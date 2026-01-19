エコリンクス、産業用太陽光発電の“売る仕組み”を徹底サポート

エコリンクス株式会社

エコリンクス株式会社（本社：京都府木津川市、代表取締役社長：福田 孝弘、以下「エコリンクス」）は、太陽光・蓄電池販売会社向けに産業用太陽光発電の「売る仕組み」を一括サポートする『ラクセル（Sales Support Package）』を提供開始いたします。業界全体で工場・倉庫・店舗の屋根といった低圧分野を開拓することで潜在ニーズの掘り起こしから市場の活性化に貢献いたします。

■法人向け太陽光営業を一括支援、導入業務をパッケージ化

脱炭素経営への要請が強まっています。特にエネルギー使用量の多い工場や店舗を対象とした太陽光発電の導入義務化が段階的に進む見通しで、企業にとって自家消費型太陽光の経済合理性も高まっています。『ラクセル』は、従来、販売会社ごとに属人化していた法人向けの営業を「仕組み」として提供するものです。東京商工リサーチの法人データベースを活用し、業種、地域、信用評点、売上規模などから投資余力のある企業を抽出。専任オペレーターによるアウトバウンドコールで初期接点を構築し、関心度に応じて顧客を整理いたします。

提案段階では、航空写真を用いた簡易設計により、初回訪問時点で概算費用や発電量、電気料金削減効果を提示できる体制を整えました。収支シミュレーションを含む一次提案書を標準化することで、専門人材が不足する中小の販売会社でも法人営業への参入を可能にいたします。現地調査後にはCADを用いた本設計と最終提案書を作成し、契約・施工までを一貫して支援いたします。

”ラクセル”パッケージイメージ”ラクセル”のポイント

資金面では、初期投資を抑えた法人向けファイナンスを組み込み、導入時の負担軽減と債権リスクの回避を図ります。保証や担保を極力不要とすることで導入障壁を下げるとともに、導入後のアフターサービスもOEMで提供し、顧客の安心感を高めます。

対象となる工場や店舗は特定事業者と呼ばれ、全国で1万件以上あります。1件当たりの設備投資額は数百万円から数千万円規模。計画策定から実績報告までを含めた導入支援サービスは年500億円規模に成長する見通しです。『ラクセル』を通し販売事業者の増加と再エネ普及の両立を狙います。

サービスの流れ■太陽光発電市場停滞の本質は“売り子”不足

連日報道されるメガソーラー規制。地域との共生をめざす業界全体としては、いつになくアゲインストの風が吹いています。無論、悪質とされる事業者はどこにでも存在しますが、世相としては「太陽光発電のブームは終わった」かのような空気感が漂っております。

一方、実際は「高額な売電価格が設定されていた時代の案件が漸く動いたに過ぎず、そもそも大規模開発はほとんど行われていないに等しい。規制を掛けるには今更感がある」（専門商社）との声があります。事実、経済産業省・資源エネルギー庁の統計データによると24年度（2024年4月-2025年3月）における１MW以上の導入件数は200件程と全体の１％にも満たないです。新規認定に関しては取り消し等でマイナス推移しています。

背景と市場機会

弊社では、世の中の空気感と現実には矛盾があり、脱炭素社会実現には太陽光発電の普及拡大が鍵であることは間違いないと考えます。政府は2030年に再エネ比率を36～38％へ引き上げる目標を掲げており、電力価格の高騰や導入義務化の動きも進みます。残された時間はそう長くはありません。

また、問題は年間導入量が３-５GW程度で推移していることにあります。従来、産業用を担ってきた事業者が系統用蓄電池に傾注することで所謂、売り子が少なくなってしまいました。一方で、住宅用販売会社はB to Cを得意とするため販売能力が高くてもB to Bが不得手の所が多いと考えます。

『参入したくてもノウハウがない』『何から着手すればよいのかわからない』といった声をよく耳にします。そこで弊社が長年培ってきた経験や仕組みを提供することで、住宅販売会社を含む太陽光・蓄電池販売会社全体が産業用も展開可能な体制構築をサポートしてまいります。

『ラクセル』紹介ページはこちら(https://www.eco-linx.com/work/sinsei/)

■エコリンクス株式会社について

社名：エコリンクス株式会社

設立：２０１２年１０月１日

代表者：代表取締役社長 福田 孝弘

所在地：京都府木津川市木津川台９丁目６番地（けいはんなオープンイノベーションセンター内）

事業内容：太陽光発電構築支援、O&M、研修/eラーニング、環境価値創出、システム開発（EMS）

HP：https://www.eco-linx.com/

＜商品に関するお問合せ先＞

お問い合わせフォーム：https://www.eco-linx.com/contact/synthesis/

E-Mail：info@eco-linx.com

TEL：050-3116-6900 （担当：河合、小島）

＜取材等 お問合せ先＞

エコリンクス株式会社 管理部

E-Mail:info@eco-linx.com

参照

2024年度（2024年4月-2025年3月）における１MW以上の導入件数

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 情報公表用ウェブサイト(https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummary)