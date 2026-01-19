いなばペットフード　冷凍ペットフード、わんちゃん用「今日のひと皿」を新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、わんちゃん用冷凍ペットフード「今日のひと皿」を新発売しました。

袋から出して容器のまま電子レンジで加熱できます。

ハンバーグとさつまいもサラダミートローフとさつまいもサラダ白身魚のオーブン焼きとかぼちゃサラダミートソースペンネと温野菜

■商品特徴- 「ハンバーグとさつまいもサラダ」「ミートローフとさつまいもサラダ」「白身魚のオーブン焼きとかぼちゃサラダ(トマトソース仕立て)」「ミートソースペンネと温野菜」の4種類をラインナップ。- 国産品でヒト基準の食品素材を使用しているため、安心して与えることができます。- 容器のまま電子レンジで温めて、そのまま与えられます！(十分に冷ましてお与えください)

「今日のひと皿」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/dog/search?keyword=%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%81%A8%E7%9A%BF)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)