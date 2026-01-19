ラクス、「楽楽明細」に新機能「AI-PDF加工オプション」を提供開始

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下 ラクス）は、電子請求書発行システム「楽楽明細」において、AIを活用してPDF帳票の分割および電子帳簿保存法対応に必要なデータの自動抽出を行う新機能「AI-PDF加工オプション」を、2026年1月19日（月）より提供開始します。

■ 請求書データを手作業で分割、保存用にファイル名修正

請求書発行業務においては、依然として「基幹システムや販売管理システムから出力された全取引先分のPDFデータを、取引先ごとに手作業で分割する」「電子帳簿保存法対応のために、ファイル名の修正や台帳への入力を行う」といった手作業が発生しており、担当者の大きな負担となっています。

こうした課題を解決するため、ラクスはAIを活用し、PDFの分割からデータ化までを自動化する「AI-PDF加工オプション」の提供を開始しました。

■「AI-PDF加工オプション」で請求書発行の効率化

「AI-PDF加工オプション」は、「楽楽明細」の画面から起動し、直感的な操作で「楽楽明細」へ取り込むためのデータ整理作業を自動化します。

1. キーワード設定によるPDFの自動分割



PDFファイル内の「請求書」「合計」「取引先名」といった特定のキーワードをAIが認識し、設定したルールに基づいてページを自動で分割します。これにより、基幹/販売管理システムからまとめて出力された複数取引先分のPDFファイルを、取引先ごとに自動で切り分けることが可能です。

2. 電子帳簿保存法対応項目の自動抽出（AI-OCR）



分割された各PDFファイルから、「取引年月日」「金額」「取引先名」といった電子帳簿保存法の検索要件に必要な項目をAIが自動で読み取ります。読み取ったデータはCSVとして出力され、確認・修正も画面上で簡単に行えます。

■ 今後の展望

ラクスは、「請求書発行の高負荷な定型作業をゼロにする」ことを目指し、「楽楽明細」に対し、AIおよびAIエージェント機能の搭載を順次進めております。 今回の「AI-PDF加工オプション」の提供はその一環であり、今後もAI技術を活用した機能強化を通じて、経理担当者を単純作業から解放し、より付加価値の高い業務に集中できる環境の構築を支援してまいります。

■ 「楽楽明細」について

「楽楽明細」は、請求書、納品書、支払明細などの帳票をWEB上で発行するクラウド型のシステムです。帳票データを「楽楽明細」にアップロードするだけで、取引先に応じて「WEB」「メール添付」「郵送」「FAX」のいずれかの方法で自動発行が可能で、請求書発行において手間のかかる「印刷・封入・発送」の作業をゼロにできます。

「楽楽明細」製品サイト：https://www.rakurakumeisai.jp/

■ 提供開始日・価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17058/table/128_1_4e3bbfcee3d31308d112ad72aaf77d07.jpg?v=202601191051 ]

※従量課金はございません。

※別途、「楽楽明細」の契約が必要です。

【会社概要】

株式会社ラクス

本社： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立： 2000年11月1日

資本金： 3億7,837万円

代表者： 代表取締役 中村崇則

事業内容：クラウドサービス事業

会社HP： https://www.rakus.co.jp/