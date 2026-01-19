山形県 教員 IJU″移住″ターン個別相談会を東京（駒込学生会館）で開催

山形県

山形県教育委員会では、山形県での教育や暮らしに関心を持つ方を対象に、「山形県 教員IJUターン個別相談会」を、東京（やまがた育英会 駒込学生会館）にて開催します。

本相談会は、教員免許の有無にかかわらず、「教員として働くことを検討している方」や、「教育に関わる仕事に興味のある方」など、幅広い層を対象とした個別相談会です。

山形県では、教員業務支援員の配置をはじめとした働き方改革を進め、教員が授業準備や子どもと向き合う時間を大切にできる教育環境づくりに取り組んでいます。

本相談会では、山形県の教育環境や多様な働き方、採用までの流れなどについて、一人ひとりの状況に応じて丁寧に説明・相談を行います。

移住や転職を具体的に決めていない段階の方でも、山形県の教育や暮らしについて情報を得る機会としてご参加いただけます。

開催概要

〈日 時〉 令和8年2月20日（金）15時00分～19時00分

令和8年2月21日（土） 9時00分～12時00分

〈会 場〉 やまがた育英会 駒込学生会館 多目的室（東京都北区中里3丁目7-7）

〈内 容〉 ・山形県の教育環境について

・多様な働き方や勤務形態

・採用までの流れ

※個別相談は1人20分程度を予定しています。

〈申込方法〉 山形県電子申請システム（やまがたe申請）からお申し込みください。

↓詳細はこちら↓

〈山形県ホームページ（教員IJUターン個別相談会）〉

https://www.pref.yamagata.jp/700026/bunkyo/kyoiku/kyoin/setumeikai.html?edit=1

〈山形県教員選考X〉

https://x.com/kyoin_yamagata?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor