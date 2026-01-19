アニメイトグループのムービックが手掛ける新規ゲームプラットフォームanimate Games Online2026年2月17日にグランドオープン！

animate Games Online（アニメイトゲームスオンライン）略称:AGO(エージーオー)は、


2026年2月17日(火)10時にオープンする新規のゲームプラットフォームになります。


AGOはアニメイトグループのムービックが手掛ける新規のゲームプラットフォームとなっており、クラブアニメイトの会員であれば、どなたでもゲームが楽しめます。


また、アニメイトポイントを使用してゲームコインの購入もできます。






ティザーサイト：https://teaser.animate-go.com/




【キャンペーン情報】


2026年2月17日(火)のグランドオープンを記念して


AGO事前登録＆スタートダッシュキャンペーンを実施！




2026年1月19日（月）～2026年2月28日（土）のキャンペーン期間内にキャンペーンページからエントリー＆AGO会員登録をいただいた方の中から抽選で13名様に最大5万円分相当、総額16万円分相当のアニメイトポイントをプレゼント！




詳細は下記URLをチェック！


キャンペーンページ：


https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114689





【タイトルラインナップ】


AGOでプレイできるタイトルの一部をご紹介！






タイトル：ハイキュー!! TOUCH THE DREAM


対象サイト：AGO


リリース予定日：2026年2月28日(土)リリース予定






タイトル：Obey Me! Till Death Do Us Part


対象サイト：AGO


リリース予定日：2026年春リリース予定







タイトル：Comino


対象サイト：AGO


リリース予定日：2026年2月リリース予定






タイトル：地獄のどこが悪い？


対象サイト：AGO／DokiRingo


リリース予定日：2026年春リリース予定







タイトル：プラスメイト PLUS／プラスメイト PLUS R


対象サイト：AGO／DokiRingo


リリース予定日：2026年春リリース予定






タイトル：ノクティルセント：暁の前に


対象サイト：DokiRingo


リリース予定日：2026年2月24日(火)リリース予定







タイトル：Velvet React


対象サイト：DokiRingo


リリース予定日：2026年2月リリース予定






上記以外のタイトルも続々登場予定！


最新情報は公式Xでチェック！


https://x.com/animatego_info




■AGOティザーサイト：https://teaser.animate-go.com/


■AGO公式X：https://x.com/animatego_info


■DokiRingoティザーサイト：https://teaser.animate-go.com/dokiringo


■DokiRingo公式X：https://x.com/dokiringo_info




