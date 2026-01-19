2025年12月度 アルバイト平均時給調査　全国の平均時給は1,339円

ディップ株式会社

ディップ株式会社（以下「当社」）は、2025 年12 月のアルバイト時給データを発表しました。本調査は、アルバイト・パート求人情報サイト「バイトル」に掲載されたデータをもとに集計したものです。

12月のアルバイト・パートの平均時給は1,339円（前年比46円増、前月比2円減）、また「バイトル」に掲載された求人件数は約333,000件となり、前年比11.7％増、前月比7.7%減となりました。

「バイトル」：https://www.baitoru.com

■大職種別平均時給（2025年12月）

■時給推移（全国）

■概要

【エリア別】4エリア全てで前年比プラス

関東エリアの平均時給は 1,397円（前年比11円増、前月比2円増）、東海エリアの平均時給は1,310円（前年比111円増、前月比1円減）、関西エリアの平均時給は1,314円（前年比77円増、前月比18円減）、九州エリアの平均時給は1,270円（前年比88円増、前月比7円増）となりました。

【職種別】6職種で前年比、前月比プラス

事務的職業は1,395円（前年比86円増、前月比1円減）、専門的職業は 1,518円（前年比104円減、前月比142円減）、飲食の職業は1,212円（前年比40円増、前月比2円減）、販売の職業は1,203円（前年比13円減、前月比2円減）、サービスの職業は1,367円（前年比21円増、前月比24円増）、運搬・清掃・包装等の職業は1,378 円（前年比124円増、前月比73円増）、建設の職業は1,468円（前年比84円減、前月比7円減）、製造・技能の職業は1,550円（前年比337円増、前月比9円減）、教育の職業は1,579円（前年比25円増、前月比28円増）となりました。

1．職種別平均時給（2025年12月）

２．大職種別平均求人件数（2025年12月）

■調査概要

2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種の新カテゴリで再抽出し表記。

該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」、採用ページ制作サービス「採用ページコボット」に掲載されたデータより、下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出。なお「２．大職種別平均求人件数」に記載の平均求人件数はアルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載されたデータより算出。

・除外対象データ：雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店

・サンプル数が10件未満のものは“-”と表記

・集計対象エリア

（全国）47都道府県

（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県

（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

（九州）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

サービス／企業概要

バイトルとは

「バイトル」は、日本最大級の求人情報数を掲載するアルバイト・パート求人情報サイトです。インターネットならではの使いやすさを追求し、業界に先駆けた機能を多数提供しています。

当社概要

労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指す“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、人材サービス事業とDX事業を運営しています。企業理念「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

社 名：ディップ株式会社（英語表記：dip Corporation）

代 表： 冨田 英揮（代表取締役社長 兼CEO）

本 社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

電 話：03-5114-1177（代表）

設 立：1997年3月

資本金：1,085百万円 （2024年2月末現在）

従業員数：2,780名（2025年4月1日現在の正社員）※契約・アルバイト・派遣社員除く

事業内容：人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所：東京証券取引所（プライム市場）

売上高：売上高563億円（2025年2月期）

URL： https://www.dip-net.co.jp/