサンド ～自家製ソース～

厳選ヒレ肉のブリオッシュカツサンド

【タレ焼物】

厳選赤身肉1種 ～醤油タレ～

厳選赤身肉1種 ～お好み焼き～＊梅田うしみつ限定



【お食事】

うしみつ海苔冷麺

※お一人様＋2500円で「牛タン土鍋御飯」にご変可能です。

牛タン土鍋御飯

【デザート】

うしみつ最中アイス

（＊別途サービス料10%を頂戴いたします。）

◆店舗概要◆

『梅田うしみつ』

所在地：大阪府大阪市北区曽根崎1-2-17 リアライズ梅田東ビル 1階

TEL： 06-6467-4429

営業時間：ランチ 土曜日、日曜日、祝日11:00～15:00 ディナー 日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は月曜日～金曜日が13:00～24:00。土曜日、日曜日、祝日 が11:00～24:00となりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://umeda-ushimitsu.com

Instagram：https://www.instagram.com/umeda_ushimitsu/

X：https://x.com/umeda_ushimitsu?s=21

食べログ：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27153717/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/ja/shops/umeda-ushimitsu/reserve

和牛の雲丹ユッケドッグ ～目の前仕上げ～全席完全個室梅田うしみつ

◆姉妹店情報◆

『西麻布けんしろう』

西麻布けんしろうは、あなたの焼肉人生を変える。

古くから受け継がれる焼肉の歴史を受け継ぎながら

西麻布けんしろうでしか食べられない、西麻布けんしろうでしか体験できない焼肉体験を提供致します。

所在地：東京都港区西麻布4-2-2 Barbizon92 1F

TEL：03-6427-2949

営業時間：日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は日曜日～土曜日 (13:00～24:00)までとなりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://kenshiro-nishiazabu.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nishiazabu_kenshiro/

X：https://x.com/nishi_kenshiro

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13184885/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/shops/nishiiazabu-kenshiro/reserve

西麻布けんしろう

『焼肉 うしみつ恵比寿本店』

仕入れは全国から厳選し、肉師の”業”による丁寧にカットされた和牛を、塩や醤油から拘り抜いた調理法で仕上げます。和牛イノベーティブを掲げ、東京から”焼肉”で世界を目指します。

所在地：渋谷区恵比寿南1-14-12 ル・ソレイユ3 M1F

TEL：03-3710-2933

営業時間：日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は日曜日～土曜日 (13:00～24:00)までとなりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://ushimitsu-ebisu.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ushimitsu_ebisuhonten/

X：https://x.com/ushimitsu_ebisu

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13204541/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/shops/ushimitsu-ebisuhonten/reserve

焼肉 うしみつ恵比寿本店

『焼肉 うしみつ一門目黒店』

肉師の丁寧なカッティングや焼き師による拘り抜いた焼きを堪能して頂きます。醤油や塩から拘り抜く!【うしみつ恵比寿本店】から受け継ぐ、最先端の一門焼肉を体感してください。

所在地：東京都目黒区下目黒1-3-28 サンウッド目黒1F

TEL：03-5487-1029

営業時間：日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は日曜日～土曜日 (13:00～24:00)までとなりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://ushimitsu-meguro.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ushimitsu.ichimon.mg

X：https://x.com/ushimitsu_mg

食べログ： https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13208975/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/shops/ushimitsu-meguro/reserve

焼肉 うしみつ一門目黒店

『USHIMITSU NISHIAZABU』

最高の素材を探し、提供することはもとより、焼きのスペシャリストにより最高の状態に仕上げた肉を提供することが、私たちのこだわりです。

所在地：東京都港区西麻布1-4-22 PRESTIGE西麻布 1F

TEL：03-6455-4329

営業時間：日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は日曜日～土曜日 (13:00～24:00)までとなりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://ushimitsu-nishiazabu.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ushimitsu_nishiazabu/

X：https://x.com/ushimitsu_nishi

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13234449/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/ja/shops/ushimitsu-nishiazabu/reserve

USHIMITSU NISHIAZABU

『銀座ちかみつ』

「人生を変える”ヒレ”と出会う。日本中から選び尽くされた和牛に日本食材を添えて珠玉の焼肉を。」

旬を味わう珠玉の焼肉体験。凝縮したヒレ焼肉の極致を体感してください。

所在地：東京都中央区銀座7-13-2 ティアラグレイス銀座タワー 1F

TEL：03-6264-2294

営業時間：ランチ 日曜日～土曜日11:00～15:00 ディナー 日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は日曜日～土曜日 (11:00～24:00)までとなりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://ginza-chikamitsu.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ginza.chikamitsu/

X：https://x.com/ginzachikamitsu

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13247552/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/ja/shops/ginzachikamitu/reserve

