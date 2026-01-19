【はま寿司】「みなみまぐろ大とろ」が100円（税込110円）！「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」開催！
※ 一部店舗では価格が異なります。
本フェアでは、脂がのったとろけるような味わいの「みなみまぐろ大とろ」と、炭火で香ばしく焼き上げた鴨肉のつくねを特製タレで甘辛く仕上げた「鴨つくね軍艦」を100円（税込110円）でご提供します。
また、脂がのって旨みのある「北海道産 さんま」や、噛むほどに旨みが広がる「赤貝ひも軍艦」、九州産トラフグの皮を濃厚なあんきもと合わせた「とらふぐ皮のあんきも和え軍艦」、衣はサクサク、身はふわっとした食感に仕上げた「あんこうの天ぷら握り」が登場。はま寿司特選の旨ねたを、どうぞお見逃しなく！
至福の一貫シリーズでは、ぷりっとした食感で食べ応えのある赤エビと、濃厚な甘みと旨みが特長の車エビの両方を味わえる「天然えび食べ比べ（赤えび、車えび）」、程よい弾力と上品な旨みで“フグの王様”とも呼ばれる「九州産 とらふぐ」を販売します。
サイドメニューでは、人気メニューの鴨そばに鴨つくねをプラスした「鴨そばつくね入り」や、ポルチーニの香るクリームソースが茶碗蒸しとマッチする「あさりとエリンギのきのこクリーム茶碗蒸し」、牡蠣（かき）の旨みが詰まったクリームソースを使用した「広島県産牡蠣（かき）のクリームコロッケ 3個」をお楽しみいただけます。
はまカフェラボからは、ココアスポンジとチョコクリームを3層ずつ重ねてトップをチョコクリームとココアパウダーで仕上げた「3層クリームのふんわりチョコレートケーキ」をご提供します。
はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念して、抽選で合計80名様にはま寿司で使えるお食事ご優待券
3,000円分が当たるキャンペーンを実施します。奮ってご参加ください。
ぜひこの機会に、はま寿司で「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」をお楽しみください。
みなみまぐろ大とろ 100円（税込110円） ※1月27日（火）まで販売予定。 ※なくなり次第終了です。
鴨つくね軍艦 100円（税込110円）
北海道産 さんま 160円（税込176円）
赤貝ひも軍艦 160円（税込176円）
とらふぐ皮のあんきも和え軍艦 160円（税込176円）
あんこうの天ぷら握り 210円（税込231円）
天然えび食べ比べ （赤えび、車えび） 290円（税込319円）
九州産 とらふぐ 290円（税込319円）
鴨そばつくね入り 430円（税込473円）
あさりとエリンギの きのこクリーム茶碗蒸し 290円（税込319円）
広島県産牡蠣（かき）の クリームコロッケ 3個 270円（税込297円）
3層クリームのふんわり チョコレートケーキ 270円（税込297円）
★Xキャンペーン詳細★
〈実施期間〉
1月20日（火）10:30～1月24日（土）23:59
〈応募方法〉
１.はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp(https://x.com/hamasushi_jp)）をフォロー
２.はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿をリポスト
〈賞品〉
抽選で合計80名様にはま寿司で使えるお食事ご優待券3,000円分をプレゼント！
※ 画像はイメージです。 ※ 商品はなくなり次第終了です。
※ 一部商品は販売期間が異なります。 ※ 659店舗で販売予定です。（1月19日時点）