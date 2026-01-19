【SEO＆LLMO対策セミナー】AIに好かれる方法とは？ChatGPT・AI検索時代のクリニックWebマーケティング入門

株式会社WeBridge申し込む :https://jihiken.jp/event/event-78044/

開催日時 2026年2月12日(木) 19:30～20:30

定員 300名

場所 オンライン

参加費 無料

対象 医師・歯科医師・看護師・医療従事者

【セミナー内容】

近年、検索や購買といった行動に生成AIを活用するユーザーが増えています。いまや患者様はChatGPTやGeminiといった生成AIに悩みを相談し、「おすすめのクリニックは？」と質問を投げかける時代です。

従来の検索エンジンも変化を見せており、これまでのように検索キーワードに基づいた結果だけでなく、「生成AIによる回答」が表示される場面が多くなっています。

本セミナーでは、「LLMOとは何か」や「LLMOのメリット」、「基本的な対策内容」について解説します。生成AI時代におけるLLMOの重要性を学ぶことで、「LLMOの仕組み」や「SEO対策との関連性」を網羅的に理解することができます。

【セミナープログラム】

１. 基本的なLLMOの概要

２. LLMOの対策方法

３. 個別相談会

【こんな方におすすめ】

・LLMO対策（最新SEO対策）の基本を知りたい方

・新規集患を獲得したい方

・AI検索時代の集客戦略に不安がある方

・自社のHPを活用したい方

【登壇者プロフィール】

株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 加古 美郷

株式会社WeBridgeに入社後、WEBマーケティング部に配属。 MEO対策を始め、SNS広告やSEO対策のWEBマーケティングサービスを通じ、クリニックや歯科医院などを中心に全国で300社以上の集客・集患のお悩みを解消。 今なお集客・集患でお悩みの企業に対してセミナー活動を実施し、WEB関係の相談窓口としてサービスを推進。

https://jihiken.jp/event/event-78044/

《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)

MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)

SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)

LLMOサービスサイトURL : LLMO対策ならLLMO GENIUS(https://webridge.co.jp/llmo-genius/)