銀座 ちかみつ

『銀座ちかみつ六丁目』

「日本中から選び尽くされた和牛に日本食材を添えて珠玉の焼肉を！」と言うコンセプトを継承し、更に、生産者、作り手、お客様を繋ぐ新しい王道焼肉を体感してください。

所在地：東京都中央区銀座6-13-16 ヒューリック銀座ウォールビル 1F

TEL：03-6264-2917

営業時間：ランチ 日曜日～土曜日11:00～15:00 ディナー 日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は日曜日～土曜日 (11:00～24:00)までとなりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://ginza6-chikamitsu.com/

Instagram：https://instagram.com/ginza_chikamitsu_6/

X：https://x.com/chikamitsu6

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13259532/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/ja/shops/ginzachikamitsu-6chome/reserve

銀座 ちかみつ 六丁目

『横浜うしみつ』

日本一を誇る和牛への拘りや、お客様の圧倒的な感動体験をご提供致します。

体験したことのない新しい調理法で、お客様の人生の中でなくてはならないと感じる焼肉店を目指します。

所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1-8-1 ALPS横浜ビル 1F

TEL：04-5594-9829

営業時間：ランチ 日曜日、祝日11:00～15:00 ディナー 日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は月曜日～土曜日が13:00～24:00。日曜日、祝日 が11:00～24:00となりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://yokohama-ushimitsu.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yokohama_ushimitsu/?hl=ja

X：https://x.com/ykhm_ushimitsu

食べログ：https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14083688/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/ja/shops/ushimitsu-yokohama/reserve

横浜 うしみつ

『恵比寿うしみつ』

四季を感じる旬の食材はもちろん、塩、醤油の調味料、1ミリのカット、1秒の焼き加減などの細部にも徹底的に拘り、和牛を最大限に引き立てる珠玉の焼肉体験をご用意します。

所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-8 GRAN EBISU 1F

TEL：03-6303-2958

営業時間：ランチ 土曜日、日曜日、祝日11:00～15:00 ディナー 日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は月曜日～金曜日が13:00～24:00。土曜日、日曜日、祝日 が11:00～24:00となりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://ebisu-ushimitsu.com

Instagram：https://www.instagram.com/ebisu_ushimitsu/

X：https://x.com/ebisu_ushimitsu

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13267853/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/shops/ebisu-ushimitsu/reserve

恵比寿 うしみつ

『銀座ちかみつ並木通り』

【THIS IS ちかみつ焼肉】

我々が積み上げて来たもの最大限に活かし、原点回帰では無い、「食材、技術、おもてなし」に拘り抜いた、新たな王道を集大成としてご提供致します。新しい焼肉の「真髄」をご期待ください。

所在地：東京都中央区銀座6-6-5 HULIC & New GINZA NAMIKI 6 4階 A

TEL：03-6263-8929

営業時間：日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は日曜日～土曜日 (13:00～24:00)までとなりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://ginza-chikamitsu-nd.com

Instagram：https://www.instagram.com/ginza_chikamitsu_nd/

X：https://x.com/nd_chikamitsu

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13270036/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/ja/shops/ginzachikamitu-namiki/reserve

銀座 ちかみつ 並木通り

『江戸焼肉』

また一つ、焼肉の可能性を表現します。『江戸焼肉』焼肉新時代の幕開け。

肉割烹ではなく、焼肉で表現する新しい挑戦として誕生したのが『江戸焼肉』である。

所在地：東京都中央区銀座6-6-5 HULIC & New GINZA NAMIKI 6 4階 B

TEL：03-6263-9925

営業時間：木曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は木曜日～土曜日(13:00～24:00)までとなりますので、予めご了承ください。

定休日：日曜日～水曜日

URL

公式HP：https://edo-yakiniku.com

Instagram：https://www.instagram.com/edoyakiniku/

X：https://x.com/edoyakiniku

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13270037/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/ja/shops/edoyakiniku/reserve

江戸焼肉

『新宿うしみつ』

選りすぐりの和牛を仕入れ、私達が人生を懸けて和牛と向き合うからこそ伝える事の出来るストーリーを、丁寧に仕込み、焼き上げる事でお客様にお届けします。

所在地：東京都新宿区新宿3-28-7 キーストンビル 3F

TEL：03-6709-8829

営業時間：ランチ 土曜日、日曜日、祝日11:00～15:00 ディナー 日曜日～土曜日 17:00～23:30

ご予約の受付時間は月曜日～金曜日が13:00～24:00。土曜日、日曜日、祝日 が11:00～24:00となりますので、予めご了承ください。

＊ネット予約は24時間受け付けております。

定休日：不定休

URL

公式HP：https://shinjuku-ushimitsu.com

Instagram：https://www.instagram.com/shinjuku_ushimitsu/

X：https://x.com/sjk_ushimitsu

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13315526/

テーブルチェック：https://www.tablecheck.com/ja/shops/shinjuku-ushimitsu/reserve

新宿うしみつ