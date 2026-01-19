絵解き『広報部員の基礎知識』新任必携！1人１冊～広報の本質に基く座右の実践指南書～

山見インテグレーター株式会社

弊社代表山見博康は、2002独立時に出版以来、24冊目『広報部員の基礎知識』を上梓します。

本書は、著者が長年大小企業で実践し蓄積した知識・ノウハウを総合的に熟成したエキスを網羅し、初心者である新任広報部員に平易にして豊潤、簡潔にして含蓄ある実践指南書です。

経験者にも、理論的理解促進に有用でしょう。Amazon等にて予約購入可能！

Amazon予約ページURL https://amzn.asia/d/96qooQP(https://amzn.asia/d/96qooQP)

■出版：日本能率協会マネジメントセンター

■形式：ソフトカバー、A５判392頁

■定価：2,420円（税込）

この出版を記念して、一般社団法人企業価値協会主催により、来る6月11日（木）17時半-20時半、日本プレスセンター10Fにてメディアー企業交流会が開催予定です。

特徴・差別点

１．人間のあり方と会社のあり方を一致させて、広報の本質を学べる平易・明快な本

２．新任・新人が広報の基礎から応用までを平易に具体的に学び、実践できる有用本

３．多様な業務と巻末にメディア・企業等幹部助言と連絡先を網羅し直ちに役立つ本

活用法

１．本書を読めば、初心者も広報の本質を理解し、直ちに日々の業務に活用できる

２．本書を使えば、経験者にも蓄積した知見を基に、更に対応法を深化拡充できる

３．本書を活かせば、プレスリリース・Q&A作成から戦略策定・発信迄実行できる

４．本書を辿れば、問題に遭遇しても座右にて本質に還り辞書的に個々に解決できる

５．本書を探せば、関連分野の企業幹部の考え方を学べ、発信先の連絡先を見出せる

【目 次】

第１章 広報部の機能と役割

第２章 メディア対応の基本

第３章 社内コミュニケーションの基本

第４章 プレスリリースの作成

第５章 情報発信活動の基本

第６章 危機管理広報の基本

第７章 グローバル広報の基本

第８章 広報部の法的対応

第９章 広報部員の心構え

【巻末付録】

１.新任へのアドバイス＝メディア幹部50、企業、官公庁自治体・団体・学校、PR会社幹部176 計226人

２.主要記者クラブ

３.主要メディア連絡先一覧

４.主要プレスリリース配信会社等比較表他

５.二次利用法

他

【お役に立てる方々】

●新任広報担当者

●広報経験者で基本から理論的に学び直したい有志

●広報を経営の根幹に据える企業幹部

●広報関係に転職希望の社会人有志

●教養として広報力を身に付けたい一般ビジネス人・学生有志

●メディアへ就職志望の学生有志

≪著者略歴≫

山見博康

広報・危機管理コンサルタント 1945年福岡県生れ、1968年九州大（経）卒。神戸製鋼入社。79年から一貫して広報に携わり91年広報部長、デュッセルドルフ事務所長を歴任、2002年独立。米国ダートマス大学経営大学院マネジメントプログラム修了。企業価値協会理事、日本バスケットボール協会元裁定委員長、元全日本柔道連盟広報アドバイザー、他。主著『広報・PR実務ハンドブック』『ニュースリリース大全集』『危機管理広報大全』『新版広報ＰＲの基本』『勝ち組企業の広報戦略』『広報の達人になる法』『だから嫌われる』他多数

