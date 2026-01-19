アニメイトグループのムービックが手掛ける新規ゲームプラットフォームanimate Games Online2026年2月17日にグランドオープン！
animate Games Online（アニメイトゲームスオンライン）略称:AGO(エージーオー)は、
2026年2月17日(火)10時にオープンする新規のゲームプラットフォームになります。
AGOはアニメイトグループのムービックが手掛ける新規のゲームプラットフォームとなっており、クラブアニメイトの会員であれば、どなたでもゲームが楽しめます。
また、アニメイトポイントを使用してゲームコインの購入もできます。
ティザーサイト：https://teaser.animate-go.com/
【キャンペーン情報】
2026年2月17日(火)のグランドオープンを記念して
AGO事前登録＆スタートダッシュキャンペーンを実施！
2026年1月19日（月）～2026年2月28日（土）のキャンペーン期間内にキャンペーンページからエントリー＆AGO会員登録をいただいた方の中から抽選で13名様に最大5万円分相当、総額16万円分相当のアニメイトポイントをプレゼント！
詳細は下記URLをチェック！
キャンペーンページ：
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114689
【タイトルラインナップ】
AGOでプレイできるタイトルの一部をご紹介！
タイトル：ハイキュー!! TOUCH THE DREAM
対象サイト：AGO
リリース予定日：2026年2月28日(土)リリース予定
タイトル：Obey Me! Till Death Do Us Part
対象サイト：AGO
リリース予定日：2026年春リリース予定
タイトル：Comino
対象サイト：AGO
リリース予定日：2026年2月リリース予定
タイトル：地獄のどこが悪い？
対象サイト：AGO／DokiRingo
リリース予定日：2026年春リリース予定
タイトル：プラスメイト PLUS／プラスメイト PLUS R
対象サイト：AGO／DokiRingo
リリース予定日：2026年春リリース予定
タイトル：ノクティルセント：暁の前に
対象サイト：DokiRingo
リリース予定日：2026年2月24日(火)リリース予定
タイトル：Velvet React
対象サイト：DokiRingo
リリース予定日：2026年2月リリース予定
上記以外のタイトルも続々登場予定！
最新情報は公式Xでチェック！
https://x.com/animatego_info
