編集が苦手でも“1本のショート動画”が作れる！はじめてのAI動画編集セミナー「DJI Mimo」ワンタップ編集体験会を2月18日（水）に福岡で開催〔参加無料｜先着5名〕

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローン／映像制作領域の最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、セキド福岡（運営：株式会社レイメイセキド）と共催で、2026年2月18日（水）に福岡県福岡市にて、動画編集がはじめての方を対象とした無料セミナー「はじめてのAI動画編集セミナー『DJI Mimo』を使ってみよう！」を開催いたします。

当日は、DJIの動画編集アプリ「DJI Mimo」のワンタップ編集（AI編集）を使い、撮りためた動画素材（目安: 5～10本）から“1本のショート動画”を作る流れを45分で体験できます。素材の選び方や、完成度を上げるちょっとしたコツもあわせて紹介します。スタッフもサポートしますので、編集が久しぶりの方や、まずは一度試してみたい方も気軽にご参加ください。

詳細・申込：https://sekido-rc.com/?pid=189949466（参加無料／事前申込制）

当日できること｜“ショート動画1本”を作って持ち帰る

本セミナーは、動画編集が初めての方でも取り組みやすい「DJI Mimo」のワンタップ編集（AI編集）を使い、撮りためた素材からショート動画を1本仕上げるまでの流れを体験できる実践型ミニ講座です。45分の中で、操作手順だけでなく、仕上がりが良くなる素材の選び方や、AI編集を前提にした撮影のポイントもあわせてご紹介します。まずは「編集の手順（型）」をつかみたい方はもちろん、短尺動画をもっと手軽に作れるようになりたい方にもぴったりです。

45分で整理｜編集が止まる理由を“手順化”して解消

・迷うポイント（素材選び／尺／順番）を、ワンタップ編集の流れで理解

・“毎回つまずく”を減らす、撮影～編集のつながる型を習得

・その場で1本作って、次回から再現できる状態に

ひとつでも当てはまったらおすすめ｜“編集が続かない”を終わらせる45分

・撮ったまま溜まっている（編集の入口で止まる）

・SNS用に短尺を作りたいが、毎回時間がかかる

・家族・旅行・趣味の動画を“形”にして残したい

・アプリは入れたが、使い方の型が分からない

［無料］はじめてのAI動画編集セミナー「DJI Mimo」を使ってみよう！ 概要

開催日： 2026年2月18日（水）

（1月・3月にも同内容のセミナーを開催予定）

時間 ： 14時30分～15時15分（受付：14時20分～）



会場 ： DJI認定ストア福岡博多

〒812-0029 福岡市博多区古門戸町5-15美山トレーニングセンター

定員 ： 先着5名（定員に達し次第締め切り）

参加費： 無料

対象者： ・これから動画編集を始めてみたいという方

・たくさん撮った動画の編集に困っている方

・会社のPR動画をもっと簡単に作りたいと思っている広報担当の方

・最新アプリやガジェットが好きで情報収集したい方

備考 ： こちらをご用意いただくと、よりセミナーを楽しめます。

・DJI Mimoアプリを入れたスマホ

・撮りためた動画 5～10本程度

▶お申し込みはこちら（参加無料・先着5名限定）

https://sekido-rc.com/?pid=189949466

※定員に達し次第、受付を締め切ります。DJI Mimoのワンタップ編集（AI編集）を使って、撮りためた素材から“ショート動画1本”を作る流れを45分で気軽に体験できるセミナーです。編集が久しぶりの方や、まずは一度試してみたい方も、ぜひお気軽にご参加ください。

［ メディア関係者の皆さまへ ｜AI動画編集セミナーの実演取材が可能です ］

当日は、DJI Mimoのワンタップ編集（AI編集）デモの撮影や、担当者へのインタビューが可能です。ご取材・記事化をご希望の方は、媒体名／撮影希望内容／インタビュー希望内容を、お申し込みフォームまたはお問い合わせ窓口よりお知らせください。

対象アプリ

・DJI Mimo

DJI Mimo（ディージェイアイ ミモ）は、OsmoシリーズなどのDJIハンドヘルド機器と連携し、撮影から編集・共有までをスマホ1つで行える統合アプリです。撮影時のHDライブビューやインテリジェント撮影モードに加え、テンプレートや編集機能を使って手軽に仕上げられるのが特長です。

https://sekido-rc.com/?pid=148437288

動画制作・SNS運用に役立つ無料セミナー／体験会を開催中

セキドでは、動画制作をもっと身近に、もっと手軽に楽しんでいただけるよう、撮影から編集までを学べる無料セミナー／体験会を定期的に開催しています。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、編集に挑戦してみたい方や、ショート動画づくりを始めたい方は、ぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績がある、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニー。日本で先駆けてドローン事業を始め、後にドローンの世界最大手 DJIの日本初の代理店となり、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

