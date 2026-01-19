ホームプロジェクター市場世界第1位のXGIMI、エントリーユーザー向けポータブルプロジェクター「Nova」を発売

XGIMI株式会社

グローバルホームプロジェクター市場で2年連続出荷量シェア世界第1位(※2)のスマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、初めてプロジェクターを使用するユーザーをターゲットにしたポータブルプロジェクター「Nova（ノヴァ）」を1月19日（月）に発売いたします。

「Nova」は、プロジェクターがより身近で、楽しく、日々の暮らしを彩る仲間となることを目指しています。コンパクトサイズで複雑な設定や高額な投資は不要で、映画鑑賞はもちろん、友人との集まりやリラックスタイムなど、さまざまなシーンで気軽に大画面体験を楽しめる製品です。

プロジェクター業界を牽引する XGIMI のさらなる成長

XGIMIは、ホームプロジェクター分野で出荷量シェア世界第1位の実績や300億円(※3)規模の自社工場に代表される技術力を強みに、グローバルで事業を拡大しています。世界700万人以上のユーザーから得た知見をもとに、XGIMIは光学技術、ソフトウェア、プロダクトデザインの分野で培ってきたノウハウを活かし、より幅広いユーザー層に向けた製品開発を進めています。「Novα」はこれまで培ってきた技術と経験を新たなカテゴリーへと展開し、

初めてプロジェクターを使用するユーザーにとって理想的なエントリーモデルとして位置づけています。

ライフスタイルに寄り添う新しいプロジェクター体験

「Nova」は、大画面エンターテインメントとライフスタイルに寄り添う機能を融合させた、新しいプロジェクターです。

空間の雰囲気を演出できるスピーカーライトモードに加え、Sound by JBLの高音質スピーカーを搭載。Google TVを搭載し、NetflixやYouTubeなどの公式コンテンツにシームレスにアクセスできます。

コンパクトなサイズ感に300°自由回転のジンバルや38.48Whの大容量バッテリーを内蔵し、リビング、寝室、アウトドアでの使用など屋内外を問わず柔軟な使い方が可能です。また、 XGIMI初のカラーバリエーション展開で本体カラーは、空間になじみやすい落ち着いた印象の「Cloud Ash（クラウドアッシュ）」と、空間のアクセントとしても楽しめる「Soda Blue（ソーダブルー）」の2色を展開します。

さらに、本体を自分好みにデコレーションできるステッカーが付属し、本体カラーとの組み合わせで、自分の好みに合わせたカスタマイズを楽しむことができます。

※1 日本において

※2 《RUNTO_2024グローバルプロジェクター市場分析報告》

※3 為替レートは参考値として1人民元＝20円を用いています。

オールインワンのポータブルプロジェクター

楽しく、多用途で、手の届きやすい価格の Nova は、日常生活に大画面の楽しさをもたらします。

＜主な特長＞

内蔵バッテリー

38.48Whの大容量バッテリーを内蔵。

1.2時間映画鑑賞、4時間の音楽再生(※4)が可能です。

コードレスで手軽に大画面を楽しむことができます。

※4 エコモード時

Google TV搭載

Google TVを搭載し、NetflixやYouTubeなどのコンテンツにシームレスにアクセス。インストール不要で、ワンタッチで簡単にアクセス可能。

6Wスピーカー内蔵

Sound by JBL + Dolby Audioで臨場感あるサウンド体験が可能です。

シンバル一体型デザイン

300°自由回転のジンバルにより、片手で軽く回すだけで投影方向を瞬時に切り替え、天井シアターを手軽に実現。さらに、ジンバルはそのまま持ち手としても使え、外出時の持ち運びも便利です。

スピーカーライト

柔らかなムードライトが音楽に合わせて揺れ、リラックスタイムを彩ります。

中断なしの自動台形補正&オートフォーカス

プロジェクターをどこに置いても、自動で補正された画面が表示されます。設定の手間や邪魔な画面表示も一切ありません。瞬時に大画面をクリアに楽しめます。

多彩なカラー展開

「Cloud Ash」（クラウドアッシュ）はシンプルなカラーでインテリアになじみやすく、設置場所を選ばない長く安心して使える定番カラー。「Soda Blue」（ソーダブルー）はオレンジレッドとブルーのコントラストが印象的なカラー。空間のアクセントになるデザインです。

Cloud AshSoda Blue

オリジナルステッカー付属

2種類の「ねこのお仕事日記」ステッカーが付属。ねこモチーフのデザインで、貼るだけで簡単に本体をカスタマイズできます。

■販売時期

製品名：Nova

定価：39,900円

※発売を記念し、2026年1月19日（月）～2月10日（火）の期間限定で、発売記念価格34,900円（税込）にて販売するキャンペーンを実施予定です。

発売日：2026年1月19日（月）

販売場所：公式WEBサイト、Amazon、楽天市場、順次家電量販店などで販売予定です。

＜公式サイトリンク＞

Nova: https://jp.xgimi.com/pages/xgimi-nova(https://jp.xgimi.com/pages/xgimi-nova)

■スペックCloud AshSoda BlueXGIMI会長 Apollo Zhongのコメント

「XGIMI は、ホームプロジェクター分野で世界出荷量2年連続シェア1位の実績や、自社工場に支えられた技術力、そして世界700万人以上のユーザーから得た知見をもとに、光学技術、ソフトウェア、プロダクトデザインの分野で進化を続けてきました。『Nova』は、そうしたこれまでの技術と経験を新たなカテゴリーへと展開し、初めてプロジェクターを手にする方にも、シンプルで楽しく、安心して使っていただける製品として開発しています。新世代のプロジェクターユーザーにとって、理想的なエントリーモデルになることを目指しています」

【XGIMIについて】

XGIMI（エクスジミー）は2013年に設立された、アメリカ、ヨーロッパ、日本を含む100カ国以上の世界各地で選ばれている次世代のプロジェクターブランドで、美しい映像と圧倒的な使いやすさが特徴です。設立から翌年の2014年には第1世代のスマートプロジェクターを発売し、革新的な製品コンセプトと優れたユーザーエクスペリエンスにより、プロジェクター業界に旋風を巻き起こしました。それ以降、世界的に有名なHarman Kardon、Google、Texas Instrumentsといった企業とパートナーシップを組みながら、様々なモデルのスマートプロジェクターの製造を続けています。グローバルホームプロジェクター市場で出荷量シェア世界第1位、全世界出荷台数700万台を突破、8,000以上の店舗を展開し、業界をリードする先駆者として、XGIMIは革新的な技術と洗練されたデザインを通じて、あらゆる人が楽しめる最高のホームプロジェクターとポータブルプロジェクターを開発するよう常に努力しています。

XGIMI公式サイト：https://jp.xgimi.com/