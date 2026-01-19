「平和×探究学習」でより深い学びにつなげる

株式会社ANET Rise

株式会社ANET Rise(福岡県福岡市)は教育版マインクラフトを使ったプログラミング教材「V-code」を販売し、全国の学校・自治体や学習塾に導入が進んでいる。

11月より新たな取組みとして「情報×探究学習」をテーマとしたプロジェクトを開始した。地域学習・平和学習とV-codeで学んだプログラミング学習を組み合わせ、マインクラフトで表現する取り組みを行っている。

剣北小学校(福岡県鞍手町)では、東京大学教育学部の新藤准教授より学術指導を受けながら新しい授業モデルに取り組んでいる。11月に訪問した長崎への修学旅行で得た学びを基盤とし、ICTツール（教育版マインクラフトおよびプログラミング教材V-code）を用いて仮想空間に平和な街を再構築する取り組みを進めている。

12月18日(木)に校内で行われた中間発表では、児童が訪問した浦上天主堂や平和公園をマインクラフト上で再現し、建物の歴史や込められた想い、被爆された方の話を交えた平和へのメッセージを発表した。発表当日は新藤准教授もオンラインで参加し、児童の発表に対する称賛と今後に向けたアドバイスを行った。3学期は発表内容を動画撮影して学校の記録として残し、平和へのメッセージを他の学年にも伝える取り組みを行う予定である。

児童の創造力・論理的思考力・協働力を育成すると同時に、地域と未来をつなぐ新しい学びのモデルを構築する、全国的にも先進的な試みとして発信されることが期待される。

アネットライズHP：https://anetrise.jp/

クラス全員が前に出て平和へのメッセージを発表した東京大学新藤准教授からのアドバイスを熱心に聞いている