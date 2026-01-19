舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」DMM TVで独占ライブ配信決定！
合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」の2026年1月25日(日)18:00公演、【千秋楽】2026年1月26日(月)13:00公演を「DMM TV」にて独占ライブ配信いたします。1月16日(金)よりDMM TV特設サイトにてライブ配信の予約販売を開始しています。ライブ配信は公演終了後も楽しめる見逃し配信付きです。
また、2公演セットを購入すると、単品購入よりも見逃し配信期間が長く、さらに特典映像もお楽しみいただけます。
ライブ配信概要
■配信公演
・2026年1月25日(日)18:00公演
・【千秋楽】2026年1月26日(月)13:00公演
＜販売期間＞
・2026年1月25日(日)18:00公演
2026年1月16日(金)17:00～2月1日(日)23:59まで
・【千秋楽】2026年1月26日(月)13:00公演
2026年1月16日(金)17:00～2月2日(月)23:59まで
・2公演セット
2026年1月16日(金)17:00～2月9日(月)23:59まで
＜販売価格＞
・各公演：4,400円(税込)
・2公演セット：8,800円(税込)
＜ライブ配信時間＞
各公演開始30分前～ライブ配信終了まで(予定)
＜見逃し配信期間＞
・2026年1月25日(日)18:00公演
2026年1月26日(月)18:00～2月1日(日)23:59まで
・【千秋楽】2026年1月26日(月)13:00公演
2026年1月27日(火)18:00～2月2日(月)23:59まで
・2公演セット
2026年1月25日(日)18:00公演
2026年1月26日(月)18:00～2月9日(月)23:59まで
【千秋楽】2026年1月26日(月)13:00公演
2026年1月27日(火)18:00～2月9日(月)23:59まで
【2公演セット特典映像】
特典映像として、出演キャストによる対談コメント映像を配信いたします。
出演者：染谷俊之、小西詠斗、細貝圭、世古口凌、美弥るりか
配信期間:2026年1月30日(金)18:00～2月9日(月)23:59まで
【視聴方法】
１.DMM.com無料アカウントへ登録し、ログイン
※DMMプレミアム会員でなくても視聴可能です。
２.下記ライブ配信販売ページより購入
３.「DMM TV」（ブラウザ版 / アプリ）にて視聴
【ライブ配信販売ページ】
https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=unreal/
■ご注意
※公演開始30分前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。
※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。あらかじめ配信スケジュールをご確認のうえ、ご購入の際はご注意ください。
※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を後日期間限定で何度でも視聴出来るサービスです。
※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。
・配信開始時間に遅れが発生した場合は準備でき次第配信開始となります。
※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。
▼舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」公式サイト
https://www.tv-osaka.co.jp/unreal/stage/
■DMM TVとは
DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。
月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。
※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります
※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）
※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。
調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ
※4 2026年1月時点
・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/
・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/
■合同会社DMM.comについて
会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。
※2025年2月時点
企業サイト：https://dmm-corp.com/
プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/
公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/